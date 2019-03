Matko Jelavić tražio donaciju od Vojka Obersnela i poludio na njega

Splitski pjevač Matko Jelavić u zadnjih mjesec dana otkazao je svoja dva solistička koncerta, najprije koncert koji je trebao održati u Splitu za Valentinovo, a nakon toga i koncert koji je trebao imati u Zadru.

Sada je na Facebooku objavio i kako je propao njegov pokušaj organiziranja koncerta u Rijeci i na Facebooku je objavio prepisku s gradonačelnikom Rijeke Vojkom Obersnelom od kojeg je tražio podršku u organizaciji koncerta. U e-mailovima koje je slao Obersnelu Jelavić je napisao kako namjerava organizirati koncert u dvorani Zamet i napisao je kako mu je potrebna pomoć jer zbog sve manjeg interesa za hrvatsku glazbu, kako piše Jelavić, izvođači nisu sigurni koliko ulaznica će se prodati i zato treba pomoć grada. Zatražio je da mu se besplatno da dvorana Zamet ili financijska pomoć od 40 tisuća kuna.

– Mi ćemo pokriti ostale troškove – glazbenika, razglasa, svjetla, propagande, pratećih službi, prodaje ulaznica itd. Ako se nekim čudom dogodi da sve ulaznice budu prodane, ja ću platiti dvoranu ili vratiti novac. Do sada bih ja platio ove troškove, ali me koncert u Lisinskom toliko financijski iscrpio da više ne mogu. Eto, to je moja molba vama, intervenirajte ako možete – napisao je Jelavić i dodao kako bi to možda mogao biti i njegov oproštajni koncert. No, odgovor od Obersnela nikako nije stizao, što je posebno naljutilo pjevača. Pa mu je Jelavić poslao još dva e-maila, a u drugom nije birao riječi.

– Poštovani Gradonačelniče, ako me išta ra....di, to je kad mi netko uopće ne odgovori na moje dvije poruke. Vi ste dužnosnik grada, makar vaše službe trebaju odgovoriti u vaše ime. Pozdrav – napisao je ljutiti Jelavić.

Na ovaj e-mail Obersnel je odlučio odgovoriti i to ovako: – Poštovani gospodine Jelavić, mogao bih i ja napisati da me učini nervoznim, da ne ponavljam vaš izričaj, kad netko od mene traži da mu odobrim besplatno korištenje dvorane Zamet ili donaciju od 40.000 kuna. Takve zahtjeve smatram neozbiljnima pa na njih i ne odgovaram. Ako baš inzistirate na odgovoru evo ga, NE DOLAZI U OBZIR. Srdačan pozdrav

Vojko Obersnel

Ovaj odgovor nije nimalo zadovoljio Jelavića koji je u jednako ljutitom tonu odgovorio je na Obersnelov e-mail:

– Eto, sad ste odgovorili! Vama je moj zahtjev neozbiljan? A je li “ozbiljna” bila politika koja je razarala hrvatsku glazbu? 26 dugih godina! I Vaša također! Rijeka je rokerski grad?! Odakle Vama kvalifikacije da glazbene stilove proglašavate podobnim i nepodobnim?

Imate koncerte narodnjaka u Rijeci. Znali ste da će vaša politika time uroditi, jel' da?