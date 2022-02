Luka Nižetić: 'U Egipat sam putovao skromno, avionsku kartu platio sam samo 260 kuna'

Dok je nama početak ove godine uljepšala balada Luke Nižetića "Ako tražiš ljubav", koja je ujedno i šesti singl s njegovog nadolazećeg albuma, on je zasluženo uživao u čarima Egipta. Planirati vrijeme za putovanja za Luku je često teška odluka jer je prije svega posvećen gažama i svom restoranu u Komiži, a pandemija je situaciju dodatno otežala.

- No ipak sam na kraju godine osjetio ozbiljnu potrebu da se malo maknem i napunim baterije, na brzinu izvrtio u glavi neke tople kombinacije jer sam ipak dijete ljeta. Maldivi, preskupo, a i ne da mi se to nešto hoh trenutno. Šri Lanka, super, ali loše avionske veze i nema povoljnih karata. Egipat, blizu, jeftine karte, toplo, mogao bih otići do Dahaba roniti. Odlučeno. Evo, koliko vam je trebalo da pročitate, toliko je otprilike trebalo meni da odlučim. I naravno, kome to piramide iz Gize nisu na bucket listi još od četvrtog 'ce'? - prepričava Luka.

Na konačnu odluku je utjecala ipak i prijateljica Mirela Kardašević, koja je ujedno i njegova trenerica ronjenja na dah i koja je sama boravila na u Dahabu i stalno mu govorila da tamo mora otići.

- Tako sam odlučio da je drugi dio godišnjeg na moru, ronim, plivam i odmaram se. A prvi tjedan sam onda naravno odlučio napuniti kulturom jer me egipatska povijest uvijek "palila" najviše od svih tih drevnih civilizacija. Nekako su mi najmističniji i najbajkovitiji, a posjet Egiptu samo mi je to potvrdio. Dolina Kraljeva je jedno od najjezivijih mjesta, a u isto vrijeme je nabijeno nekom jedinstvenom pokretačkom energijom. Cijela država ima taj jedan vibe nečeg većeg od samog čovjeka. Stalno te nešto podsjeti koliko si malen, bila to noć pod zvijezdama u Sahari ili šetnja kroz Abu Simbel - prisjeća se.

Posebno ga je oduševilo noćenje u pustinji i Sahara.

Znate kako svi kažu da im je "Mali princ" najdraža knjiga? Meni svakako je! Posjet Sahari pruža isti osjećaj kao dok se čita "Mali princ". Ja to ne znam drugačije objasniti i morat ćete se zadovoljiti tim odgovorom. Od Kaira je naporno doći do nje, ali vrijedno je svakog truckanog kilometra zbijenog u njihovom mini busu dok trešti njihova narodna muzika. Kad napokon dođeš u pustinju i obiđeš sva njena čuda, vrijeme je postaviti kamp i šatore dok ti beduini kuhaju večeru. I onda se dogodi nešto nevjerojatno, dan nestane, a na nebu odjednom ugledaš milijarde zvijezda, i pomisliš samo, ovo je privilegij. Biti živ, u ovom trenutku, na ovom veličanstvenom planetu je privilegij i moramo konstantno biti zahvalni na svakom dahu. Znam, zvučim malo ludo, ali odite tamo, prenoćite, pa ćete mi reći slažete li se - kaže.

Što još posjetiti u Egiptu?

Luka savjetuje da je krstarenje Nilom čarobno, ali ujedno i najlakši način napraviti "đir" po Luxoru, Edfu, Mocombu i Aswanu na kojem su brojni hramovi koji se ne smiju propustiti. Što god posjetili, važno je, ističe Luka, da putujete.

- Putovanja su bitna, šire obzore. Svaka nova informacija i podražaj našem umu može samo proširiti kreativne sposobnosti. Jao, pa nekad na putovanjima tvoje oči vide toliko ljepote da imaš osjećaj da ne možeš živjeti od te siline emocije koja te preplavi. Osjetiš nove mirise, čuješ novu muziku, recimo na ovom putovanju sam se susreo s tonu sirovih egipatskih zvukova u druženju s beduinima, i negdje se možda ti zvukovi pojave u mom stvaralaštvu, tko zna. Moram naglasiti, nekad putujem malo luksuznije, nekad putujem s ograničenim budžetom, ali uvijek, baš uvijek sam više naučio i o kulturama i o sebi kad sam išao s ograničenim budžetom. To je moja neka osnovna preporuka, putuj skromno, putuj da upoznaš, a ne da pokazuješ. Mislim, naravno da imam potrebu podijeliti svoja iskustva s putovanja, em na Instagramu, em ovim putem, ali znate na što mislim. Nije putovanje pokazivanje business klase i šampanjaca na bazenu, putovanje je kad se još jednim dijelom približiš ovoj našoj majci Zemlji. Kad se još jednom podsjetiš koliko smo svi isti, bez obzira na razlike.

Prije nego posjetite Egipat Luka želi podijeliti nekoliko savjeta kako se za put bolje pripremiti, ali i kako ostati siguran.

