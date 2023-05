Kreatori hrvatske inačice 'Survivora' moraju dobiti nagradu za najdosadniju verziju reality showa

Survivor// Nova TV, dva kaktusa

Mislim da kreatori hrvatske inačice "Survivora" moraju dobiti neku nagradu za najdosadniju verziju popularnog reality showa. Pogledao sam cijelu epizodu i nisam mogao vjerovati da su tako malo servirali u njoj, ništa od pravog "Survivora", samo najlošija moguća verzija "Igara bez granica". Sva sreća da sam epizodu gledao preko snimalice pa sam mogao premotati reklame, inače bi još više od života izgubio na jedno ništa. U cijeloj epizodi nismo vidjeli baš ništa osim malo zajedničkog doručka prilikom kojeg svi ogovaraju neka dva suparnika, a sve ostalo je bilo rješavanje izazova od prvog do zadnjeg pripadnika tima i pokazivanje pokušaja svakoga od početka do kraja. I tako osam puta. Na kraju je pobijedio Crveni tim, da bi im voditelj Mario Mlinarić priopćio da se vide navečer na plemenskom vijećanju gdje će ponovno izbaciti nekoga, a Crveni ovaj put imaju imunitet. I to je to. The end.

Pa gdje je tu nešto od "Survivora"? Nešto od svakodnevnog života kandidata i "preživljavanja u divljini" Dominikanske Republike, nešto o njihovim međusobnim odnosima, veseljima i dramama? Da sam bar na kraju vidio to plemensko vijeće, možda bih bio zadovoljniji utrošenim vremenom. I to natjecanje prilikom kojeg svatko posebno prolazi poligon, nema mi veze s onim što bi "Survivor" trebao biti. Ovako je preočito da ovo natjecanje služi samo za popunjavanje prostora i da mogu imati što više epizoda. Imalo bi smisla da je napravljeno tako da svi istovremeno sudjeluju kao tim, a ne da svatko zasebno pretrčava neki poligon. Vjerojatno je ovaj koncept posljedica prokletstva ovog televizijskog doba i trenda da se sve treba emitirati na dnevnoj bazi, svaki dan mora biti nova epizoda, jer zasigurno bi bilo zanimljivije da novu epizodu imamo u tjednom ritmu pa bi i redatelj imao što zanimljivo staviti u nju. Sve podsjeća na neku studentsku ligu jer imam dojam kao da je produkcija tražila samo mlade i zgodne pa na trenutke ne znam gledam li "Love Island" ili "Survivor". Nema ništa od šarolikosti kandidata kao što smo vidjeli u iznimno gledanom originalu koji se emitirao na toj istoj Novoj TV prije dvadesetak godina, kada smo imali i starije kandidate, gayeve, radnike i visokoobrazovane.

Foto: Nova TV

Dođi, pogodi, osvoji// RTL, ruža

Gledao sam najave na RTL-u i imao sam najgore moguće predrasude prije nego sam sjeo na kauč da pogledam "Dođi, pogodi i osvoji", ali moram odmah reći da volim punokrvni trash koji ne glumi da je nešto drugo. Ako si trash i prepustiš se tome, sva je prilika da ću te doživljavati pozitivno. I ovaj show je upravo takav, nepretenciozna zabava za hrvatski narod, zapravo za bilo koji puk i narod jer je i američka inačica prilično popularna tamo na Zapadu. Zna se kako teško živi prosječni Hrvat i mislim da je zbilja prikladno da postoji ovako jednostavan show gdje moraš pogoditi cijenu nekog predmeta da ga odneseš doma, a na kraju imaš i mogućnost odnijeti vrijednu nagradu, poput sedam dana u Lisabonu ili veliki krevet s punom opremom firme koja i obično popunjava TV program predstavljanjem svojih madraca i popluna. Činjenica je da bih bio i veliki licemjer da dam nekog kaktusića budući da sam i sebe ulovio kako sam slobodno stisnuo šaku i vinuo je u zrak kada sam pogodio cijenu brusilice. Ne znam, doduše, treba li zbilja ovom showu Marin Ivanović, u spomenutom narodu poznatiji kao Stoka, pogotovo kada na RTL-u nezaobilazna Antonija Blaće pouzdano kao i uvijek obavlja svoju ulogu jedne od nas koja je uspjela, ali kada volimo trash, pustimo onda i Stoku da egzistira u njemu.

Foto: RTL

Mrkomir Prvi, HTV 1, dva kaktusa

Obožavam povijesne filmove, "Crnu guju", pišam od smijeha na "Monty Python i Sveti gral", kao klinac sam guštao u kinu kad sam gledao "Robin Hood – muškarci u tajicama", volio sam strip "Družina od vješala", dobar mi je hrvatski film "Konjanik", ok su mi bile "Bitange i princeze" te "Odmori se, zaslužio se", ali serija koja pokušava biti kao nešto od svega nabrojanog, "Mrkomir I.", meni je totalni promašaj. Nije bilo tako kasno, ali jedva sam oči držao otvorene i vrlo rano sam počeo zijevati od dosade. Smiješno mi nije bilo baš ništa, a na trenutke ne znaš želi li ova serija biti parodija na srednji vijek, možda čak i parodija na serije i filmove povijesne tematike, ili želi biti jednostavno "komedija" smještena u srednji vijek. Goran Navojec ima prolaznu ocjenu, ali to je opet Goran Navojec iz gomile hrvatskih serija, isto kao i Antonija Blaće i RTL-ove emisije i showovi. Zna zabaviti, a i lik i njezini dijalozi su stvarno dobro napisani, Mirna Mihelčić koja glumi Marušu, kćer kneza Mrkomira.

Foto: HRT

Grizzly Adams// HTV 1, ruža

Pohvala HRT-u što se sjetio serije "Grizzly Adams" koja je obilježila djetinjstva mnogih odraslih 80-ih godina i bila je jako popularna na ovim našim prostorima, a sada je možete gledati na Prvom svake subote ujutro i prisjetiti se dogodovština bradatog Jamesa Adamsa i njegovog medvjeda. Grizzly Adams živi sam s medvjedom grizlijem koji mu je spasio život jer je morao pobjeći u divljinu kad je lažno optužen za ubojstvo, a jedino ga posjećuje prijatelj i stari traper Mad Jack. Serija je bila kao stvorena za sve koji vole prirodu i životinje, osobito poučna za djecu, naravno za svijet u kojem dobro uvijek pobjeđuje. Naslovnog junaka je odglumio Dan Haggerty koji je umro 2016., a Adamsa je prije serije prvo odglumio u filmu "Život i vrijeme Grizzly Adamsa", na temelju koje je i snimana serija. Kada je danas gledamo, vidi se protok vremena od premijere, ali dobar je podsjetnik na neka mirnija i drugačija vremena.

Foto: Promo

VIDEO Ivana Kindl osvojila Porina za najbolju žensku vokalnu izvedbu