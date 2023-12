'Ljudi me uvijek pitaju kako se nosim s lošim kritikama. Ponekad me peckaju, ali se ne uzrujavam previše oko toga'

Sve su glasniji prigovori američkog glumačkog ceha zbog sve učestalijih slučajeva nepotizma u zabavljačkoj industriji. Jedan od recentnijih primjera jest komedija Adama Sandlera "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah" jer je doslovce postala obiteljski filmski pothvat. Dosad je komičar, scenarist i producent u svoje projekte uključivao suprugu Jackie Sandler, kojoj bi se, nedvojbeno zbog njegova utjecaja, dodijelile manje uloge. Tada se malo tko bunio jer su i drugi, na redovnoj audiciji, imali priliku natjecati se za angažman.

No, Sandler je ovoga puta naljutio mnoge, ponajviše glumce koji nemaju sreću s poznatim prezimenom nakon što su i njegove kćeri, 17-godišnja Sadie i 15-godišnja Sunny dobile glavne uloge u tatinu novom filmu, čija radnja prati dvije prijateljice kojima se svidi isti dečko i zavadi ih, što utječe na njihove otprije skovane planove obiteljske proslave bat micve. Adam Sandler u Netflixovu projektu tumači ulogu oca likova svojih stvarnih kćeri, dok je njegovoj supruzi Jackie Sandler pripala uloga majke "protivničke" obitelji koja urnebesnim smicalicama pokušava omesti bat micvu.

Ovo nije prvi film u kojem Sandler glumi sa svojim kćerima. Njegova mlađa kći Sunny tako je s ocem glumila u filmovima "Jack and Jill", kao i u oba nastavka komedije "Grown Ups" i "That's My Boy", "Just Go wit It", "Blended" i "Murder Mystery". Osim toga, Sunny je s tatom radila i na animiranim filmovima, a glas je posudila u filmu "Pixeli" te serijalu "Hotel Transylvania".

No, čini se da publici obiteljski filmski biznis obitelji Sandler ni najmanje ne smeta, naprotiv.

Nakon što je ljetos objavljen na Netflixu, ovaj je film u hipu postao najbolje ocijenjenim na Rotten Tomatoesu, gdje je zaradio nevjerojatnih 96 posto pozitivnih rezultata. Također, na ljestvici najgledanijih filmova na ovoj streaming platformi u Hrvatskoj promptno se probio na prvo mjesto. Film je svrgnuo njegovu košarkašku dramu "Hustle" iz 2022., koja ima 93 posto pozitivnih rezultata, a slijede i Sandlerovi ostali najbolje recenzirani projekti, kao što su "The Meyerowitz Stories (New and Selected)" iz 2017. ili "Uncut Gems" iz 2019., oba filma s više od 90 posto pozitivnih rezultata.

Film prati Stacy Friedman i njezinu najbolju prijateljicu Lydiju Katz, koje prolaze kroz uspone i padove koje donose tinejdžerske godine. Sandlerova kći Sunny utjelovila je glavnu glumicu Stacy, dok se i njegova starija kći Sadie i supruga Jackie također pojavljuju u filmu.

Naposljetku, ni optužbe za nepotizam, neslavna Forbesova titula najpreplaćenijeg glumca u Hollywoodu, kao ni činjenica da ga filmska kritika često sasiječe, nisu ga omele u nezadrživu usponu prema vrhu.

Američki komičar, glumac, scenarist i glazbenik Adam Sandler rođen je u New Yorku 9. rujna 1966. godine u velikoj židovskoj obitelji sa sedmero djece. Majka Judy bila je medicinska sestra, a otac Stanley inženjer elektrotehnike. Kao petogodišnjak preselio se s roditeljima u Manchester u New Hampshireu, gdje je završio srednju školu. Kao dječak često je kao izviđač ljetovao po kampovima diljem SAD-a i te zgode s kampiranja redovno prepričava u svojim stand-up nastupima.

Oduvijek je slovio kao razredni klaun, ali nije pomišljao na ozbiljnu karijeru komičara sve dok ga brat nije ohrabrio. Osamdesetih godina odigrao je malu ulogu prijatelja sina Billa Cosbyja u popularnoj humorističkoj seriji "Cosby Show". Nakon što se Sandler spontano pojavio na večeri otvorenog mikrofona u komičarskom klubu u Bostonu 1989. godine, sljedećih nekoliko tjedana češće je posjećivao takve klubove i sastavio mali program komedije.

U publici je na jednom od njegovih nastupa bio i komičar Dennis Miller, kojem se Sandlerov nastup toliko dopao da je mladog glumca upoznao s producentima emisije "Saturday Night Live". Angažirali su Sandlera kao pisca 1990., ali godinu dana kasnije on se i sam pojavio u emisiji zabavljajući gledatelje urnebesnim parodijama. U toj kultnoj američkoj zabavnoj televizijskoj emisiji, koja je iznjedrila mnoštvo danas jako poznatih američkih televizijskih i filmskih komičara, ostao je šest godina i potom se odlučio posvetiti samostalnoj glumačkoj karijeri.

