Marijana Batinić nakon pauze vratila se na male ekrane: 'Nepredvidivost je najveći adut novog showa'

Vijest da se Marijana Batinić vraća u voditeljsku ulogu mnoge gledatelje RTL-a jako je razveselila, baš kao i najava novog RTL-ovog kulinarskog showa "Igra chefova". Ovaj novi format s prikazivanjem je već počeo, a malo prije premijerne epizode showa razgovarali smo s Marijanom koja je prije ove voditeljske uloge uzela pauzu. Neko je vrijeme nismo mogli pratiti na malim ekranima, a sada nam otkriva što je radila tijekom tog razdoblja, kakav je koncept novog showa, ali i što ona voli kuhati, kakva je bila u djetinjstvu te što bi poručila mlađoj sebi.