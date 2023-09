Lana Del Rey nakon dva mjeseca otkrila zbog čega je konobarila u zalogajnici

Krajem srpnja posjetitelji zalogajnice Waffle House u Alabami ostali su nemalo iznenađeni kada su iza pulta ugledali američku pjevačicu Lanu Del Rey. Glazbenica, pravog imena Elizabeth Grant, na sebi je imala prepoznatljivu plavu uniformu lanca restorana s jarkožutom pločicom s imenom, a posluživala je kavu i primala narudžbe gostiju s velikim osmijehom na licu. O svom 'angažmanu' sada je po prvi put progovorila za medije.

U intervjuu za Hollywood Reporter glazbenica je otkrila je da je redovito posjećivala zalogajnicu dok je bila na izletu u gradu sa svojom braćom i sestrama. "Sjedili smo tu tri sata, a poslužitelji su pitali: 'Želite li košulje?' Da, naravno da želimo! Bili smo oduševljeni", rekla je glazbenica za američke medije i potvrdila da je tog dana stvarno konobarila u Waffle Houseu. "Ovaj jedan tip, stalni gost, dolazi svaki dan i naruči dvije iste stvari, pa su rekli: 'Samo mu ti odnesi!' Odnijela sam mu Colu. Bez leda. I praznu šalicu", prisjetila se Lana koja nije znala da ju jedan od posjetitelja snima. Rekla je i da bi bila sretnija da je radije njezin najnoviji album Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd zaludio internet, a ne video iz restorana.

Podsjetimo, snimka Lane kako konobari postala je viralna nakon što je jedan od posjetitelja objavio video iz zalogajnice na društvenoj mreži X (bivšem Twitteru). U njemu se čuje glas nekog muškarca koji upozorava vlasnika mobitela koji je snimao da ne bi trebao snimati glazbenicu bez dopuštenja, no čini se da nije upao u probleme jer je spomenuti video na svojim društvenim mrežama nakon toga podijelila i pjevačica.