- Dobro me sad slušajte: savladajte poker face. Toliko će vas razvlačiti po ulicama, nuditi vam vešte, nakite, ukrase i slično, a ako pokažete i najmanji interes, nadrapali ste. Pogled ispred sebe ako ne kupujete i što god vam ponudili, koliko god puta vam rekli da izgledate kao Brad Pitt ili Shakira (ne šalim se, rade to), ignorirajte ih. Ako pak nešto želite kupiti, onda poker face. Ne smiju vidjeti da vam se išta sviđa. Ne smiju vidjeti emociju. Generalno se morate cjenkati, za 20 posto sigurno skidate sve, ako ne i 30 do 50. Igrajte se malo, nađite nešto što ni slučajno ne želite kupiti i cjenkajte se oko toga da vidite koliko daleko možete ići. Kupite si po dolasku sim karticu da imate internet stalno, 20 gigabajta je oko 15 eura, a trebat će vam stalno pristup netu zbog Ubera, mapi, rezervacija - ističe te dodaje da se voda nikako ne smije piti, niti gutljaj. Savjetuje i da ne treba nositi puno odjeće jer se sve može kupiti na licu mjesta po dosta pristupačnim cijenama.

- Godinu i pol nisam nigdje putovao, većinu vremena provodio sam kod kuće ili u prirodi. Čim se situacija malo smirila, vratio sam se putovanjima. Pritom pazim na sebe koliko mogu, ali ne želim živjeti u strahu i pod staklenim zvonom. Savjetovao bih ljudima da se cijepe, bez da sad duboko ulazimo u tu temu. Ali da, cijepite se, ljudi. I samo iz perspektive cijepljenog vlasnika covid putovnice mogu vam dati svoje iskustvo, a to je da sve već ide prilično glatko. Da se ne nose maske, rekao bi čovjek da je sve standardno. Ok, tu i tamo neki ekstra formular popuniš, ali sve zlo u tome. A onaj tren kada sletiš u Kairo, zaboraviš na covid u sekundi. Niti tko priča o covidu, niti se nose maske, samo rijetki padobranci. Ne dezinficiraju se ruke, svugdje su gužve, svi nešto kašlju, nije baš da je oličenje higijene, ali meni je to u ovom trenu bilo tako divno i romantično, kao, vidi, živi se, diše se, nema panike, nema paranoje, nema straha, nema brojeva. I sad zanimljivo, kad sam sletio u Zagreb, rekao sam: "Ok, do kraja ovog putovanja imam omikron jedan kroz jedan". Međutim, meni ništa, dok mi je kompletan Zagreb javljao da su u izolaciji. Tako da, ko' će više znat' - navodi Lika i dodaje kako će se u Egipat, a posebno Dahab, sigurno opet vratiti - što zbog opuštene atmosfere, energije, ali i ronjenja.

Dahab je poznat kao centar freedivinga, a kroz godinu dolaze ronioci iz cijelog svijeta posjetiti popularnu Blue hole koja je Luki ostala na listi želja, a kao dodatni razlog za povratak navodi i noćni tracking po planini Sinaj do mjesta gdje se, po vjerovanju, Bog ukazao Mojsiju i dao mu 10 božjih zapovijedi. Uspon počinje oko 1 ujutro kako bi se na vrh stiglo na sami izlazak sunca.

- Ne mogu niti zamisliti kakva je energija prisutna tamo na tom vrhu pri izlasku sunca. Vjerujem da, ako staneš, smiriš se, udahneš par trenutaka svjesno tamo gore, da te to napuni nečim prekrasnim.

A za sve koje zanima, Luka ima informacije i o cijeni, pa navodi kako od Milana do Sharm El Sheika u veljači povratna avionska karta košta svega 264 kune.

Što planira posjetiti nakon Egipta koji ga je toliko oduševio? Prvo će "skoknuti" do sestre i nećaka u San Francisco jer mu silno nedostaju. A nakon toga slijedi selidba na njemu najljepši otok na svijetu - Vis.

- Pomislim nekad da mi je žao da punih 6 mjeseci sezone ne mogu nigdje putovati, a onda se nasmijem sam sebi, zamisli drame, moram biti na Visu. Opet, zaboravi čovjek nekad koliko je privilegiran.

Želja imam nepresušno. Posjetiti Tibet, Japan, Sjeverni Vijetnam, ajme Južna Amerika, cijela. Želim vidjeti Island, i to i zimi i ljeti. Novi Zeland, mislim da je tamošnja priroda veličanstvena. Želim se voziti Transsibirskom željeznicom. Ali isto tako ima i u Lijepoj našoj mjesta koja želim posjetiti, Dugi otok, nikad bio, a tako mi se čini lijep, želim planinariti po Velebitu i spavati u šatoru, fino papati po istarskim oštarijama. Ma sve ću ja to stići, je l' da!? - u šaljivom tonu zaključuje Luka.

- Ima onaj jedan citat, s Instagrama doduše, ali je odličan "Kad si sretan, putuj da proslaviš, kad si tužan, putuj da se oraspoložiš, kad se previše stvari događa, otputuj da se smiriš, kad se ništa ne događa, putuj da pokreneš stvari.'

