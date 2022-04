Kristian se predao u duelu pa napustio show: 'Ja sam bio ovdje koliko sam trebao'

Četvrti tjedan u 'Survivoru' završio je duelom između Kristiana iz plavog tima i Nađe iz crvenog tima, nakon kojeg se natjecanje smanjilo za još jednog kandidata. Duelu je prethodio izazov za osobni imunitet u kojemu je među članovima crvenog tima pobijedila Mina, kandidatkinja kojoj je imunitet vjerojatno bio najpotrebniji jer se i na prošlim nominacijama za dlaku izvukla od izglasavanja. Na Plemenskom vijeću koje je uslijedilo, pojedini članovi crvenog tima složili su se da su upravo Mina i Nađa najslabije karike među njima, što je potvrdio Stefan javno poručivši: „Svakako mislim da su najugroženije u plemenu Mina i Nađa. Smatram da su one u ovoj fantastičnoj desetorci za nijansu najslabije karike“. Budući da je Minu štitila ogrlica osobnog imuniteta koju je osvojila, crveni je tim svojim glasovima nominirao Nađu koja je Kristianu parirala u duelu za ostanak u showu.

„Malo mi je ugodnije jer imam baš jednu preslatku duelisticu sa sobom ovdje, pa je ipak dala sjaj ovom mračnom ambijentu“, poručio je Kristian koji ni prije napetog duela nije izgubio svoju šarmantnu stranu, dodavši da mu je prošlo kroz glavu da napravi džentlmenski potez i popusti Nađi u duelu zbog toga što mu je pomalo ispod časti na ovakav način natjecati se protiv djevojaka.

Duelisti su dobili zadatak da diskove s utezima što dulje drže vrškovima prstiju, a prvi disk koji je pao značio je automatsku eliminaciju. Iako je Kristian u svim timskim izazovima bio brz, jak i neustrašiv, upravo je u ovom duelu neugodno iznenadio članove svog tima popustivši svojoj suparnici Nađi, zbog čega su plavi ostali bez još jednog kandidata.

Premda je na neki način svojim odustajanjem Kristian svoj tim donio u tešku situaciju, on je na cijeli ishod gledao iz malo drugačije perspektive. „Mislim da sam ja kroz ovaj period jako puno doprinio na razne načine. Mislim da će se oni toga rado sjetiti i da će im to odnijeti sreću s vremena na vrijeme. Mi svi zajedno i pojedinačno gledamo na cijelu ovu priču malo van okvira i doživljavamo sve ovo na jedan drugačiji način i mislim da za nas pobjedu ne predstavlja glavna nagrada niti taj jedan bod, već međuljudski odnosi. Mi imamo jedan svoj 'Survivor' u 'Survivoru' i način na koji mi preživljavamo i funkcioniramo, jednostavno mogu reći da je to nešto za mene čarobno i jedinstveno. Oni će nastaviti tim putem, ja sam bio ovdje koliko sam trebao biti i moj život kreće dalje“, poručit će Kristian.

Po završetku duela Nađa se vratila svom timu, a za Kristiana je natjecanje završilo uz posljednju poruku svom timu. „Hvala na svemu što ste učinili za mene. Nemojte zamjeriti, nadam se da sam dosta napravio za vas. Kad ovo sve završi nastavit ću istim tempom raditi za vas da bismo ostali prijatelji na duže staze“, poručio je za kraj.

Plavi tim ostao je bez još jednog važnog člana, a osim toga prijete im i brojne ozljede koje su kandidati zadobili za vrijeme proteklih izazova. Dok crveni tim slavi povratak kandidatkinje kojoj je prijetilo ispadanje, plavi tim morat će smisliti način kako da nadomjeste manjak kandidata te tako okrenu pobjednički niz na svoju stranu.

