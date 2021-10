Maja Šuput je pripremila iznenađenje za fanove: Poklanja svu markiranu robicu koju je Bloom prerastao

Maja Šuput (42) odlučila je razveseliti neke mame na svojim društvenim mrežama. Kao što je to već jednom napravila, ponovno je odlučila pokloniti robicu koju je njezin sedmomjesečni sin Bloom prerastao. A kako je Bloom bio najiščekivanija hrvatska beba ove godine, jasno je kako je sve ono što on ima samo najbolje. Tako primjerice ima Gucci majice, Adidas trenirke, Burberry šešire do češlja za bebe marke Tiffany & Co od srebra kojeg mu je poklonio Marko Grubnić.

Iako smo sigurni da češalj i poklon Grubnića neće dijeliti jer je lijepa uspomena, ostatak markiranih stvari sigurno će se moći naći u ormaru neke mame kojoj je robica najpotrebnija.

"Danas sam odlučio opet pokloniti robicu koju sam prerastao ( 3-6 m). Zato ekipa kreće GIVEAWAY. Nadam se da ću usrećiti neku bebu kojoj treba. Javite i drugima da igraju do ponedjeljka. Voli vas Bloom. Tko želi?", napisala je Maja u objavi.

Obitelj Šuput baš je prošloga tjedna proslavila Bloomovih sedam mjeseci kada su su svi troje dotjerani i modno usklađeni s osmijesima gasili svjećicu na vrlo dekorativnoj torti.

"Muž vam je zgodan, ali ovog frajera što ste rodili ne može nitko nadmašiti", "Presladak je", "Maleni princ", bili su samo neki od komentara ispod fotografija koje su oduševile fanove.

