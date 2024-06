Hrvate je optužio da su uzrokovali više stoljeća patnje zbog jednog predmeta: 'Odrpanci'

"Slava je gotovo stalna bol", jedna je od citiranijih izjava Jeremyja Clarksona. Nakon što je od emisije "Top Gear" uspio stvoriti kulturološki fenomen, koji mu je donio milijune funti, slava mu je donijela i pomalo bizarne titule poput one najseksi muškarca Ujedinjenog Kraljevstva i Irske koja je, prema ovogodišnjoj anketi portala Illicit Encounters, već drugu godinu zaredom dodijeljena upravo njemu, 64-godišnjaku, koji je pobijedio brojne ljepuškaste konkurente kao što su Tom Holland, Idris Elba i Cillian Murphy.

U komentaru na ovu anketu sebe je opisao kao "nesposobnog, debelog i starog", nakon što je prošle godine u istoj prigodi kazao da je to potpuno smiješno jer je "star i ćelav, a do prije dva dana sam imao proljev, sada ga više nemam, valjda sam zato i dobio tu titulu."

Poznat po svom dugom jeziku koji ne štedi nikog, u svojoj kolumni za The Sunday Times obrušio se i na Hrvate. Optužio ih je, naime, da su uzrokovali više stoljeća muške patnje - time što su odgovorni za postanak kravate. U tekstu pod nazivom "Stoljeća muške patnje koju su uzrokovali hrvatski odrpanci i francuski šminkeri'", objavljenim 2017., Clarkson je napisao da je kravata jedan od najgorih muških modnih dodataka. "Kravate su glupe. Nemojte se raspravljati jer jesu. Ne služe ničemu", napisao je Clarkson i dodao da je istražio povijesti kravata te da su nastale u 17. stoljeću kada su neki hrvatski plaćenici stigli u Francusku i nosili začvorane rupce oko vrata.

Voljeli ga ili mrzili, ne možete ga ignorirati: zaljubljenik u automobilizam i inženjerstvo, televizijski voditelj, pisac stripova, novinar, pisac i neumoljivi bonvivan, Jeremy Clarkson jedna je od najpoznatijih britanskih javnih ličnosti, a njegova biografija - satkana od kontroverzi - mogla bi poslužiti kao odličan predložak za film.

Rođen je kao Jeremy Charles Robert Clarkson u Doncasteru, Južni Yorkshire, 11. travnja 1960., u obitelji učiteljice likovnog Shirley i trgovačkog putnika Eddieja, a svoj rani obiteljski život u 400 godina staroj seoskoj kući opisao je kao sretan. Roditelji su ga školovali u najboljim školama, a na BBC-u se pojavio sa samo 12 godina, igrajući ulogu u radijskoj adaptaciji Jenningsovih romana, koja nije potrajala jer izgovaranje dječjeg slenga nije prolazilo, u njegovu, već tada izraženom, baritonu.

Malo prije nego što je Jeremy napunio 13 godina, dob u kojoj je trebao postati član internata u privatnoj školi Repton u Derbyshireu, majka Shirley je došla na unosnu ideju. Napravila je verzije igračaka medvjedića Paddingtona za Jeremyja i njegovu sestru Joannu za Božić. Pokazali su se popularnima među prijateljima, pa su ih ona i suprug počeli prodavati. No, odvjetnici tvorca Paddingtona, Michaela Bonda, pobunili su se protiv te ideje i u jednom su trenutku zaprijetili tužbom. No, Jeremyjevi roditelji pronašli su zajednički jezik s autorom i podmirili pravo na licencu.

"To je zapravo bio početak moje sreće, koja me prati cijeli život. Upravo su naišli na Paddingtona, baš kad sam napunio 13 godina, pa sam mogli platiti školarinu i osigurati mi najbolje obrazovanje", ispričao je kasnije. Ipak, škola nije ispala kako su se Clarksonovi roditelji nadali. Iako je Clarkson akademski uspješan, s odličnim ocjenama, njegovo je ponašanje bilo zabrinjavajuće. Pušio je, pio i kršio pravila škole pa je pred diplomu zamoljen da ode.

Bez obrazovanja, već tada visok 1,96 metara, s tamnom, kovrčavom kosom, nije imao mnogo opcija osim vratiti se roditeljima i pomoći oko prepariranja medvjedića. "Bili su tako ljuti na mene", ispričao je, "ali znao sam da će se nešto dogoditi. Nešto se uvijek pojavi. Ionako se dogodi u mom životu."

Šetajući jednog dana ulicom naišao je na glavnog urednika lokalnih novina, obiteljskog poznanika, koji ga upita što on tu radi. Nakon što je objasnio svoje izbacivanje iz škole, muškarac mu je - zahvaljujući još jednoj sretnoj okolnosti da je Clarksonov djed, liječnik opće prakse, porodio urednikovo prvo dijete tijekom zračnog napada u Drugom svjetskom ratu - ponudio posao novinara.

