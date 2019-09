Ljepotica s malih ekrana iznenadila: 'Agresivna sam zbog oca koji me je napustio'

-Budući da je majka vrlo malo zarađivala, nismo svaki mjesec uspjele spojiti kraj s krajem. Znala sam da se moram zaposliti i pomoći joj. Moji su se roditelji razveli jer su prestali biti zainteresirani jedno za drugo - ispričala je Afra Saraçoğlu za najnovije izdanje Storyja.

Za svog oca nema nijednu riječ hvale jer kaže kako je ta rastava imala veze s njegovim karakterom, ali da su zasigurno obje strane griješile. Bez obzira na to, smatra kako ju nije trebao ostaviti.

- Oca sam viđala rijetko. Vidjela sam ga jednom kad sam imala devet godina, pa onda kad mi je bilo 13 jer sam došla u Istanbul posjetiti tetu. Vidjeli smo se još jedanput i nakon toga trećeg susreta nisam ništa čula o njemu. Mislim da sam se ja brinula o njemu puno više nego on o meni. Mislim da sam zato i pomalo agresivna. Nikad nisam plakala zato što nemam oca, no to ne znači da u meni ne postoji bolna rana -

Inače, mlada glumica utjelovila je Ece, mlađu kći gospođe Fazilet iz turske serije "Fazilet i njezine kćeri". Njezin lik često vjeruje drugim ljudima.

- Ece vjeruje svima zbog svoje dobrote pa se ponekad previše ljutim - ističe Afra i dodaje kako smatra da je borbenost ključ njezinog uspjeha te da ju je stekla odrastajući s mnogo neispunjenih dječjih želja i snova.

- Sve sam uloge dobila na audicijama, vjerujući u sebe - rekla je glumica koja se s 13 godina počela baviti manekenstvom kako bi pomogla majci jer su jedva spajale kraj s krajem. Prije tri godine život joj se okrenuo naopačke nakon što je prošla audiciju za film "Druga prilika" na koju ju je prijavila majka, a onda su krenule i glasine da je u vezi sa 26 godina starijim Özcanom Denizom.

Oboje su to demantirali.

- Nisam bila u vezi s Özcanom. On je bio moj producent, a ja njegova glumica. Ništa više - izjavila je tada, a i sam Ozcan je odlučio stati u njezinu obranu i objasnio da se prema glumici ponašao oduvijek kao stariji brat.