Leona Paraminski napokon otkrila gdje se nalazi: 'Svi se pitaju...'

Hrvatska glumica Leona Paraminski nakon nekoliko mjeseci na društvenoj mreži Instagram objavila je novu fotografiju sa znakovitom porukom u opisu selfija. – Svi pitaju gdje si, što radiš, kako si? Dugo te nema. Što da kažem? Evo, kradem trenutke života, tu sam, ista sam, ali nisam ista, sve više svoja, manje tuđa, malo starija i manje luđa. A kako ste mi vi? – napisala je lijepa plavuša uz fotografiju na kojoj pozira u plavoj šilterici i crnim naočalama, a u pozadini se nalazi more i zelena livada. Leona Paraminski, inače Zagrepčanka već godinama živi u Sjedinjenim Američkim Državama, a svoju trenutnu lokaciju označila je u Santa Barbari, odnosno u Kaliforniji.

Podsjetimo, jedna od naših najpoznatijih glumica 44-godišnja Leona Paraminski 2021. godine pronašla se u najljepšoj, kako kažu, životnoj ulozi – onoj majčinskoj. Dobila je kćerkicu Liv sa suprugom Tinom Komljenovićem, a Leona u trudnoći nije krila koliko je sretna što se ostvarila jedna od njezinih najvećih želja. Glumila je u brojnim predstavama, serijama i filmovima, a talentom i ljubavlju prema glumi nikog nije ostavila ravnodušnim.

Posljednjih devet godina živi u Los Angelesu, a za Story je otkrila, iako se nalazi u „obećanoj zemlji“ kako ipak misli da je u Europi, odnosno u Hrvatskoj bolje odgajati dijete nego u SAD-u. Glumu je završila u Hrvatskoj, ostvarila se u mnogim ulogama, a 2021. je radila kao profesorica na američkom Fakultetu glume. Otkrila je i kolika je razlika u obrazovanju i je li da je u Sjedinjenim Američkim Državama obrazovanje bolje. - Definitivno je kod nas bolje što se tiče same edukacije, a ovdje je bolje ako želite stvarati veliku karijeru i novac. Akademija ima naravno nekih svojih nedostataka, ali se bavi glumačkim razvojem pojedinca, u mom slučaju je bio četiri a sada i pet godina traje sam studij i to besplatno, ovdje je to nezamislivo. LA je grad šoubiznisa. Ovdje studente više zanima priprema za tržište koje je ionako prezasićeno ljudima bez prave edukacije koji samo žele biti glumci i željni su slave, kod nas praktički tržišta uopće nema. Tako da nikada nije idealno. Ovdje je glumačka borba do uspjeha teška i doslovno preživljavanje, ali ako uspijete onda naravno imate sve što ste ikada sanjali, a kod nas u Hrvatskoj ako ste imalo talentirani velika je vjerojatnost da ćete odmah početi raditi u svojoj branši nakon fakulteta. – priznala je lijepa plavuša te se osvrnula na koga više liči malena Liv i kako se snalazi u majčinstvu.

- Izazovno, predivno, zabavno, iscrpljujuće, neopisivo lijepo na emotivnoj razini. Ta ljubav i ispunjenost se ničim ne mogu usporediti. Dani su samo posvećeni njoj u potpunosti, uživamo u šetnjama, igranju, druženju, manje uživamo u nespavanju noćima, ali to su početničke muke i nikada se skroz ne možete pripremiti na roditeljstvo, svaki dan je nova avantura, nove promjene i uzbuđenje u njenom svijetu koje zajedno prolazimo s njom i pritom otkrivamo ponovo i same sebe – kazala je pa dodala: - Uvijek imate dozu straha, ali znate da je to prošla svaka žena koja je rodila na ovaj ili onaj način. Ne razmišljate o tome zapravo, želite da vam dijete samo bude dobro i zdravo. Da ne ulazim u detalje, moj je bio težak, dugotrajan i na kraju sam završila na carskom rezu nakon 26 sati aktivnog poroda i 40 sati nespavanja. Liv je zgodna na tatu – zaključila je jedna od omiljenih domaćih glumica.