Iako je pisao tečno, Clarkson je sebe opisao kao "pravo smeće" u lokalnim izvješćima: jednom je zaboravio razlog zbog kojeg je nazvao ožalošćenu ženu, a drugom prilikom je bio prisiljen napustiti teren zbog histeričnog smijeha dok je pokušavao šarmirati kolegicu.

Ali jedna konstanta je Clarksonova ljubav prema automobilima i vožnji, kako će se ubrzo pokazati. Napustio je Advertiser i radio za Rochdale Observer i Wolverhampton Express i Star, ali je shvatio da život u provincijskom novinarstvu nije za njega. Jedne je večeri otišao kući svojoj djevojci i doživio prosvjetljenje pričajući joj o instalaciji nekog novog uredskog namještaja. "U tom sam trenutku znao da moram otići", rekao je za Desert Island Discs, "jer kad novi uredski namještaj postane toliko važan da ga čak i spomenete, spakirajte svoje torbe, izađite, preselite se 200 milja dalje."

Otišao je na jug, još uvijek tražeći novu, ali stvarnu ulogu u svom životu. Živio je u Fulhamu u jugozapadnom Londonu, ali ne htijući raditi za druge, i igrajući na svoju ljubav prema automobilima, pokrenuo je vlastitu tvrtku, Motoring Press Agency, pišući recenzije koje će regionalni tisak objavljivati. Odavde je postao redoviti suradnik časopisa Performance Car.

Na predstavljanju proizvoda Citroëna u New Forestu 1987., Clarkson je počeo razgovarati s Jonom Bentleyem, vanjskim istraživačem u Top Gearu, već tada dugovječnoj BBC-jevoj emisiji o automobilima. Nekoliko mjeseci kasnije, Bentley, sada unaprijeđen u producenta, mogao je ponuditi Clarksonu pojavljivanje na ekranu, tijekom kojeg bi testirao Range Rover na cesti. "Clarkson se isticao jer je bio duhovit", rekao je Bentley. "Čak su i moji šefovi dopustili sebi neobičan kikot."

Clarkson se 1988. prvi put pojavio u "Top Gearu", koji se emitirao od 1977. kao emisija o automobilima. Njegovi početni nastupi bili su, prema vlastitom priznanju, prilično drveni. Ali postao je opušteniji i otvoreniji te je promijenio svoj izgled, prešavši s sakoa, kravate i chinos hlača na svoju sada prepoznatljivu odjeću koja podrazumijeva traperice i ležerni sako. Clarkson je bio vrlo kritičan prema nekim automobilima. "Većinu vremena proveli smo snimajući odostraga kako ne bismo prestrašili gledatelje", rekao je o Fordu Scorpio. O Vauxhall Vectri rekao je gledateljima: "Moram ispuniti sedam minuta s automobilom koji ne zaslužuje sedam sekundi."

Voditeljima BBC-ja svidjelo se ono što su vidjeli, sve te ludosti. Deset godina kasnije show je osmišljen s Clarksonom kao glavnim voditeljem, a prvi suvoditelji obnovljene emisije bili su Richard Hammond i bivši prodavač automobila Jason Dawe. Za drugu sezonu Dawea je zamijenio James May, iskusni automobilistički pisac.

Emisija je ubrzo stekla kultni status. Tijekom godina ugostila je mnoga poznata imena iz svijeta glazbe, sporta, filmske industrije i, naravno, automobilizma i motociklizma. Rowan Atkinson, Lewis Hamilton, Michael Gambon, Usain Bolt, Boris Johnson, Will Smith i popis se može nastaviti unedogled. Segment emisije postavljen je stavljanjem slavnih osoba u "automobile razumne cijene" i njihovom vožnjom po trkaćoj stazi što je brže moguće.

Ove vratolomije bile su isprepletene studijskim raspravama, glatko snimljenim recenzijama automobila, a scene koje prikazuju Clarksona, Maya i Hammonda kako obilaze svijet, upadaju u nevolje, pokazale su se popularnima. "Top Gear" je postao hit ne samo u Ujedinjenom Kraljevstvu, već i u velikom dijelu svijeta. Prodaje se tada u 214 zemalja, ima procijenjenu globalnu publiku od 350 milijuna i zarađuje BBC-ju 50 milijuna funti godišnje.

No, karijeru je, realno, napravio od svojih javnih kontroverzi. Voditelj "Top Geara" uspio je uvrijediti Argentince, Nijemce, Meksikance, Rumunje i niz drugih naroda. Vrijeđa i britansku vladu kad god mu se ukaže prilika, govoreći da je "njihov posao napraviti klupe u parkovima i ostaviti ljude na miru". Ima izrazito negativan stav prema bliskom odnosu Amerike i Britanije.

Ne propušta priliku ismijati Baracka Obamu, a u jednoj od svojih emisija američkog je gosta upitao "Kako je u koloniji?" Njegovo ponašanje provocira konzervativce svih rasa, boja, vjera i veličina, pa se protiv njega čak vode "kampanje" i "novinarska suđenja".

Aktivno se protivi vladavini "kulture zabrane" u Britaniji, poput zabrane lova na lisice i zabrane pušenja.

