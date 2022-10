Laganini Zdravljak emisija je u kojoj na razumljiv način radimo zdravstvene teme

U progrramu Laganini FM-a odnedavnoje krenula nova emisija "Laganini zdravljak". Riječ je o lifestyle talk showu koji ide svakog ponedjeljka od 13 do 14 sati, a u kojem voditeljica Edina Pršić Babić obrađuje važne zdravstvene i lifestyle teme. Edina je dobro poznato ime slušateljima Laganinija, na kojem svakog jutra sa Sašom Bunetom vodi jutarnji program, a gledatelji CMC-ja znaju i kao voditeljicu CMC festivala i drugih emisija, ali i glumicu iz nekoliko serija poput "Samo ti pričaj" i "Drugo ime ljubavi".

"Laganini zdravljak" nova je emisija u programu Laganinija. Riječ je o talk showu o zdravlju i ljepoti, kako je nastala emisija, kako ste došli na ideju za nju?

Ideja za emisiju je zapravo već dugo vremena bila pospremljena u ladici. Nastala je iz potrebe da ljudima približimo važne zdravstvene teme iz perspektive stručnjaka. Nerijetko kad nas nešto boli, ili imamo neki zdravstveni problem, informacije tražimo na internetu, isputujemo majku, sestre, prijatelje.. E, mi u Zdravljaku liječnika dovodimo vama i možete iz prve informacije saznati ono što vas zanima. Želimo obraditi ozbiljne teme na svima razumljiv način te je ovo upravo naš pokušaj približavanja tih tema slušateljima. Živimo u izazovnim, užurbanim vremenima i znamo svoje zdravlje uzeti zdravo za gotovo... A to je zapravo najvažnije što imamo i mislim da trebamo takvim temama puno više dati prostora u medijima. Naša misija je informirati, naučiti i što je najvažnije - osvijestiti slušatelje.

Kome je emisija upućena, tko je sve vaša publika?

Sve vezano uz zdravlje je univerzalna tema koja je namijenjena apsolutno svima. Netko se možda ovaj tren bori sa svojim mislima ili nekim zdravstvenim stanjem, pa će mu nešto što je upravo čuo u eteru pomoći da potraži pomoć ili će saznati nešto korisno za sebe. Također, nitko od nas ne zna s kakvim će se izazovima u životu morati nositi i što nas sve čeka. Želimo na neki zanimljiv i svima razumljiv način obraditi zdravstvene teme i pružiti odgovore na pitanja koja bismo možda postavili nekom svom prijatelju koji je prošao kroz određenu situaciju.

U prvoj emisiji obrađivali ste rak dojke, jedna itekako bitna i zanimljiva tema. Mislite li da žene kod nas još nisu dovoljno osviještene oko te bolesti i njene prevencije?

Ako usporedimo neka prošla vremena, možemo reći da su žene danas definitivno više osviještene. Ali ni to nije brojka kojoj stručnjaci teže, ta statistika može biti još puno, puno bolja. Vlada Republike Hrvatske je 2006. godine pokrenula Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke što je uveliko pridonijelo tom osvještavanju, čini mi se da je odaziv žena oko 60 posto. Gošća u toj emisiji nam je bila prim. mr. sc. Ljerka Eljuga koja je naglasila kako ne moramo imati niti jedan simptom, ništa nas ne treba boljeti, a opet - možemo imati rak dojke. To je za mene osobno bila uznemirujuća informacija jer sam uvijek mislila da mora biti fizička reakcija, neki znak tijela za uzbunu ako nešto ne štima. Zato su ti preventivni pregledi od iznimne važnosti za život.

Vodite li i sami brigu o svom zdravlju, vježbate li, kako izgleda vaša prehrana?

Iskreno, imam bolje i lošije dane. Nekad me "pojede" brzina života, posao, pa znam i zaboraviti popiti vitamine, piti dovoljno tekućine, dovoljno spavati ili naručiti se na vrijeme na pregled. Ali trudim se, svaki slobodan trenutak koji imam provodim u prirodi, u dugim šetnjama, idem na jogu, a iz prehrane sam izbacila meso, prakticiram vegeterijansku prehranu. Ni jedno jutro ne može proći bez tople limunade u koju razmutim natrijev askorbat. Izbjegavam stres koliko je to moguće jer upravo od stresa puno toga lošeg dođe u naš život.

