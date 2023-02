Marijan Ban danas slavi 60. rođendan! Jedan od najomiljenijih autora povukao se prije 6 godina

Jedan od najpozantijih hrvatskih ali i najkontroverznijih skladatelja i tekstopisaca ovih prostora Marijan Ban danas slavi 60. rođendan. Bivši frontmen grupe Daleka obala djetinjstvo je proveo u Kaštel Gomilici, a u Split se doselio kao desetogodišnjak. Ima mlađe sestru i brata koje je često morao čuvati. Nije se u ranoj mladosti uopće činilo da će poslije igrati tako važnu ulogu na domaćoj glazbenoj sceni, jer je završio smjer mehanika u tamošnjoj srednjoj Tehničkoj školi. Ali, glazbu je donijelo more.

Naime, počeo je jedriti, već sa 14 godina prešao u najtežu klasu, a potkraj sedamdesetih bio čak i juniorski prvak Hrvatske. Logičan izvor prihoda bilo je skipiranje, a često se na plovidbama znalo zapjevati, pa Ban odlučuje savladati osnove gitare.

- U Mjesnoj zajednici na Blatinama u kojoj su probe imali Đavoli, stajala je stara neočuvana gitara, pojavio se Ban i počeo svirati pjesmu 'Valovi'. Meni se svidjela atmosfera pjesme, počeo sam svirati usnu harmoniku. Zvučali smo prilično blueserski i ta je ekipa iz Mjesne zajednice oformila prvi bend koji se zvao Ban i glomazni otpad. Uvježbali smo četiri pjesme za prvomajski nastup u splitskom klubu Stop, ali ja sam uoči samog nastupa pokupio upalu pluća i nastup tog benda nikada nije održan, nego je Ban nastupio sam s gitarom - kazao je basist i dugogodišnji Banov prijatelj Boris Hrepić Hrepa.

- Treba biti iskren i reći da je ključnu ulogu odigrao Neno Belan. Naime, da nema njega, pitanje je bih li se ja uopće bavija glazbom, bi li te pisme išle naprid. On je glavni, prvi i jedini krivac za to. Ja sam bija u klubu, doli, jedriličarskom u Mornara i Đavoli su potkraj '84. imali tamo prvi koncert. Mi nismo ni znali tada puno o tom mladom bendu, ali kako je to u klubu, onda je moralo biti dobro. Kupija sam dvi karte, a na njima je pisalo da imaju i gosta iznenađenja, ja pitam tko je gost iznenađenja, ovi govore to si ti. Ja govorim - dobro onda vrati lovu za karte ako sam gost, ovi govori neću. I to je bija moj prvi javni nastup - prisjetio se Ban u razgovoru za dokumentarni film o Belanu u produkciji Hrvatskog društva skladatelja.

Prvu probu održali su na Bačvicama, prosvirali su prvih par pjesama i tu kreće priča grupe Daleka obala. Manje je poznato da je Ban već tada, dakle nekoliko godina prije objavljivanja, napisao glazbu i tekstove za nekoliko desetaka pjesama koje će se poslije naći na albumima benda. Pjesme koje bi Ban donio na probe, bend je prilagođavao sebi, transponirali bi neke od njih iz dura u mol, stvarajući polako svoj zvuk. Ban je na pozornici bio zabavan, imao je karizmu i nije se držao rokerskih klišeja s puno priče, a imao je i specifične pjesme, originalan izričaj. Prvi su pravi nastup sa ulaznicama i plakatima imali u kinoteci Zlatna vrata, 27. studenog 1988..

Dakle, prvi je album benda, nazvan "Daleka obala", objavljen predratne 1990. a već na prvo preslušavanje pjesama kao što su "Daleka obala", "Valovi", "14 palmi", "Noć je prekrasna" ili "Tonka", bilo je jasno da su Ban i bend ovdje da ostanu. Posebno je važna tada bila pomoć dvojice "Đavola", producenta albuma Dragana Lukića Lukyja i Nene Belana koji je na svim pjesmama otpjevao prateće vokale.

Daleka obala izdala je šest albuma. Službeno se raspadom benda smatra 2001. godina, a čini se kao da je Ban to svjesno ili nesvjesno najavio u pjesmi "Ruzinavi brod":

"Na kraju moran ti reći/Da već dobro vidin kraj/Da su valovi sve veći/Da mi ne liči na raj/Samo olupine stare/Ča su zarile za dno/Pa ni ono ča san tija/Ča san godinama snija, nije to"

Ipak, kao grupa "Marijan Ban i ostali" 2003. objavljuju album obrada velikih regionalnih hitova kao što su recimo "Loše vino", "Tvoje nježne godine", "Ne daj se Ines", "Galeb i ja" ili "Ostala si uvijek ista". Ban je zatim deset godina nastupao s Diktatorima, a onda se povukao sa scene 2017. godine.

Kazao je kako njegovo zdravstveno stanje nije najbolje. Liječnici su mu otkrili kilu i aritmiju srca.

– Na sreću, bolest sam otkrio na vrijeme. Moglo je biti pogubno. Četiri doktora su me pregledavala. Ne smijem svirati dok me ne dovedu u red. Vidjet će se sve nakon nalaza. Zasad znam da imam aritmiju i kilu. Sad tek treba ići u detalje, da me ‘skeniraju’. Onda će odrediti terapiju – kazao je Ban i dodao kako je sve posljedica opterećenja i stresa.

– Ja sam O. K., samo se zbog srca ne smijem uznemiravati. Moždani udar sam izbjegao – kazao je tada glazbenik koji je sa suprugom Dominom u braku 36 godina. Imaju troje djece: 36-godišnjeg Marka, 33-godišnju Anku i 30-godišnju Mirtu. Ban ima i troje unučadi - Šimu, Juru i Palmu.

Premda se povukao sa scene, Marijan je i dalje u kontaktu s prijateljima iz Daleke obale, pa je tako i amenovao dolazak Jakše Jordesa u bend.

- Naravno da se čujemo s Banom. Ban je odlično. On je kao Howard Hughes, ne želi više u medije, ne želi u javnost, dosadilo mu je sve to. Ima svoj mir i svoj ritam. Stalno smo u komunikaciji i, naravno, bez njegove dozvole mi ne bismo nastavili raditi pod imenom Daleka obala - rekao je lani bubnjar benda Zoran Ukić u razgovoru s Ines Nosić i Gordanom Vasiljem u showu 'Dobar dan, Dalmacijo'.

VIDEO Više od 60 godina Ćiro je bio vjeran i odan svojoj Zdenki koju je upoznao kad je bila maturantica