Marinela iz 'Gospodina Savršenog' ovo je čekala 23 godine: Ravna kao daska, govorili su u osnovnoj

Influencerica i bivša natjecateljica u showu "Gospodin Savršeni" Marinela Grljušić podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu trenutak koji je, kako sama kaže, čekala pune 23 godine. Objavila je seriju fotografija s prestižne Zlatne igle koje oduzimaju dah i na kojima vidimo Marinelu u punom sjaju. - Ravna kao daska, govorili su u osnovnoj. Previše sanja, šaptali su u srednjoj. Nisam odgovarala. Samo sam gledala negdje dalje, gdje su me već tada čekali reflektori. Tuga. Bol. Inat. Drama. Ljubav. Snaga. Sloboda. Čarolija I sinoć… Zlatna igla. 90 godina tradicije. Dali ste mi jednu minutu na pisti. Ali znate što je najdramatičnije od svega? Tu minutu sam čekala 23 godine. Ili možda… je to ironija? Ne. To su vrata. Vrata koja sam godinama zamišljala iza zatvorenih očiju. I sada sam kroz njih prošla – ne kao djevojčica koju nisu razumjeli, već kao žena koja pleše svoj prvi čin. - napisala je Marinela u objavi na Instagramu.

Finalistica četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni', u svibnju je iznenadila pratitelje promjenom izgleda. Nakon estetskih korekcija o kojima je otvoreno govorila, odlučila se za osvježenje frizure, što je izazvalo podijeljene reakcije. Svoju već dugu kosu sada je dodatno obogatila ekstenzijama, odlučivši zadržati prepoznatljivi imidž fatalne brinete. Novu frizuru ponosno je pokazala na Instagramu uz komentar:

- Da se smrzneš - jasno dajući do znanja koliko je zadovoljna promjenom. Čini se kako svoje voljene ekstenzije samo povremeno zamijeni novima, ostajući vjerna dugoj, tamnoj kosi. Njezina objava nije prošla nezapaženo, a komentari pratitelja bili su raznoliki. Dok su joj jedni upućivali komplimente poput: - "Predivna", "A duša moja nju ekstenzije čine sretnom" - drugi su bili skeptičniji. Jedan od komentara koji se istaknuo bio je: - Pa što će tebi ekstenzije ljepoto?! Al’ ajde, probaj. Nek’ je sretno - propitujući njezinu potrebu za dodacima na već lijepu kosu. Bez obzira na podijeljena mišljenja, Marinela očito uživa u svom izgledu.