Nakon nekoliko sporednih uloga, sredinom 90-ih, ponovo je dobio glavnu ulogu i igrao razmaženog snoba iz bogate porodice u "Billy Madisonu" koji je morao ponavljati sve školske razrede da ne bi izgubio bogatstvo. Komedija je bila uspješna zahvaljujući Sandlerovu pretjeranom stilu i gegovima, a uslijedile su i druge komedije poput "Happy Gilmore" (1996.), "Lovers' Wedding" (1998.) i "Waterboy" (također 1998.), učvrstivši Sandlerovu glumačku sliku glupana. Iako su kritičari otkrili malo koristi od filmova, Sandler je iznenada postao zvijezda komedije.

Osim u komedijama, svojim se glumačkim talentom iskazao u dramama "Španjolski engleski", "Zatvorski krug" i "Prazan grad", za koje dobiva brojne pohvale. Jedna od najuspješnijih, a ujedno i pretposljednjih njegovih komedija svakako je "Zohan je zakon" iz 2008. godine, kao i serija filmova "Starci". Od novijih je filmova potrebno istaknuti "The Do-Over", Netflixovu komediju koju je 2016. godine snimio s Davidom Spadeom te "Murder Mystery", kriminalistički film iz 2019. godine koji je snimio s Jennifer Aniston.

Osim glume, Sandler je snimio i nekoliko glazbenih albuma. Prvi mu je album pod nazivom "They're All Gonna Laugh At You" (1993. godine) bio nominiran za Grammyja, a potom slijede uspješnice "What the Hell Happened to Me?" (1996. godine), "What's your name?" (1997. godine), "Stan i Judy's Kid" (1999. godine) i "Shhh ... Don't Tell" (2004. godine). U svijet stand-upa vraća se 2018. godine s Netflixovim specijalom pod nazivom "100% Fresh", u kojemu promišlja o obiteljskom i maloljetničkom životu.

Filmu "Murder Mystery", akcijskoj komediji s Jennifer Aniston i Adamom Sandlerom, filmski kritičari nisu bili naklonjeni, a korisnici stranica Rotten Tomatoes dodijeli su mu razočaravajućih 46 posto. Unatoč tome, film postiže nevjerojatnu gledanost. Sa 73 milijuna pregleda u samo mjesec dana svrstao se na vrh Netflixove liste najgledanijih naslova u 2019. godini, a odmah nakon objave, film je srušio rekord gledanosti streaming servisa u prva tri dana.

Nadalje, "Uncut Gems" je film koji demonstrira da su Ben i Josh Sadie majstori svog posla. Dinamičnom montažom i kamerom s ruke braća su stvorila film koji svojim ritmom rekreira neurozu glavnog lika, dočarava njegov život u škripcu koji ne prestaje. Vjerojatno najrizičnija odluka koju su braća donijela bila je ta da za glavnu ulogu uzmu prezrenog komičara Adama Sandlera, no taj se rizik isplatio i zato je nepošteno što su i redatelji i glumac ostali bez nominacija za Oscara.

Dok Amerika na dodjeli Oscara nagrađuje filmove koji su briljantni u smislu kinematografije ili glume, na događaju ruganja koji se naziva Zlatna malina kažnjavaju se filmovi i glumci koji su jednostavno loši i glupi. Godine 1997. Adam Sandler prvi je put nominiran za dva filma, i to "Bulletproof" i "Happy Gilmore". Sandler je 2000. godine uspio osvojiti prvu Zlatnu malinu u karijeri s "Big Daddyjem". Međutim, nije bila ni izbliza posljednja. Tijekom karijere glumac je uspio nehotice zaraditi ukupno jedanaest nominacija za ne tako ozbiljnu Zlatnu malinu, što ga čini drugim najnominiranijim glumcem na svijetu, odmah iza Sylvestera Stallonea.

Samo njegov film "Jack and Jill" nominiran je deset puta 2012. godine i osvojio je svaki od trofeja. Ali Adam Sandler imao je i nekoliko aduta. Između ostalog, nominiran je za Zlatni globus 2003. godine za ulogu u tragičnoj komediji "Punch-Drunk Love". Albumi komične muzike koje je Sandler izdao tijekom emisije "Saturday Night Live" nominirani su za Grammyje. Međutim, glumac do sada nije uspio osvojiti neku od cijenjenih nagrada poput Oscara, a za tu nagradu nikada nije bio ni nominiran u desetljećima dugoj karijeri.

No, zato mu je 2011. dodijeljena zvijezda na poznatom Bulevaru slavnih kao priznanje za njegov doprinos filmskoj industriji. Iako je njegov film dobivao katastrofalne ocjene na filmskim portalima, komičar je jedan od najplaćenijih glumaca u Hollywoodu. Međutim, to manje zavisi od njegovih performansi na ekranu. Zapravo, Sandler ima vrlo dobar smisao za posao. Već 1999. godine osniva vlastitu produkcijsku kuću pod imenom "Happy Madison". Naziv kompanije asocijacija je na Sandlerove filmove "Happy Gilmore" i "Billy Madison". Kompanija je preuzela većinu produkcije filmova u kojima je i sam Sandler glumio.

