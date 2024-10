Šokantne fotografije! Evo što je pronađeno u sobi Liama Paynea nakon njegove smrti

Mladi glazbenik i bivši član planetarno poznate grupe One Direction Liam Payne umro je u srijedu u 32. godini života, a ova vijest šokirala je brojne obožavatelje. Payne je nakon raspada poznate grupe nastavio solo karijeru, a pronađen je mrtav u hotelu u Buenos Airesu. Prije smrti pjevača policija je pozvana u ovaj hotel zbog "agresivnog muškarca koji bi mogao biti pod utjecajem droga i alkohola". U javnost su sada izašle i snimke, koje su navodno iz njegove sobe, no to nije potvrđeno. Na fotografijama se može vidjeti razbijeni televizor, svijeće, aluminijska folija, kutija u kojoj je bio sapun brenda Dove, upaljač, ali i bijela supstancija za koju mnogi vjeruju da je riječ o drogi. Fotografije možete pogledati OVDJE.

Pjevač, koji je uz mnoge hitove s One Directionom imao i svoja četiri albuma, a u solo karijeru upustio se nakon raspada grupe i osvojio glazbene top-ljestvice svojim prvim hitom "Strip That Down", u posljednje vrijeme žalio se na bolove te privlačio pozornost svojim privatnim životom.

VEZANI ČLANCI:

Liam je zabrinuo obožavatelje nakon što je u rujnu hitno završio u bolnici tijekom odmora u Italiji. Naime, glazbenik se tada u Italiji na jezeru Como odmarao sa svojom djevojkom, influencericom Kate Cassidy, a putovanjem su htjeli proslaviti godišnjicu svoje veze. Liam je u bolnicu prebačen zbog "nepodnošljive boli" koju su najvjerojatnije izazvali problemi s bubrezima.

Hitna ga je prebacila u bolnicu gdje su ga pregledali i prebacili na odjel gdje je ostao nekoliko dana dok liječnici nisu utvrdili točnu dijagnozu. Glazbenik je južnoamerički dio turneje, također, već ranije otkazao zbog zdravstvenih problema.

Osim zdravlja, mediji su pisali i o tome da je njegova bivša partnerica u utorak izvijestila medije da je poduzela i pravne korake kako bi ga spriječila da komunicira s njezinim prijateljima i obitelji.

Samo sat vremena prije smrti Liam je objavio i video na Snapchatu. Payne je bio sa svojom djevojkom Kate, a u kratkom isječku govori o "lijepom danu u Argentini".

Dodajmo da je Payne s javnosti dijelio svoju borbu s alkoholizmom, a patio je i od anksioznosti i agorafobije, odnosno intenzivnog straha od boravka na otvorenim mjestima ili u situacijama iz kojih je teško pobjeći ili je pomoć nedostupna. To mu je dugo vremena onemogućavalo obavljanje svakodnevnih aktivnosti poput pijuckanja kave u restoranu ili kupnje robe u supermarketu. "Nažalost, mislim da je to nešto što se događa svima u ovoj industriji i morate to pokušati preboljeti što je prije moguće. Najteže je kad se spremaš za izlazak, znajući da će te tamo najvjerojatnije netko fotografirati", objasnio je.

FOTO Suze, plač i nevjerica zbog smrti Liama Paynea, fanovi se okupljaju ispred hotela u kojem je umro