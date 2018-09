Maja Šuput predstavila proizvod sa svojim potpisom: Ovo svi morate imati

Dragi moji, s najvecim ponosom i uzbudjenjem upoznajte MAJUSHKU 👑 Rijec je o brandu kojeg osobno potpisujem. Kao proizvod koji jednostavno morate imati ili obavezno pokloniti, odnosno bez kojeg ne idete na zabavu ili u goste , predstavljam Vam MAJUSHKA mikrofon 🎤🎤🎤 Dolazi u 3 boje ( rose gold, black, gold) i u potpunosti je sve sto ja jesam. Glasan 🔊, shiny ✨🌟 i veseo 🤩. Svatko zasluzuje biti zvijezda, barem u svom okruzenju 💃🏼🕺🏻Pjevaj od sveg srca, pjevaj kao da sutra ne postoji 🗣🗣🗣 Shop online - majushka.com 🎁🎁🎁 @majushkaofficial

A post shared by majasuput (@majasuput) on Sep 5, 2018 at 4:27am PDT