Mate Bulić objavio dragu uspomenu s Thompsonom, evo što je napisao uz fotografiju

Pjevač Mate Bulić zavirio je u foto arhivu i podijelio fotografiju u zagrljaju bliskog prijatelja Marka Perkovića Thompsona. Obojica ponosno nose dresove hrvatske nogometne reprezentacije, a u opisu fotografije Bulić je napisao: "Kad ti društvene mreže izbace lijepu uspomenu." Uz fotografiju je dodao i hashtag #kumovi, a podršku svom prijatelju i kumu Mate Bulić je dao i nedavno kada je Thompson održao koncert na zagrebačkom Hipodromu na kojem je bilo 500 tisuća njegovih obožavatelja.

- Ovdje su ljudi došli iz cijelog svijeta i pokazali što mogu cijelom svijetu. Drugi to ne mogu - iskreno je priznao tada Bulić za Dnevnik RTL-a. Naveo je, među ostalim, i da nikako ne može odabrati najdraži Thompsonovu pjesmu. - Ovo je vrh, pa ovo je ipak svjetska priča. To je pobjeda svih nas - zaključio je simpatični glazbenik. Prijateljstvo Mate Bulića i Marka Perkovića Thompsona traje desetljećima, okrunjeno dvostrukim kumstvom i protkano uzajamnom podrškom u najtežim životnim i profesionalnim trenucima. U kolovozu prošle godine na stadionu Gospin dolac u Imotskom održan je emotivan koncert na kojem su nastupili Mate Bulić, Dražen Zečić, i specijalni gost Marko Perković Thompson. Na koncertu se okupilo više od 25 tisuća ljudi, a publika je posebno oduševljeno dočekala Thompsona koji se na pozornicu vratio nakon dvogodišnje pauze. Pjevač se povukao sa scene zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja svog sina Ante Mihaela, koji je bio ključan za njegov povratak, a ovako je o svom kumu govorio Mate Bulić:

FOTO Centar Hrvatske večeras je Hipodrom: Obožavatelji već ulaze, kolone na Mostu mladosti

– Ante je moj kum i njegova podrška je bila presudna. Razgalio je Markovo srce i nagovorio ga na povratak. On će biti svakim danom bolje i ja se nadam kraju ove agonije – kazao je tada kralj dijaspore za In Magazin. Bulić i Thompson dijele 30-godišnje prijateljstvo i kumstvo, a tijekom godina bili su velika podrška jedan drugome. – Uz to koliko je on meni pomogao kao čovjek koji radi glazbu za mene, sve moje najveće hitove je on napravio, druga stvar koliko se borio, kako i na koji način, svaki dan je bio u kontaktu s mojom obitelji kad ja nisam znao za sebe. Pa se, nažalost, njemu to dogodilo. Naravno da ću stati, i stao sam, i hvala Bogu dobro je, ide to polako – dodao je Bulić.