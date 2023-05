Marko Ciboci: 'Ovo jelo je neugodnog mirisa, ali odličnog okusa za onog tko ga može približiti ustima'

Kada razmišljamo o odlasku na putovanje nekom otočnom državom, obično se radi o nekom tropskom otočju ili državi koja je usko vezana uz turizam kakav mi poznajemo. No, ovoga puta govorimo o nešto drugačijem putovanju otokom te destinaciji koja je poznata kao industrijska i ekonomska sila, a njezin turistički potencijal stavljen je u drugi plan. Radi se Tajvanu, državi koja je jedan od azijskih ekonomskih tigrova te čije ime u prijevodu znači "terasasti zaljev". Tajvan je našim starijim čitateljima možda poznat i pod imenom Formoza. Taj naziv dali su mu portugalski pomorci u prvoj polovici 16. stoljeća jer ih je zadivio svojom krasotom. Naziv se zadržao do 80-ih godina prošlog stoljeća, kada ga je zamijenio Tajvan.

Na ovaj krasni otok uputio se član žirija showa "Ples sa zvijezdama", plesač i plesni sudac Marko Ciboci koji je s nama podijelio svoje iskustvo. Cibociju ovo nije bio prvi posjet Tajvanu, a kako nam kaže, tamo često putuje zbog posla.

– Na Tajvanu sam bio već nekoliko puta, a sada u veljači je bilo moje šesto putovanje onamo. S obzirom na to da sudim, podučavam i koreografiram u cijeloj Aziji, ovo je jedna od mojih češćih destinacija – kaže te dodaje da je ovaj njegov posjet trajao deset dana. Zbog poslovnih obaveza, ovoga puta, plesač kojeg mnogi znaju kao "najstrožeg" člana žirija omiljenog showa, vrijeme je proveo samo u glavnom gradu ove države, Taipeiju, a na putovanje do Tajvana potrošio je 13 sati.

– Putovanje je trajalo sveukupno 13 sati. Prvo letom Emiratesa do Dubaija, tamo sam proveo nekoliko dana također poslovno i nakon toga osmosatni let za Taipei te istom rutom nazad za Zagreb, kamo sam stigao nekoliko sati prije prve live emisije Plesa sa zvijezdama – govori plesač te otkriva da je putovao sam, kao što to i inače čini. Dodaje i da je, kao i inače, sam organizirao putovanje, jer mu je tako najjednostavnije.

Foto: Privatna arhiva

Za posjet Tajvanu brojne putničke agencije savjetuju proljeće, tijekom kojeg je Ciboci i putovao, a otkrio je i kakvo ga je vrijeme tamo dočekalo.

– Na Tajvanu me je dočekala ugodna temperatura od 18 stupnjeva, poluoblačno vrijeme, koje je zapravo i uobičajena klima za to doba godine, jer tamo prevladava vlažna suptropska klima s vrućim vlažnim ljetima i relativno toplim zimama – prisjetio se te otkrio gdje je odsjeo.

– Tijekom svakog poslovnog posjeta nekoj destinaciji organizator odlučuje i organizira smještaj pa sam tako ovoga puta bio smješten u Regent Hotelu u centru Taipeija. Regent Hotel je jedan od poznatijih hotela u gradu te je vrlo blizu svim turističkim destinacijama i restoranima te dobro povezan s javnim prijevozom i glavnim gradskim prometnicama, tako da je vrijeme provedeno nakon poslovnih obaveza bilo vrlo lijepo, ugodno i praktično, kao i uvijek – kaže. Što ga je to tako posebno očaralo na Tajvanu?

– Ono što me uvijek oduševljava jest srdačnost i lokalna kultura samog stanovništva, njihova povijest, ali i sami kulinarski specijaliteti jer sam i sam veliki ljubitelj azijske kuhinje. Uvijek se vrlo rado vraćam na Tajvan, a i do sada sam stekao prijateljstva zbog kojih ću se i ubuduće vrlo rado vraćati – dodaje, a mi ga pitamo o posjetima prirodnim ljepotama kojima ovaj otok vrvi, a nisu toliko stavljene u prvi plan, poput klifa Cing Shui.

– Nažalost, za svakog mojeg posjeta nekoj od destinacija, vrlo malo vremena imam za privatne obilaske, no klif Cing Shui sam posjetio u studenom 2019. Sam klif nalazi se 120 kilometara od glavnog rada Taipeija, na sjeveroistočnoj strani Tajvana koji gleda prema otvorenom Pacifiku gdje je boja oceana tirkizne boje, ako je sunčano vrijeme. Klif pruža veličanstven pogled, a najinteresantnije od svega je da tijekom šetnje klifom imate priliku vidjeti majmune kako slobodno žive u svom prirodnom staništu – opisuje Ciboci. Među prirodnim ljepotama jest i poznato turističko odredište jezero Sun Moon koje je na Markovu popisu "must see" lokacija već neko vrijeme.

