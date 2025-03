Kreatori popularne Tribine: Volimo educirati sportsku publiku, a ne imati 'kafanske' priče

Dugoročni rad, kontinuitet, predanost i kvaliteta. Te riječi obilježavaju Tribinu, zajednicu sportskih entuzijasta, novinara, analitičara i komentatora koja već gotovo deset godina radi na proizvodnji sportskih emisija na YouTubeu. Prate širok raspon sportova, od nogometa, košarke i tenisa, sve do Formule 1, američkog nogometa i još drugih brojnih manje zastupljenih sportova. Postepeno su 'tribinaši' rasli u kvaliteti i popularnosti, a u 2024. godini su doživjeli pravi 'boom', s više od deset milijuna pregleda na glavnom kanalu s cijelim emisijama te više od devet milijuna pregleda na kanalu na kojem se objavljuju skraćeni klipovi iz emisija.

O nominaciji za Večernjakovu ružu, njihovom uspjehu i pogledima na svijet proizvodnje sportskog sadržaja porazgovarali smo s četiri aktera Tribine, zadužena za najpopularniju emisiju koja se svakog ponedjeljka bavi zbivanjima iz domaćeg nogometa, poglavito iz HNL-a: Josipom Paušićem, Andrijom Cmrečnjakom, Josipom Kordom i Mihovilom Topićem. A nakon intervjua smo na licu mjesta svjedočili i prijenosu uživo njihove najpopularnije emisije.

Čestitamo na nominaciji za Večernjakovu ružu. Što to za vas znači u kontekstu potvrde nekog rada?

Korda: Da, na kraju i je to potvrda nekog rada koji traje skoro deset godina od samih početaka Tribine i tog postupnog rasta. Sada smo potpuno neovisni. Nemamo više prostor koji ovisi o nekome i nemamo više nešto za što smo striktno vezani. Sada smo potpuno slobodni za stvaranje sadržaja, sami i financiramo ovaj studio u kojem smo trenutno. Svojim učenjem, zalaganjem i trudom uspjeli smo doći do neke razine za koju mislim da je u hrvatskom medijskom prostoru dovoljno visoka.

Paušić: Ovo je četvrti studio u kojem smo, svaki nas je dosad naučio nečemu, a ovo je prvi koji nas je doveo do te mjere da ovo prestane biti neki hobi i da prerasta lagano u posao. Najviše na tome možemo zahvaliti našim gledateljima koji nas redovito gledaju, našim patreonima koji nas redovito podržavaju sa svojim donacijama i koji naposlijetku financiraju ovaj dio studija. Krenulo je kao hobi, ali uz puno volonterskog rada svih nas preraslo je u nešto što u godinu dana generira gotovo 20 milijuna pregleda.

Topić: Iskreno, nisam očekivao da će ovo doći do takve razine. Znam da svi za sve uvijek kažu "nisam očekivao", ali to je krenulo kao neki naš hobi, i ja sam to tako gledao i smatrao. Dugo vremena to nismo ni shvaćali kao nešto pretjerano ozbiljno, iako smo svakoj emisiji pristupali maksimalno ozbiljno. Maksimalno smo se tome posvećivali, ali nisam mislio da od toga može nastati nešto ovakvo. Stvarno me veseli što nas je prepoznala nekakva 'mainstream' publika. Znali smo da će biti ljudi koji će nas pratiti, ali mislim da govorim u ime svih nas kad kažem da nismo znali da će ih biti baš ovoliko puno.

Već godinama pružate kvalitetan sadržaj, ali 2024. godina vam je donijela ogroman rast u popularnosti i brojkama. Što mislite da vam je donijelo taj rast?

Paušić: Veliki rast Tribine je uslijedio baš kad smo došli u ovaj prostor, otprilike godinu i pol dana smo sada tu. Ako pogledamo YouTube analitiku, tu smo počeli dodatno rasti. Imali smo svoju 'core' publiku koja nas je pratila cijelo vrijeme, a otkako smo ovdje unaprijedili smo i audio i video, podignuli smo te neke standarde. Bitan je i taj način na koji prezentiramo sadržaj, recimo kod naše HNL emisije. Prezentiramo ga iz različitih kuteva. Imamo Andriju koji je komentator, ide po utakmicama i ima taj dio inputa, potom Josip koji je radio kao skaut, više kroz podatke, Miho sa svoje druge novinarske perspektive i ja koji se bavim poslom analitičara u klubovima. Publici je zanimljivo to što svatko iz nekog svojeg kuta može dati viđenje koje ne mora nužno biti jednako.

Dojam je da je to i jedna od snaga Tribine, da se s tim različitostima u osobnosti nadopunjavate?

