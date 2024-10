Liam Payne imao je uzbudljiv ljubavni život: Ljubio je i 23 godine stariju Naomi Campbell, a s 10 godina starijom Cheryl ima sina

Britanski pjevač i bivši član One Directiona, Liam Payne (30) pronađen je mrtav u dvorištu hotela u Buenos Airesu. Nakon što je sa samo 16 godina stekao svjetsku popularnost mediji su pratili svaki njegov korak, a obožavateljice su s velikim interesom pratile njegov ljubavni život. Javnosti prva poznata njegova ljubavna veza bila je s plesačicom Danielle Peazar koju je upoznao kada su se oboje pojavili u X Factoru 2010., a par je bio u vezi dvije godine. Danielle je 2018. pokrenula glasine da je ponovno u kontaktu s pjevačicom nakon što je obožavatelj upitao Danielle jesu li ona i pjevač ostali u kontaktu.

U vezi sa Sophijom Smith bio je u vezi od 2013. do 2015. godine, a upoznali su se još dok su išli u školu. Kada je raskinuo sa Sophie rekao je za The Sun On Sunday: 'Potpuno sam utučen što sam se razišao sa Sophijom, ali da bi nekada napravio nešto dobro za one koje voliš onda je ponekad bolje ne učiniti ono što ti srce želi, nego učiniti ono što je bolje za tu osobu.' Vijest da su prekinuli mnoge je njegove fanove razočarala jer je Liam nedugo prije toga izjavio kako on i Sophie razmišljaju o braku.

VEZANI ČLANCI

Liamova najpoznatija romansa bila je s pjevačicom Cheryl Cole, koja je 10 godina starija od njega, a par ima i sina Beara. Par se prvi put upoznao kada je Cheryl imala 24 godine, tada 14-godišnji Liam je prvi put došao na audiciju za X Factor 2008. godine. Cheryl i Liam objavili su svoju romansu u veljači 2016., a sina Beara dobili su u ožujku 2017., a sljedeće godine su odlučili svatko krenuti svojim putem. Liam je nakon toga uživao u ljetnoj romansi s manekenkom Cairo, a njihova dvomjesečna veza završila je u rujnu 2018. nakon dva mjeseca veze.

Liama ​​su 2019. povezivali sa slavnom Naomi Campbell, koja je 23 godine starija od njega. Navodno su zajedno bili četiri mjeseca, a prekinuli su jer je Naomi navodno dosadio pjevač. S Mayom Henry Liam je bio u vezi od 2019. do 2022. godine kada je u lipnju otkrio da je raskinuo zaruke sa zaručnicom Mayom i dodao kako želi više raditi na sebi. kako bi 'poradio na sebi'.

S Kate Cassidy počeo je izlaziti u listopadu 2022., a prvi put su se zajedno na crvenom tepihu pojavili na dodjeli Fashion Awards kasnije te godine. Međutim, u svibnju 2023. par je pokrenuo glasine o razdvajanju, a izvor je za US Weekly rekao: 'Liam i Kate su prekinuli.' Par je tada opovrgnuo glasine o razlazu uživajući u spoju u Londonu u lipnju 2023., a kasnije te godine ona ga je podržala kad je hitno prevezen u bolnicu s ozbiljnom infekcijom bubrega.