– Nažalost do sada nisam imao prilike vidjeti Sun Moon jezero, no to je svakako jedno od mjesta na Tajvanu koja bih volio posjetiti u nekom budućem dolasku – kaže. Kako je na ovoj destinaciji bio već nekoliko puta, Marka pitamo i kako se najbolje kretati otokom te što on preferira.

– Ja sam se kretao automobilom, no Tajvan je izuzetno dobro povezan željezničkom prugom i autocestama – kaže.

Ova otočna država s 23 milijuna stanovnika poznata je po svojoj urbanoj arhitekturi, ali i gradovima među kojima svaki ima svoj šarm. Neke od njih posjetio je i Ciboci, a to su: Taouyan, Guanxi, Xiulin,Taichung City.

– Svaki grad je doživljaj za sebe i ima neki svoj šarm, no definitivno sve stanovnike Tajvana krasi srdačnost i gostoljubivost – kaže Marko koji je uvijek tijekom posjeta smješten u New Taipei Cityju.

– Osim što je to glavni grad Tajvana s više od dva milijuna stanovnika, krasi ga japanski stil uređenja s puno lokalnih trgovina te suvremeno izgrađenih zgrada. Lokacije kao što su Taipei 101, noćna tržnica te tržnica Shilin, Lungshan Temple of Manka, Nacionalni Palace muzej te Zhinan Temple neizostavni su dio posjeta ovom milijunskom glavnog gradu – kaže Ciboci te uspoređuje kulturu ovog naroda s Hrvatskom.

– Iako je Tajvan puno veća država od Hrvatske, i teritorijalno, ali i po broju stanovnika, uvijek me oduševljava kultura azijskih naroda, pa tako i Tajvana. Srdačnost, duhovnost te pristupačnost – kaže te dodaje da je čistoća u velikim gradovima dosta dobra s obzirom na mnogobrojnost stanovnika.

Ciboci kaže da će se svakako ponovno vratiti te da se nada da će to biti već u kolovozu ove godine. Tajvan kao turističku destinaciju svakako bi preporučio drugima, a evo koje bi savjete dao svima zainteresiranima za posjet ovoj azijskoj zemlji.

– Opustite se jer bojazni nema i uživajte u svakom trenutku – kaže te dodaje da definitivno treba probati stinky tofu.

Foto: Privatna arhiva

Lokalno stanovništvo opisuje kao vrlo sramežljivo, ali otvoreno i ljubazno.

– Sva moja iskustva s lokalnim stanovništvom su pozitivna, čak i s onima koji ne govore engleski jezik. Vrlo sramežljivi, ali opet otvoreni, ljubazni i srdačan narod – ističe te dodaje da mu se u sjećanje urezalo kako mu se carinici na graničnom prijelazu uvijek čude zbog njegove visine.

Kada je putovanje u pitanju, bitan dio su i cijene. Iako bi za jednu ovako razvijenu i ekonomski jaku državu mnogi očekivali visoke cijene, Marko kaže da to nije tako. Naime, i našeg plesača pozitivno je iznenadio ovakav razvoj događaja.

– Ono što me je iznenadilo, kao i u gotovo svakom drugom gradu na svijetu, približno su iste cijene hrane, prijevoza, stvari i usluga kao i u Zagrebu – kaže te dodaje da ipak postoji jedna razlika, to su plaće lokalaca.

– One su definitivno 4-5 puta veće nego u Hrvatskoj – dodaje.

Posebno se osvrnuo i na gastronomiju ove države koja se izrazito ističe.

– Na Tajvanu postoji velik izbor lokalne kuhinje u kojoj prevladava povrće te se može naći za svakoga ponešto, od mesojeda do vegana – opisuje te ponovno naglašava da bi svaki posjetitelj trebao probati stinky tofu.

– To je tofu na ražnjiću izuzetno neugodnog mirisa, ali odličnog okusa. Tko to može približiti ustima bez nuspojava, očekuje ga izuzetan okus – kaže kroz smijeh.

Inače, Marko je veliki ljubitelj putovanja, a kako je već prije rekao, ima naviku sam ih organizirati.

– Sam organiziram svoja putovanja, sve oviZa si o vremenu i obavezama prije i poslije puta. Nekada znam iskombinirati posao s turističkim obilaskom, a ponekad je samo posao i povratak nazad ili odlazak na drugu destinaciju. Znači, ovisi o poslu, no svakako volim i turističke obilaske ako za to imam vremena – kaže Ciboci te dodaje da je putovanje kojem se jako raduje, a još nije imao priliku tamo otići, ono na Kubu.

S druge pak strane, u posebno lijepom sjećanju ostalo mu je putovanje u Tajland.

– Mislim da sam do sada posjetio zaista velik broj država, no još uvijek postoje mjesta gdje nisam bio, ali i mjesta na koja bih se volio opet vratiti. Definitivno mi je jedno od dražih mjesta u Aziji Tajland, koji uz odličnu kuhinju, bogatu kulturu ima i taj turistički aspekt i prirodnu ljepotu – kaže te dodaje da će se na ovo mjesto vratiti već početkom ljeta kada kreće na azijsku turu na kojoj će posjetiti Tajland, Indoneziju i Kinu.

