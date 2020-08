Lucija Lugomer objavila fotku u badiću šest mjeseci nakon poroda i pričala o nesavršenosti

Naša plus size manekenka Lucija Lugomer prije šest mjeseci rodila je sina Leona i objavila je fotografiju u kupaćem kostimu i pokazala kako izgleda šest mjeseci nakon poroda. Otvorila je na svom Instagramu temu o nesavršenosti i uvijek se trudi na društvenim mrežama pričati o onome o čemu se uglavnom šuti i svojim obožavateljima ne voli predstavljati idealnu sliku o sebi i svom životu.

- Zastanite na sekundu. Pretvorili smo se u ljude koji žive dvostrukim životom, jeste li svjesni toga? Sav taj stres i problemi kao da nestaju jednim klikom na društvenim mrežama te svjesno ili nesvjesno bježimo od vlastitog života jer je nekako tuđi ipak slađi. A realno, svi ih imamo...Zašto onda ne bi pričali o stvarnim događajima? Npr., kako preboljeti dečka koji te ostavio? Kako štedjeti? Kako biti istovremeno uspješna majka i žena? Kako dobiti samopouzdanje? Od kad je to popularno živjeti savršenim životom? Što je to savršenstvo uopće? Postoji li savršenstvo? Ja na savršenstvo gledam kao na osjećaj ugode na što god se on odnosio. Svog glas na društvenim mrežama želim iskoristiti maksimalno i zato želim da mi napišete u komentar o čemu želite da vam pišem češće? Što vas interesira? U čemu mislite da vam baš ja mogu pomoći? Namjerno sam ukomponirala baš ovaj tekst uz ovu sliku kako bi vidjeli da ‘nesavršenstvo’ POSTOJI! Kako je to sasvim normalan i prirodan osjećaj u čovjeku. Tu smo da naučimo, da se borimo iz dana u dan i pokupimo još pokoju dobru dušu uz put koja će nas htjeti saslušati i razumjeti te možda i proživjeti skupa s nama pokoji osjećaj nesavršenstva. Ljubi vas nesavršeno-savršena - napisala je Lucija.

Ženama često poručuje da ne slušaju druge nego da slušaju sebe i ispričala je kako joj je plan bio da prije trudnoće smršavi desetak kilograma jer je mislila kako će u trudnoći dobiti dosta kilograma, a na kraju se u trudnoći udebljala samo tri i pol kilograma i zato je poručila svim ženama da ne slušaju nikoga osim sebe. - Nitko drugi ne zna vaše granice kao vi sami. I ne, zato što ste jače konstrukcije ne znači da ste u automatskoj predispoziciji za nakupljanje kilograma u trudnoći...neka sam živi dokaz. - kaže Lucija.

