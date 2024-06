Marko Dejanović 'A kad smo već tu...' - slavlje deset godina stand-up karijere u Lisinskom

Nakon rasprodanih dvorana diljem Hrvatske sa solo showovima i uspješnog nastupa s BIS Comedy kolektivom koji je prošle subote napunio veliku Dvoranu Lisinski, popularni stand-up komičar Marko Dejanović u subotu 19. listopada na istom mjestu slavi deset godina uspješne stand-up karijere izvedbom showa "A kad smo već tu...".

"Mikrofon sam u ruke uzeo prvi put u listopadu 2014. kao neoženjeni novinar bez djece i kredita. Pričao sam o frustracijama s traženjem parkinga. Komedija je prvo bila hobi, ali je brzo postala opsesija. Kroz šalu se možeš otvoriti bez da ispadneš jadan! Savršeno za bivšeg bosanskog izbjeglicu s problemima s debljanjem.

Onda sam se oženio i dobio sina pa sam pričao o frustracijama s traženjem seksa. Život se mijenjao i ja sam pričao o tome. Starim, pričam o tome. Mijenjam karijere, pričam o tome. Nerviram si ženu, nervira ona mene, sin me ispituje o svijetu, umro mi je otac… Pričam o svemu što želim podijeliti. I treniram usput kako o svemu pričati, a da se ljudi ne prestanu smijati. ", o svojim stand-up početcima i inspiraciji ispričao je Marko te nastavio:

"Na početku su to bile pažljivo osmišljene i zapisane priče, danas me veliki dio publike zna kao improvizatora sklonog razgovoru s prvim redovima. Istina je da sam mješanac. Oni koji su me gledali znaju da volim nastupe posoliti i s ponekom provokacijom, crnim i šok humorom, a znam ubaciti i reference na nešto aktualno ili roast fore na neku moćnu osobu, čisto zato što se to smije i može."

Kolege ga često proglašavaju i najiskrenijim komičarom ovih prostora: "Da se ne lažemo, volim to čuti, ali ni ne znam drugačije. Osjećao bi se jadno kad bi glumatao na pozornici."

Koliko je urnebesan i dosjetljiv saznajte 19. listopada u Lisinskom na velikom slavljeničkom showu "A kada smo već tu...": "Istina je i da bi mi bilo drago da dođete na moju proslavu 10 godina stand up karijere. Pričat ću sve najbolje što imam, novo, staro, improvizirano.... Bit će jedinstvena večer, u to sam siguran. Neponovljiva. Pa ne slavi se 10 godina svaki dan!"