Crmrečnjak: Mi uopće nismo toliki prijatelji izvan ovoga, nije baš da se sad stalno družimo, viđamo ili dopisujemo. Mislim da je to baš dobra stvar, da smo baš zato i kliknuli u svemu ovome.

Korda: Obično je u takvim emisijama potrebno da budu dosta različiti ljudi. Ovdje nema nekakve prisile, sve je nekako prirodno i dovoljno smo prirodno različiti da sve može ići, da možemo ići normalno u razgovor i da ne moramo glumiti nešto. Samo možemo biti svoji i to će dati dosta različitosti u emisiji.

Još jedan element po kojem ste poznati je snažna interakcija s publikom, koja je preko chata i Patreona snažno integrirana u svaku emisiju. Zašto to radite i što vam taj dio interakcije predstavlja?

Paušić: Nama je taj dio s publikom najbitniji. Nedavno smo imali Q&A koji je trajao skoro šest i pol sati, htjeli smo odgovoriti baš na svako pitanje koje su ljudi postavili na našim društvenim mrežama. To radimo upravo zato što želimo pokazati toj publici koliko ih cijenimo, koliko cijenimo to što nas prate, što postavljaju pitanja i što žele sudjelovati. Na našem chatu uživo tijekom emisija imamo ljude koji su tu već godinama, i koje već znamo imenom. To je jedna čvrsta zajednica koja se vjerno drži tu, a u zadnjih godinu dana se dosta i proširila. Često nam kažu da ponedjeljkom, dok HNL emisija ide uživo, pola slušaju, a pola oni raspravljaju na chatu, a onda utorkom pogledaju ponovno cijelu emisiju. Po meni je publika ključ svega, ali i naš stav prema tome da ne odgovaramo na njihova pitanja samo reda radi, samo da ih preletimo. Mi ovo radimo prvenstveno zato što volimo ovo raditi, radili smo to jako dugo isključivo iz hobija, i imamo jednaku volju i želju to raditi kao i prije. Kad se dogodi da te volje ponestane, onda to više nećemo ni raditi. Mislim da publika prepoznaje tu autentičnost i energiju.

Korda: I naši ostali sadržaji su postali konstantni; NBA, NFL, Fantasy. Svi su oni tu isto svaki tjedan, i svi su oni stvorili neku svoju publiku koja ih redovito prati. To pokazuje raspon tema koje se prate na Tribini. Sad, recimo, imamo i teniski podcast. Pokušali smo zahvatiti što više sportova koji se u Hrvatskoj prate, da se i njima da nekakva pažnja. Smatram da smo okupili ljude koji su stvarno stručni i razumiju se u te sportove.

Budući da imate sve veći utjecaj u sportskom svijetu, događa li se da poznati sportaši, treneri i ostali sportski dionici reagiraju na ono što je rečeno u emisiji. Javljaju li vam se i kako se generalno odvija ta dinamika?

Cmrečnjak: Kod nas nitko od igrača i trenera ne čita vijesti, ne čita novine, ne gleda podcaste i uopće ih ne zanima tko što kaže, ali svako malo dođe poruka "pa kako si mogao ovo reći", "pa zašto si ovo rekao". Recimo, Željko Sopić koji je tvrdio da ništa ne prati svaki ponedjeljak je uživo slao poruke dok je emisija bila u tijeku. Puno je njih slalo poruke, ali, kao nitko ništa ne gleda i ne prati.

Korda: Jedan od recentnijih primjera je bio kad je Nenad Bjelica dobio otkaz u Dinamu, pa smo tu nagađali zbog čega je dobio otkaz. Bilo je nagađanja da se potencijalno miješao u transfere, pa je Bjelica dan poslije Joži (nap. a. Josipu Paušiću) poslao poruku da se on nije ništa miješao transfer-politiku.

Cmrečnjak: Vidi se da prate. Gotovo svi bivši treneri velikih HNL klubova; Jakirović, Bišćan, Sopić, Karoglan, Zekić, svi oni prate, gledaju i komentiraju, samo eto, danas je valjda javno problem reći da to sve pratiš, da čitaš i da te zanima što drugi misle o tebi.

U našoj javnosti se ističete po detaljnim i konciznim analizama sportske tematike. Koliko vam je to važno u današnjem okruženju hiperprodukcije i 'suhog', pa čak i 'žutog' medijskog sadržaja?

