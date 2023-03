Marko Tolja pred prepunom dvoranom Lisinski obilježio 15 godina karijere

Veliko hvala mojoj publici koja mi iz godine u godinu pruža bezrezervnu podršku i dozvoljava mi da živim svoj san.“

Unaprijed rasprodan koncert Marka Tolje, bio je savršen razlog i svojevrsna nagrada za proslavu 15 godina karijere.

Čarolija koncerta bila je podijeljena u tri čina, a Marko je svoju publiku najprije proveo kroz presjek svoje diskografije te otpjevao neke stare hitove poput „Stare dobre stvari“, „Ljubav u boji“, “Déjà Vu“ , “Sama si i ti“ - pjesmu koja je zaslužna za osvajanje njegovog prvog Porina za najbolju mušku vokalnu izvedbu. Uslijedile su pjesme novijeg datuma poput “Za sreću drugo ime“, “Zaplesale su sjene“, “Ova ljubav“, “Ljubavi promijenit ćemo ime“.

U drugom činu, Marko je sam uz klavir na vrlo intiman način izveo tri nove pjesme koje će se uskoro naći na njegovom studijskom albumu Pianissimo. Kraj večeri izgledao je poput putovanja u doba Hollywooda, točnije u jazz bar u kojem je atmosfera bila neopisiva. Na ovaj način, Marko je još jednom dokazao zašto je baš on jedan od najboljih vokalista na estradi i da se podjednako dobro snalazi u popu, jazzu i swingu. Na pozornici mu se pridružila kolegica i prijateljica Mia Dimšić s kojom je izveo njihov Porinom nagrađen duet „Sva blaga ovog svijeta“.

„Koliko god da je “utakmica u nogama”, Lisinski će uvijek biti Lisinski. Iako je prošlo već osam godina od mog prvog Lisinskog, trema je svejedno bila ista kao tada. Trebat će mi sigurno par dana da mi se slegnu svi dojmovi. A puno ih je! Veliko hvala mojoj publici koja mi iz godine u godinu pruža bezrezervnu podršku i dozvoljava mi da živim svoj san. Truditi ću se i dalje da u svakom svom nastupu i pjesmi pružam svoj maksimum i tako zajedno stvaramo emocije i ovakve uspomene“ – dodao je Marko.

Brojna poznata lica poput Viktorije Rađe, Ivana Huljića, Predraga Martinjaka, Dalibora Petka, nisu propustila ovaj koncert za pamćenje.

Podsjetimo, riječki glazbenik Marko Tolja bio je gost postaje bravo! uoči velikog koncerta u Lisinskom.

Domaćinima, Nives Ivanišević i Marku Bratošu, priznao je kako ima tremu jedino od 'Lisinskog', da su četverogodišnjem Mari tatine pjesme pretužne, ali i da mu je supruga najveći kritičar. Radi nje je jednom čak odustao od pjesme.

- Žena nema filter, baš nema i zna me baš dobro 'izvrijeđati'. Radi nje sam odustao od jedne pjesme. To nije bila moja pjesma nego mi je drugi autor poslao i ja sam je uzeo u obzir, a ona je rekla stari, aj ti to prekoči, tvoje su puno bolje...i onda sam odustao - kazao je Tolja.

Nakon što je izveo svoju obradu pjesme "Yesterday" priznao je i da je emotivac koji se rasplakao na koncertu Paul McCartneya.

- To je bilo u Londonu, ne znam koje godine, plakao sam, on je ostao sam na pozornici s gitarom...taj prizor – on i gitara, raspao sam se... - rekao je Marko.

Iako ga publika doživljava vrlo ozbiljnog, za sebe kaže da je privatno vrlo opušten i voli se našaliti i na svoj račun.

- Ja sam zapravo normalan, mene ljudi smatraju možda ozbiljnim jer sam uvijek u odjelima, ali ja se zapravo ne volim i nemam potrebu glupirati u javnosti, privatno sam veseljak i pokretač fešti...i skidam se, što možda nije lijepo za vidjeti - otkrio je glazbenik.

Od Marka Bratoša dobio je izazov da mora pjevati dok izvodi sklekove.

Prihvatio je Tolja i zazov iz prošle emisije u kojem je od Gibonnija dobio zadatak da u bravo! live otpjeva zadnju pjesmu bez frizure i u trenirci. Otkrio je i kako upravo za pjesmu "Ljubavi promijenit ćemo ime" ima najviše zakaznih prvih plesova. Marko Tolja je zadao izazov i za sljedeće goste – Let 3 s kojima će se utrkivati s traktorima.

Inače, Marko Tolja s Marijom Lipovšekom Battifiacom i Mirkom Fodorom vodio je ovogodišnju Doru, a na hrvatskom izboru za Euroviziju natjecao se dva puta, 2007. i 2009. godine.

- Bio je to drugačiji sistem natjecanja, pa je bilo drugačije. Bile su dvije polufinalne večeri i finale, pa je bilo malo teže ući u finale. Mislim da ne treba puno razmišljati kad su nastupi u pitanju. Treba otpjevati najbolje što se može i bez puno filozofije. Kad kreneš filozofirati zapetljaš se u sve i onda na kraju ne ispadne dobro - rekao je te dodao da misli da recept za dobru pjesmu na Eurosongu ne postoji.

- Na Eurosongu može apsolutno sve pobijediti - rekao je i dodao da o tome ovisi puno faktora. Tolja je kazao i da ne može reći da se više nikad neće natjecati na Dori.

- Možda ću se doći natjecati. Mislim da je Dora izvrsna platforma za doći pokazati neki novi singl. Ja sam trenutno u toj fazi karijere gdje nisam više po festivalima, ali nikad se ne zna - zaključio je.