Koje još teme i goste planirate u idućim emisijama?

Prije koji tjedan krenuli smo s emitiranjem, ali sve imamo unaprijed isplanirano. Napravili smo kalendar u kojem pratimo međunarodne dane obilježavanja te osvještavanja određene bolesti, te se trudimo biti u toku s aktualnim relevantnim temama. Zato smo npr, u listopadu odlučili obraditi temu raka dojke. Bit će tu svega, od nekih svakodnevnih, ležernih tema, do ozbiljnih zdravstvenih problema. Gosti su nam uvijek stručnjaci iz tog određenog područja, s njima ne možemo dogovoriti fiksne termine s obzirom na njihove angažmane i poslove u zdravstvenim institucijama.

Talk-showovi su danas rijetkost na radijskim postajama, budući da se prakticira manje priče, a više glazbe. Mislite li da ćete ipak moći zadržati slušatelje tijekom cijele emisije?

Slušatelji Laganini FM-a su specifični, i traže od radija da bude više od pozadinske buke. Mi ne nudimo programski sadržaj kao ostale formatirane radijske postaje. Mi koketiramo s formatom i gdje možemo, odnosno gdje nam paše, prakticiramo ga, ali njegujemo i drugačije, rekla bih, edukativne sadržaje. Slušateljima nudimo emisije gdje ljudi mogu i nešto korisno čuti, naučiti, saznati. Osim Zdravljaka, tu su i druge emisije: "Skener", "Intervju tjedna", "Miščafl", "Kulturneja", "Perspektive"... Rekla bih da su naši slušatelji već naviknuli na više priče, ali ne zaostajemo ni glazbom. Kod nas mogu dobiti sve u jednom - najbolju glazbu i sadržaj koji im je koristan.

Navikli smo vas slušati u jutarnjem terminu sa Sašom Bunetom, a ova emisija ide ponedjeljkom u 13. Koji vam termin više paše, jeste li inače jutarnji tip?

Velika sam spavalica i moram priznati da mi je najteži dio ovog posla ustajanje rano ujutro. Saša i ja se odlično slažemo i uvijek je između nas neka dobra energija, tako da, srećom, taj dio s pospanošću traje samo dok ne dođem do studija! Naša jutarnja šihta traje do 11 sati, ali ostajemo i duže kako bismo pripremili teme za idući dan, snimili emisije i ostale popratne stvari. Definitivno naš radni dan ne završava spuštanjem mikrofona, ima još tu jako puno posla iza etera.

Paralelno radite radijsku i televizijsku karijeru. Možete li usprediti ta dva medija, koji vam je draži?

Uh, to je kao kad pitate roditelja koje dijete mu je draže! Mislim da se odlično može kombinirati i jedno i drugo. Radio je puno intimniji, sve se putem etera osjeti i zna. Nema tu nekog pretvaranja, on te potpuno ogoli, imaš svoj glas kao alat i bitno je jedino ono što imaš reći. Televizija je s druge strane vizualan medij, pa neverbalnom komunikacijom, gestom, mimikom jednako šaljemo određene poruke. Ono što je definitivno bolje na radiju nego na televiziji – mogu doći i u pidžami i nitko to neće znati:) Na nacionalnoj glazbenoj televiziji, CMC-u, imam svoje dvije glazbene emisije tako da sam na istom "terenu" što se glazbe tiče. To mi dosta pomaže u ovom praktičnom dijelu, recimo kad trebam doći do nekih glazbenika zbog intervjua ili nekih promocija.

Imate li možda ideju i za nekim televizijskim talk-showom? Kako bi on izgledao?

Nisam iskreno o tome razmišljala, mislim da mi treba još dosta utakmica u nogama za takvo što. Pokreću me ljudi, neke inspirativne životne priče, pa bi vjerojatno bilo nešto u tom smjeru.

Što je s glumačkom karijerom? Hoćemo li vas uskoro vidjeti i u nekoj seriji?

Gluma je moja velika ljubav, ali u određenim životnim fazama ne možeš se baš baviti sa svime, zapravo - ne stigneš. Rado se odazivam se na castinge, a sad - kad će se nešto poklopiti na obostrano zadovoljstvo, to ne mogu znati ni planirati. Volim pustiti da me život iznenadi.

