Renata otkrila detalje o novom dečku: 'Zajedno smo pola godine'

Kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Renata za RTL.hr je otkrila kako nakon snimanja showa ponovno ljubi. Ovoga puta je zaljubljena u svoga tajanstvenog partnera o kojem ima samo riječi hvale.

"U vezi smo pola godine. Gradimo odnos iz dana u dan i mogu s ponosom reći kako pored sebe imam baš onakvu osobu kakvu sam priželjkivala. On je moja velika podrška u svemu!", naglasila je u razgovoru za RTL.hr.

S bivšim mužem Josipom nema kontakt unatoč tome što ga je on nekoliko puta inicirao.

Iako su mnogi gledatelji prokomentirali kako između nje i Alana ima određenih simpatija, Renata je i to demantirala i naglasila kako s njime nije čak niti prijateljica. Dodala je i kako će se nakon sociološkog eksperimenta nastaviti će družiti s Alenom i Nikolinom.

Nedavno je i Josip rekao da smatra kako oboje nisu osjetili potrebu da se čuju.

Kazao je kako je htio da se dojmovi slegnu, no s Danijelom se čuo. - Odnos između mene i Danijele je isključivo prijateljski. Nismo vidjeli u tom periodu, ali smo se često čuli. I njoj i meni je to bilo dovoljno - rekao je Josip.

Otkrio je i da se počeo viđati s jednom osobom.

- Donekle. Počeo sam se viđati s jednom osobom. Ona me vidjela u 'Braku na prvu', ali nije se na temelju toga javila. Inicijalno to nije bio povod, ali je znala tko sam. Odlučili smo dati jedan drugome priliku. Apsolutno ima samo riječi hvale na moje sudjelovanje u showu. Želi me upoznati kao osobu izvan showa iako sam bio u potpunosti autentičan i ništa nisam glumio. U neku ruku me upoznala preko malih ekrana.

U jednoj od posljednjih epizoda ovog showa još neki parovi napustili su show, a da odlazi napisao je i Josip kojeg su eksperti spojili s Renatom. Josip je rekao da je došlo do razdvajanja u osnovnim stavovima između Renate i njega. - Smatram da smo i ranije trebali napustiti sociološki eksperiment. Rekao bih da je došlo do razdvajanja u osnovnim stavovima između Renate i mene. Bilo je ključno to da sam osjetio da Renata neće razviti emocionalnu povezanost sa mnom, a ovo s Alanom je samo bio točka na i - izjavio je nakon toga za RTL.hr.

