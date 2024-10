'Nisam dobro, neću još dugo biti tu!': Bivša zaručnica Liama Paynea otkrila što joj je rekao

Mladi glazbenik i bivši član planetarno poznate grupe One Direction Liam Payne umro je u srijedu u 32. godini života, a ova vijest šokirala je brojne obožavatelje. Payne je nakon raspada poznate grupe nastavio solo karijeru, a pronađen je mrtav u hotelu u Buenos Airesu. Prije smrti pjevača policija je pozvana u ovaj hotel zbog "agresivnog muškarca koji bi mogao biti pod utjecajem droga i alkohola".

Payne s borio s alkoholizmom, a patio je i od anksioznosti i agorafobije, odnosno intenzivnog straha od boravka na otvorenim mjestima ili u situacijama iz kojih je teško pobjeći i li je pomoć nedostupna. Pjevač je prije mjesec dana završio u bolnici u Italiji zbog nepodnošljive boli za koju se tada smatralo da je vezana uz bubrege, a zbog istih tegoba ranije je objavio da će odgoditi nastupe u Južnoj Americi.

Osim zdravstvenim problemima, Payne je u posljednje vrijeme medijske stupce puno punio i svojim privatnim životom, a njegova bivša zaručnica Maya Henry samo nekoliko dana prije njegove smrti optužila ga je za opsesivno ponašanje. Ona je pokrenula sudski postupak protiv Paynea jer joj je neprestano slao poruke i e-mailove i uznemiravao članove njene obitelji i prijatelje.

U ponedjeljak su njeni odvjetnici uručili Liamu pismo kako bi mu ukazali na njegovo nametljivo i zabrinjavajuće ponašanje. "Šalje mi toliko poruka da će mi mobitel eksplodirati. Koristi i druge brojeve, piše mojoj mami, prijateljima. Uvijek s drugih brojeva mobitela. Radi nove račune. Svaki put kad vidim da netko iskoči na mom telefonu, pomislim 'Evo nas opet'", rekla je nedavno za Daily Mail.

"Slao mi je e-mailove. Ne samo meni nego i mojoj mami. Je li to vama normalno ponašanje", dodala je.

Maya je u ponedjeljak gostovala u podcastu "The Internet Is Dead" gdje je rekla da je često Liam govorio o smrti. "Otkako smo prekinuli, slao mi je poruke da nije dobro. Uvijek bi se igrao sa smrću i govorio: 'Pa, umrijet ću. Nisam dobro'", rekla je te dodala da smatra da su takve poruke njegov pokušaj manipulacije kako bi se ona osjećala loše jer su prekinuli. "Jednom sam mu pokušala pomoći, a on nije prihvatio. Slao je mojoj mami poruku: 'Nisam dobro, neka me Maya kontaktira' jer ja nisam odgovarala. Uvijek je isti ciklus", rekla je.

U veljači je influencerica najavila svoju knjigu "Looking Forward", koja je inspirirana zapisima u dnevniku koje je napisala dok je bila s Liamom. Tvrdi da je pjevač nakon najave knjige nazvao njenu mamu i rekao: "Neću još dugo biti tu." "Ne igram se sa smrću. Ako mi to kažeš, pokušat ću ti pomoći bez obzira na to što si učinio. Mislim da je iskoristio dobrotu moje obitelji", dodala je.

Payne i Henry u vezi su bili od 2019. do 2022., a dvaput su se zaručivali i prekidali zaruke. Nakon toga Liam je hodao s influencericom Kate Cassidy koja je s njim bila i u Argentini.

