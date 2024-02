VIDEO Nives Celzijus njezina je kći uhvatila u laži: Tko je taj muškarac na slici?

Nives Celzijus objavila je na Instagramu video koji je snimila njezina kći Taisha koja ju je uhvatila u laži u ovom videu. Taisha joj je donijela neke stare fotografije i zamolila je Nives da ih prokomentira i ispriča tko je na njima. Dok je gledala fotografije Nives je kćeri pričala tko je na njima i gdje su snimljene, a jedan muškarac se pojavljivao na više fotografija i Nives je rekla kako joj je to prijatelj iz Crne Gore. Njezina kći je bila sumnjičava i nije baš vjerovala kako Nives ne zna tko je taj muškarac.

- Znaš tko je to? - pita Nives svoju kćer dok drži fotografiju u rukama, a zatim joj krene objašnjavati: - Ma to ti je onaj što pjeva 'Tebi, moja mazo, tebi moje srce pripada'...' - Ne znam. A tko je ovaj do njega? - pitala ju je kći. Nives je pogledala u fotografiju i odgovorila joj: A to je neki drug iz Crne Gore.

- Ne sjećaš mu se imena? - pita je kći, a Nives odgovara: - Uf, pa ne znam. Kasnije je došla do fotografije na kojoj je zagrljena s prijateljem iz Crne Gore i tada je konačno priznala Taishi tko je taj muškarac. - Dobro, to mi je dečko bio iz Crne Gore, bili smo samo par mjeseci skupa... Vanja Popović - priznala je Nives i dodala: Samo smo par mjeseci bili skupa jer je on onda otišao igrati nogomet negdje u Španjolsku.

Nives je spisateljica i influencerica koja na društvenim mrežama ima gotovo milijun pratitelja, glumi u serijama i bila je u žiriju nekoliko televizijskih showova te iza sebe ima brak s nogometašem Dinom Drpićem s kojim ima sina i kćer. Par je i nakon razvoda ostao u prijateljskim odnosima i nedavno je pričala u jednoj radijskoj emisiji o njihovom odnosu.

- Meni bivši suprug ne plaća alimentaciju, jer ne radi. Ja radim i meni je normalno s obzirom na to da sam u mogućnosti i da smo provodili prekrasne trenutke zajedno i da imamo dvoje djece da ja to odradim sama. Nažalost, radi svojih svjetonazora sam bila doslovce napadnuta jednom prilikom, jer kao to nije tvoj novac nego novac tvoje djece...da ali ja njima nadomjestim sve što im je potrebno, njima ništa ne fali... Ja razmišljam na način da ću, ako mogu, pružiti svojoj djeci sve potrebno, bez pomoći muškarca... - rekla je Nives.