Zahvaljujući svojoj kompaniji, komičar je uspio realizirati i mnoge projekte prijatelja i kolega, potom i članica svoje obitelji, i tako izgraditi drukčiji oslonac u glumi. Između ostalih, Chris Rock, Kevin James i Rob Schneider pozvani su da participiraju u jednom ili više Sandlerovih filmova, a Sandler im je, u skladu s time, uvijek uzvratio uslugu, podržavajući prijatelje svojom producentskom kućom.Također je pokušao osnovati podružnice koje bi se fokusirale na druge filmske žanrove, ali ove grane do sada nisu postigle veliki uspjeh.

Velika podrška mu je supruga, manekenka Jackie, koju je upoznao na snimanju filma "Big Daddy". Svoju vezu ozakonili su 22. lipnja 2003. godine na židovskoj ceremoniji, održanoj na imanju Dicka Clarka u Malibuu, odmah pokraj oceana, a kojoj je prisustvovalo oko 400 uzvanika, među kojima i Jennifer Aniston i Sharon Osbourne. Poseban gost na vjenčanju bio je Sandlerov pas Meatball te je za taj događaj nosio crni smoking. Prvo dijete, djevojčicu Sadie, dobili su u svibnju 2006., tri godine nakon vjenčanja, a vijest o njezinu rođenju objavio je ushićeni tata na svojoj internetskoj stranici: "Dijete je zdravo! Žena je zdrava!" Mlađa Sunny rođena je u studenome 2008. godine.

Nekoliko je puta tijekom godina istaknuo koliko voli svoje kćeri te koliko mu sreće donose.

– Najviše me vesela moja djeca zbog kojih sam napravio i neke životne prilagodbe – rekao je u intervju 2018. godine te dodao da mu je životni ritam sada takav da može što više vremena provesti uz svoju obitelj. Dvije godine poslije komentirao je i česte uloge svojih kćeri u filmovima na kojima radi te kazao da je sve to njihova želja.

– One naprave da to izgleda kao da ih ja forsiram – našalio se glumac pa dodao da ga u stvarnosti kćeri stalno ispituju mogu li biti u njegovu idućem filmu.

Obitelj mu je najveća podrška i oslonac, a upravo je supruga Jackie ključna osoba kada je riječ o Sandlerovim filmskim projektima. Premda mu nije službeno savjetnica, upravo ona daje mu najbolje savjete o tome koje bi uloge trebao prihvatiti, a koje odbiti. "U svemu smo ovome zajedno. Razgovaramo o tome što ću raditi, a ona mi daje snagu i hrabrost da uskočim u svaki projekt", rekao je Sandler koji supruzi može zahvaliti na savjetu da prihvati ulogu u filmu iz 2019. "Uncut Gems", za koji je nagrađen, i vrlo vjerojatno je imala svoje prste i u odluci da Sandler prihvati ulogu u Netflixovu hitu "Hustle".

Sandler piše i pjesme pa je tako skladao i pjesme za nekoliko svojih filmova. Nekoliko njegovih pjesama bilo je čak i na Billboardovim top listama. Veliki je ljubitelj grupa "Van Halen", "The Police" i "Styx". Kao i njegovi roditelji, komičar je Židov i odlikuje se bockanjima na račun židovskog načina života, kao i mnogi drugi židovski komičari. U slobodno vrijeme glumac voli ići u sinagoge. Mnogi su njegovi likovi pripadnici judaizma u filmovima, na čemu Sandler također inzistira. Njegova supruga Jackie također je prešla na judaizam neposredno prije sklapanja braka. Osim toga, glumac je uključen u mnoge projekte i grupe za zaštitu i podršku djece i mladih. Među ostalim, 2007. godine donirao je impresivnu sumu od milijun američkih dolara organizaciji "Boys & Girls Club of America". Kada je proljetos dobio nagradu Mark Twain za američki humor, na svečanosti održanoj u Centru John F. Kennedy u Washingtonu u govoru je zahvale detaljno, i naravno, uz znatnu dozu humora, opisao svoj profesionalni put te ujedno zahvalio svojoj obitelji, prijateljima, kolegama i ostalim članovima filmske ekipe koji su mu kroz godine uvijek bezrezervno davali podršku i uvjeravali ga da je "prava osoba na pravom mjestu", odnosno da bi trebao raditi baš ovo čime se bavi. Na kraju se osvrnuo i na loše kritike.

– Ljudi me uvijek pitaju kako se nosim s lošim kritikama. Ponekad me peckaju, ali se ne uzrujavam previše oko toga. Osjećam li se loše zbog njih? I ne baš. Mislim da je razlog tome činjenica da se osjećam sjajno zbog onoga što sam radio s brojnim ljudima. Svi komičari, glumci, pisci, suradnici, članovi ekipe, ljudi na ulicama, moja obitelj, moja djeca, moja supruga Jackie čine da se osjećam tako kao da kritičari ne znaju o čemu govore – poručio je Adam Sandler.