Istodobno se zalaže za ekologiju i njezine ciljeve, ali smatra da su ljudi koji su aktivisti ekoloških pokreta idioti. Mrzi bicikliste, karavane, vegetarijance i članove golf klubova. Spreman je namjerno izazvati sudar kako bi dokazao svoju tvrdnju. Nikada se nije vozio javnim prijevozom. Poznat je po ljubavi prema uskom traperu, no ne želi mijenjati svoj užasni modni identitet. Pravi nevjerojatno duge pauze između dijelova rečenice.

No, i takvog ga obožavaju: u jednoj internetskoj peticiji dobio je 50.000 potpisa kao eventualni kandidat za premijera Britanije; samo 87 ljudi potpisalo je antipeticiju. Politički je nekorektan - govori ono što svi misle, a njegovu ulogu neki vide kao tribuna nezadovoljne srednje Engleske.

Broj automobila koje je posjedovao nije poznat, ali se zna da je pojedine modele automobila kupovao tri puta. Izjavio je da čelnici Hyundaija "jedu pse, a dizajner XG-a vjerojatno je za ručak pojeo španijela". U više je navrata ljude u BMW-u nazvao nacistima, dok je u studiju parodirao salutiranje Hitleru i pričao o njegovoj vladavini.

Malezijski automobil, Perodua Kelis, nazvao je "najgorim automobilom na svijetu, koji su u džungli napravili ljudi koji nose lišće umjesto cipela".

Uspio je odjednom uvrijediti i Škote i slijepe i vladu, nazvavši Gordona Browna "jednookim škotskim lažljivim idiotom". Nakon pritužbi da je komentar izrazito rasistički, Jeremy se ispričao zbog komentara o premijerovom "fizičkom izgledu".

Svom snagom se bori protiv ograničenja brzine na autocestama, video kamera i ležećih policajaca. Tvrdi da je Francuska, gledana sa sjedala i za volanom Bugatti Veyrona, veličine malog kokosovog oraha.

Za probnu vožnju oštetio je 30 godina staro stablo kestena - i naravno, platio kaznu.

Prikupio je rekordnih 500 pritužbi za BBC nakon emisije u kojoj je 2008. govorio o vozačima kamiona koji ubijaju prostitutke. Čelnici televizije rekli su, među ostalim, da se to od njega moglo i očekivati. Činilo se da će Jeremy Clarkson zauvijek ostati nedodirljiv.

Naposljetku je, u ožujku 2015., kap prelila čašu, a otkaz na BBC-ju uslijedio je nakon što je interna istraga na televiziji pokazala da je 20 minuta verbalno vrijeđao producenta Oisina Tymona, a potom ga i fizički napao, kada je obavijestio Clarksona da neće moći jesti odrezak i pomfrit jer je hotel u kojem su odsjeli prestao služiti hranu.

U njegovu je obranu stala i publika pa je tako na stranici Change.org tih dana pokrenuta peticija podrške koju je u samo dva dana potpisalo 750 tisuća ljudi, što je, prema tvrdnjama administratora stranice, najbrže rastuća peticija u njezinoj povijesti. Tijekom karijere je imao mnoštvo skandala koji ga nisu koštali posla, ali je dobio otkaz na BBC-ju zbog jednog bifteka.

U prvom intervjuu nakon izbacivanja s BBC-ja spominjao je "vlastitu glupost" i da je odlazak iz emisije "Top Gear" ostavio "veliku rupu" u njegovu životu koja se mora ispuniti. Tako je i bilo. Hammond i May odlučili su napustiti emisiju u znak solidarnosti s Clarksonom, a ubrzo nakon toga krenuli su sa stvaranjem "The Grand Toura", emisije vrlo sličnog formata.

"The Grand Tour" je bio jedna od najuspješnijih Amazonovih originalnih serija na početku emitiranja, no slično BBC-jevom novom "Top Gearu", kasnije se borio da povrati gledanost i energiju prethodnih sezona. Naposljetku, nakon osam godina emitiranja, prošlog prosinca, samo nekoliko dana nakon što je BBC objavio da će nakon gotovo pola stoljeća emitiranja ukinuti legendarnu televizijsku emisiju "Top Gear", i Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May odlučili su prekinuti snimanje "The Grand Toura".

Svi oni koji se nadaju da će legendarni trojac pokrenuti neki novi projekt o automobilima, bit će razočarani. Clarkson je jasno rekao da je "gotov s recenziranjem automobila na televiziji". No, stari mačak nije se zasitio televizije pa će se nastaviti pojavljivati na Amazonu, no u potpuno drugačijoj ulozi. Dani su mu ispunjeni brigom o svinjama, ovcama, kravama i kokošima te uzgojem usjeva na farmi od 1000 hektara, gdje pije pivo i tapše se po pivskom trbuščiću u hit seriji "Clarkson's Farm", dok mu društvo pravi 15 godina mlađa bivša manekenka Lisa Hogan. Miljenik sreće u novoj epizodi života!

