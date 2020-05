Nakon otkaza i prekida s Nadijom Luka otkrio sretnu vijest: 'Nadam se da ste sretni i zadovoljni'

Prije nešto više od mjesec dana bivši kandidat showa "Brak na prvu" Luka Budak, koji je u eksperimentu pred oltar stao s Nadijom Amić, mnoge je rastužio objavom u kojoj je otkrio kako je zbog pandemije koronavirusa i smanjenja obima posla dobio otkaz. No, sada su se stvari preokrenule u njegovu korist, a on je svoju sreću odlučio podijeliti sa svojim pratiteljima na Instagramu.

"Dame i gospodo, volio bih s vama podijeliti jednu dobru vijest od mnogih u zadnje vrijeme. Ta jedna od mnogih jest da sam dobio posao! Ovim putem htio bih zahvaliti svima vama u studiju i režiji, Hugu i Hugolini i svima koji me znaju. Nadam se da ste sretni i zadovoljni jer kreće na bolje", poručio je Luka. Njegovi pratitelji odmah su mu uputili čestitke te mu poželjeli sreću na novom radnom mjestu.

''Luka nek ti je sretno,došlo je i tvojih pet minuta, pravi si dečko i ostani svoj'', ''Iskoristi svoju karizmatičnost'', samo su neke od poruka koje su osvanule ispod objave. Luka je posao izgubio u ožujku, no to nije jedina nedaća koja ga je zatekla. U potresu mu je stradala i kuća, no on unatoč svemu nije gubio optimizam i vjeru u bolje sutra.

Foto: RTL

"Da ne 'trabunjamo' samo o sreći ili kojekakvim motivacijskim sranjima, danas je jedan otežani dan. Prema objavama Zavoda za zapošljavanje, u devet dana dano je više od 6900 otkaza, 6900 obitelji ostalo je bez prihoda. Pred vama je na slici jedan dio te crne statistike. Dobio sam otkaz zbog gospodarskih razloga", smanjenja obujma posla. Dvije su opcije: plakati zbog svega, potresa u kojem je stradala moja kuća, koronavirusa koji nas je zatvorio i, kao trešnja na vrhu šlaga, ostadoh bez posla. Ili uzeti to vrijeme samoizolacije i urediti svoj životopis i istaknuti bitno i ukloniti nebitno. Težak dan je za mene no, kako se kaže, poslije kiše/snijega dolazi sunce'', napisao je tada Luka koji je trenutačno fokusiran na nove radne pobjede.

Inače, romansa između njega i Nadije nije potrajala nakon završetka showa, a Luka je o njihovu prekidu nedavno i javno progovorio. "Dame i gospodo, završila je jedna nezaboravna priča, hvala vam svima na gledanju i nadam se da smo vas zabavili, nasmijali i rasplakali. Vjerujem da ste se i vi kao i ja NADALI drukčijem raspletu priče'', započeo je Budak, koji je osvojio veliki dio publike, i nastavio: "...ali kako to inače u životu bude, a i kako mi ljudi volimo reći za NADU, nada je k***a. Zaključak svega jest – ne nadajmo se nego živimo punim plućima i dopustimo da nas život sam iznenadi. Vjerujte mi, mene jest. Budite sretni", poručio je Luka.

Foto: Instagram