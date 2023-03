Marko Grubnić skupljao boce u Virovitici: 'Naučio sam kako pobijediti neke loše stvari u životu'

Modni stilist Marko Grubnić imao je poseban povod da posjeti grad Viroviticu. Naime, tamo je pomagao jednom stanovniku, Zdravku Delaču i skupljao boce. Kako piše ICV, Delač je poznat sugrađanima po skupljanju boca diljem grada, a sada je imao i pomoćnika na jedan dan jer je Grubnić tamo snimao emisiju s Robertom Knjazom. Mnoge su ovi prizori podsjetili na emisiju 'Mjenjačnica' koja je bila veliki hit.

- Snimali smo emisiju, ne znam kako će se zvati, ali to je nešto poput 'Mjenjačice'. Bilo mi je divno s Knjazom i cijelom njegovom ekipom i jako sam sretan jer sam upoznao tako dobrog čovjeka iz Virovitice i vrijednog, koji me danas naučio svemu - Otkrio je Marko za 24sata i nastavio:

- Zdravko me naučio puno lijepih stvari, ne samo da budem vrijedan, naučio me puno više, kako pobijediti neke loše stvari u životu, kako dobro pobjeđuje loše. Bit će jako zabavno i jedva čekam da vidim emisije - izjavio je stilist.

Grubnić je godinama povezan s Novom TV, sudjelovao je u projektima “Supertalent” i “Tvoje lice zvuči poznato” kao stilist Maji Šuput, Nives Celzijus, Indiri Levak, a sada odijeva i Tamaru Loos u 'Plesu sa zvijezdama'. Ranije nam je u iskrenom intervjuu kazao da mu je neizmjerno drago kada čuje da neki gledatelji ne mogu dočekati nove emisije samo kako bi vidjeli što Maja ima na sebi. Iako ponekad dobije kritike na svoj rad, svjestan je činjenice da ne može zadovoljiti baš svakoga, stoga se na ružne komentare ne osvrće.

– Tko radi, taj i griješi, ja sam svjestan toga. Uvijek će se naći netko kome se nešto ne sviđa, ali ljudi danas često miješaju slobodu govora i govor mržnje, a to nije moj nivo – odgovara. S Majom Šuput je inače toliko povezan da su praktički obitelj. – Pamtim da smo se samo jednom u životu porječkali, i to na snimanju jednog njezinog spota. Ja sam se borio za nju i za stvari koje su bile dogovorene za spot, a nisu bile odrađene prema dogovoru. Ustao sam glasno braneći njezine interese, do te mjere da smo se na kraju ona i ja porječkali jer je ona pokušavala smiriti situaciju i odraditi posao po principu što je – tu je, pokušala se prilagoditi novonastaloj situaciji, a ja sam, kao vječni borac za pravdu (koja ne postoji) ustrajao na tome da to nije fer, da ona zaslužuje dogovoreno i ništa manje od toga – prisjeća se stilist koji je posebno emotivan kada je riječ o Majinu sinu, malenom Bloomu. – Maja je toliko dobra mama da je čak i mene koji je poznam u dušu iznenadila. Znao sam da će biti dobra, ali da će biti ovoliko opuštena, prirodna, spontana i toliko zaljubljena u svog Blooma, to zaista nisam očekivao – otkriva.

Inače, ne krije kako je i njemu velika želja jednog dana postati otac, no zbog raznih okolnosti, to je u Hrvatskoj preteško. – Moja najveća želja u životu jest da postanem tata, vjerujem da će tada moj život dobiti potpuni smisao. U Hrvatskoj je koliko sam čuo to zaista težak i poseban proces za koji ja osobno nemam ni hrabrosti ni volje... – iskreno nam priča stilist, no dodaje da će svakako učiniti sve da se to dogodi i otkriva da radi na tome. – Ali ne u Hrvatskoj... Živimo u 21 stoljeću, cijeli svijet nam je na dlanu i apsolutno je sve moguće, a kada netko nešto jako želi, nađe i način – kazao nam je Grubnić.

