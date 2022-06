Marko Grubnić nakon estetskog zahvata: 'Ljudi kažu da savršenstvo ne postoji, ali...'

Stilist Marko Grubnić (40) poznat je kao veliki ljubitelj mode i luksuznih modnih dodataka, a sada se pohvalio i kako je bio na ''remontu''.

- Ljudi kažu da savršenstvo ne postoji, ali ja bih rekao da ipak nakon "remonta" u poliklinici, kada prođeš kroz stručne ruke Hrvoja Kesića i Mladena Dudovića budeš najbliže moguće savršenstvu...Hvala čarobnjaci moji što od vas odem uvijek svjež, zadovoljan, sretan i skoro pa savršen... - napisao je Grubnić ispod objave, a javili su me se i pratitelji.

''Ti si savršen svakako'', ''Tako i treba Marko, baš si mi zgodan'', ''Ma ljepše ne može'', ''Super Markić'', samo je dio komentara.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Marko je nedavno objavio fotografiju s Momčilom Gurovićem te otkrio kako su proslavili godišnjicu a pratitelji su im u komentarima uputili brojne čestitke.

"Ponekad slika govori više od tisuću riječi", napisao je Grubnić uz zajedničku fotografiju te dodao "godišnjica". ''Sretna godišnjica'', ''Čestitke'', ''Koja usklađenost'', pisali su pratitelji, a javila se i Vlatka Pokos.

"Oprosti Marko, ali Momčilo je sad moj dečko!!! Ja sam se sinoć zaljubila!!!", poručila je Grubniću. "Hahaha, znam, i mogu ti reći da ste baš lijep par...", odgovorio joj je Grubnić koji godišnjicu slavi na Korčuli.

Podsjetimo, Grubnić se zaručio 2020. godine, a otkrio je kako je razlog tajanstvenosti oko detalja iz privatnog života i situacija koja se dogodila nakon njegove objave zaruka na društvenim mrežama.

– Ljudi su si previše dali za pravo, čak su slali su i neka videa po gradu i nije mi bilo ugodno što to nisam imao pod kontrolom i tada sam rekao da ću sve važne događaje u životu skrivati od drugih ljudi – kazao je.

Stilist koji je vrlo aktivan na društvenim mrežama, uspijeva svoj privatni život držati podalje od očiju javnosti, a ovom je prilikom otkrio i da je generalno vrlo zadovoljan svojim životom te da ima sve što želi.

– Generalno sam zaista sretan. Kroz život sam se uvijek trudio tražiti sreću u raznim situacijama i u malim stvarima, nije to samo klišej, to je zaista tako. Ja sam našao te male stvari koje su zaista velike. Kockice u mom životu su se posložile kada sam se najmanje nadao – ispričao je Marko, a nedavno je otkrio i tko je trenutačno najzaslužniji za to što ne skida osmijeh s lica.

– Pa mogu iskreno sada reći da imam sve u životu. Da ne znam o kojoj temi razgovaramo, ne znam što bih rekao da mi nedostaje u životu, ja zaista imam sve. Ispunjen sam, sretan sam – rekao je Marko.

