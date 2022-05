Marijana Batinić pozirala s Gotovinom i oduševila pratitelje: 'Dvoje pravih ljudi, malo je takvih u Hrvatskoj'

RTL-ova voditeljica Marijana Batinić (41) svojim se pratiteljima na društvenim mrežama pohvalila druženjem s umirovljenim generalom Antom Gotovinom (66). -Imala sam čast…- napisala je Batinić u opisu fotografije na kojoj pozira u društvu Gotovine. Marijana je za tu prigodu odjenula elegantnu tamnoplavu mini haljinu s puf rukavima, dok je Gotovina na sebi imao bijelu košulju i elegantno odijelo.

Gdje su se susreli voditeljica nije otkrila kao ni koji je bio povod njihovog druženja, no ispod fotografije odmah su uslijedili komentari Marijaninih oduševljenih pratitelja. "Naš general i ponos", "Jedna od najdražih osoba", "Dvoje pravih ljudi, malo je takvih u Hrvatskoj", "Super slika", "Svaka čast Marijana i Ante Gotovina", nizali su se komentari. U komentarima su se javile i Viktorija Rađa te Ana Gruica koje su joj ostavile emotikon srca.

Bilo je i onih koji su se odlučili našaliti s voditeljicom pa su je upitali nalazi li se general Gotovina ispod maske Torpeda, aludirajući na njezino sudjelovanje u RTL-ovom showu 'Masked singer'. Marijana je publiku, ali i žiri oduševila svojim nastupima u kostimu licitarskog srca, a nakon ispadanja privukla je veliku pozornost jer je dio gledatelja smatrao da je Marijana u show ušla naknadno.

Na stranici Forum.hr gledatelji su pisali kako je produkcija emisije prije nekoliko tjedana uoči snimanja imala problema s jednim od kandidata pod maskama te mu je hitno morala naći zamjenu, a sumnjaju da je upravo osoba koja je prva tri tjedan bila ispod Licitarskog Srca. Dokazi su im drugačije noge, ali i drugačiji glas. - Glas u prvoj i trećoj epizodi doslovno nema veze s Batinićkom - glasio je jedan od komentara. - Prije tjedan, dva sam baš slušao stare nastupe Srca i ja se šokirao koliko je drugačije pjevala. Ne kažem da ne može Batinićka tako pjevati, ali stvarno nije imala tako svjetliji glas i energičniji. Naglo je promijenila i tip pjesama koje pjeva - nastavili su gledatelji.

Također, jedan od njih je primijetio i na Instagram Storyju od voditeljice nešto čudno. - Marijanin story: Snimaju se nešto Zigman i Marijana u garderobi. Na vrhu početka storyja piše 'Ovako je sve počelo'. I kaže Marijana Zigmanu: 'Ajde pusti mi pjesmu Moja posljednja i prva ljubavi, molim te, to mi je prvi nastup.' Pa čekaj nije prvi nego treći-četvrti. I dalje im ne vjerujem koliko god željeli sve ispeglati - primijetili su.

Foto: RTL O svemu se tada oglasio i producent showa Vanja Meandžija za RTL. - Koliko sam razumio iz teksta, upitne su dvije stvari oko sudjelovanja Marijane Batinić od samog početka showa – to su glas i noge. Kao što je voditeljica showa 'Masked Singer' Antonija Blaće spomenula u prvoj epizodi prije pokazivanja prvog traga, prije svakog nastupa gledatelji prate prilog koji sadrži prve tragove o našima maskama! Na snimanjima priloga nam nisu uvijek mogli biti naši celebrityji pod maskama jer su radili ‘stvari koje celebrityji već rade’ pa smo u tim situacijama koristili naše statiste, ali ono što je bitno je da maske uvijek pričaju priču i otkrivaju tragove o poznatoj osobi koja se pod tom maskom nalazi! Tako da, tijekom snimanja tragova, Marijana doista nije bila prisutna pod maskom, najveći problem ovdje bio je naći dostojnu zamjenu za njezine noge, i mislim da će se svi složiti da je produkcija u tom gotovo nemogućem zadatku uspjela – sjedi pet! - kazao je Meandžija pa objasnio još neke detalje.

- No što se tiče scenskih nastupa, od prve epizode pod maskom je bila naša draga voditeljica (a uskoro možda i pjevačica) Marijana Batinić. Iako nas je sve iznenadila svojim pjevanjem, gledatelji moraju razumjeti da Marijana nije profesionalna pjevačica i da je svim maskama zadatak što više izmijeniti svoj glas dok pjevaju. Sakriti ga. Ponekad je kod Marijane dolazilo i do tzv. ‘pucanja’ glasnica uslijed vježbanja te je njezin glas u nekim pjesmama malo drugačiji - kazao je još pa dodao: - U drugim je pjesmama senzacionalno uspjela sakriti svoj glas, dok joj u trećima to možda i nije pošlo za rukom ili kao što je ona sama rekla – nije to ni htjela jer ih je željela otpjevati iz srca – kao što je to radila čitavu sezonu. A uz to, prema pravilima showa, nije dopušteno mijenjati izvođača koji se nalazi pod maskom. Što se nogu tiče, ne moram ni komentirati, pošto je od samog početka showa pod maskom Licitarskog Srca bila Marijana, siguran sam da je koristila vlastite noge, no možda je i nama, produkciji, uspjela sakriti neku tajnu! Također, objasnio je i spornu situaciju oko videa na njezinom Storyju.

- Pjesma 'Moja posljednja i prva ljubavi' bila je prva pjesma koju je Marijana uvježbavala i bilo je planirano da je izvede u prvoj epizodi u rundi Posljednja šansa ako ne prođe izravno dalje glasovima publike. Međutim, kako je izravno prošla dalje, produkcija je odlučila kako će je izvesti u jednoj od narednih epizoda showa, a tako je i bilo - rekao je. A Marijani su komentari poprilično godili.

- Što jedne plesačke čarape naprave od nogu! Nosit ću ih cijelo ljeto, ha-ha! Moram priznati da sam i ja čitala komentare i silno su me zabavljali. Samo rijetki su me prepoznali u stranim pjesmama, mnogi su mislili da sam profesionalna pjevačica i to mi je veliki kompliment, a ja sam otkrila svoj alter-ego i rašpu za koju nikad nisam ni znala da je mogu upotrijebiti tako da suvereno otpjevam hitove Janis Joplin, Tine Turner ili Bonnie Tyler - rekla je Marijana.