Cmrečnjak: Kod, primjerice, tenisa, NFL-a, NBA košarke i sličnih sportova, što ti možeš osim samih prijenosa u Hrvatskoj pročitati ili pogledati? Ništa. Kad kod nas pogledaš vijesti o SuperBowlu, možeš vidjeti tko je pobijedio, a onda dalje koliko je momčad zaradila, koliko se pilećih krilaca pojelo, onda 17 članaka o 'beefu' između Drakea i Kendricka Lamara, pa onda to da je Donald Trump došao, da je Taylor Swift izviždana i tako dalje. I kad onda malo bolje pogledaš - gdje jedino možeš pronaći specijaliziranu NFL ili NBA emisiju u Hrvatskoj koja iz tjedna u tjedan isporučuje? Na Tribini. Kad smo ranije pričali o tome zašto je Tribina uspjela, pa to je ta neka konzistentnost, da ti znaš da tebe svakog ponedjeljka u 20 sati čeka komentar na zadnje kolo HNL-a, da znaš da te svake srijede u 16 sati čeka emisija o NBA košarci. Svaki tjedan, bez iznimke.

Paušić: Velik dio toga što mi radimo se temelji na statičnim terminima. Zašto? Zato što se tako stvara navika gledatelja. Kroz godine smo stvorili naviku gledatelju "aha, u ponedjeljak navečer od 20 sati je HNL tribina" i na to se oni mogu pouzdati. Nije da je jedan tjedan u 17 sati, drugi tjedan je u 19. Tribina na temu HNL-a je ponedjeljkom navečer u 20 sati, i točka.

Cmrečnjak: Bilo je tako kad je Joža radio u NK Rijeci, pa je morao dolaziti tu, bilo je tako kad je Korda imao svojih poslova koji nisu imali veze sa sportom, bilo je tako kad je Miho u Omišu imao sudar, bilo je tako kad sam ja imao jako loš dan. I svaki ponedjeljak smo mi svejedno tu. Je li to dobro za privatni život? Nije. Ali na kraju dobiješ Večernjakovu ružu.

Korda: Na kraju moramo biti zahvalni našim domaćim medijima, jer da oni rade bolji posao, Tribina ne bi ni približno bila toliko popularna koliko jest. Iskreno, nisam mislio da Tribina može doći na razinu na kojoj trenutno je, i još raste, jer nisam mislio da postoji dovoljan broj ljudi koji želi pratiti sport na takav način, ali evo, izgleda da postoji. Za mene je jedna dosta velika pobjeda to da imamo jako malo do nimalo komentara u smislu "a gdje ste vi igrali". Valjda ljudi prepoznaju da ono što govorimo ima nekakvu podlogu i nekakav argument, pa nema takvih napada "nisi nigdje igrao, nemaš što pričati".

Paušić: Mislim da smo promijenili onu paradigmu koju koriste televizije - moraš napraviti sadržaj kojeg će svi razumjeti. Naravno, oni pokušavaju prilagoditi sadržaj široj masi, ali mi se toga ne držimo. Smatram da publiku s jedne strane moraš i obrazovati. Naravno da nećeš krenuti sa svime odjednom, ali s vremena na vrijeme treba uvoditi neke stručnije termine, objasniti neke stvari u sportu malo preciznije, a ne sve držati na generalnoj bazi neke kafanske priče. Mi smo od početka krenuli s tim educiranjem, s više supstance i sad se pokazalo da, gle čuda, publika može i želi upijati sport na takav način.

Koji su koraci dalje, kako gledate još unaprijediti, poboljšati ili proširiti Tribinu u budućnosti?

Paušić: Mi nikad ne sjednemo i nikad ne razgovaramo na način da želimo imati određeni broj pregleda za godinu ili dvije. Ne funkcioniramo na taj način. Kako je cijelo vrijeme Tribina rasla, organski smo širili sadržaj koji radimo. Primjerice, radili smo NBA i NFL svaka dva tjedna, pa smo onda došli u mogućnost da radimo to jednom tjedno kad je to generiralo određeni interes. Gledamo da svaki idući tjedan napravimo nešto bolje nego što je bilo prošlog tjedna. Ako se svatko od nas trudi to napraviti na najboljoj mogućoj razini, samo po sebi se otvaraju neke nove stvari.

Korda: Kad pričamo o planovima, ne pričamo u smislu "imali smo deset milijuna pregleda ove godine, trebamo imati 15 iduće", nego više pričamo što ćemo napraviti sadržajno, što bi dignulo kvalitetu samog sadržaja.

Dolazite li 11. travnja u HNK na svečanu dodjelu Večernjakove ruže?

Paušić: Stižemo, ali ne u punom sastavu budući da nas sveukupno ima dvadesetak. Jednu ekipu od pet-šest ljudi bismo voljeli poslati. Uopće nismo opterećeni nagradom, samo nam je nominacija velika stvar. Ako nas publika izglasa, naravno da ćemo biti presretni, ako ne, opet ćemo biti presretni.

Cmrečnjak: Ja ću se napiti, jako ću se dobro zabaviti.