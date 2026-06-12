Kolinda Grabar-Kitarović uputila snažnu poruku reprezentativcima BiH: 'Druga domovina hrvatskog naroda'

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, na svojim je društvenim mrežama poslala poruku podrške nogometašima Bosne i Hercegovine uoči večerašnje prve utakmice na Svjetskom prvenstvu protiv Kanade. Osim što je otvoreno stala uz susjede, Kolinda se i našalila, što nije promaklo njezinim pratiteljima.

"Večeras navijam za Zmajeve – iz susjedstva, prijateljstva i, priznajem, s puno simpatija. Bosna i Hercegovina, naša susjedna i prijateljska zemlja, druga domovina hrvatskoga naroda, večeras igra na najvećoj nogometnoj pozornici svijeta. To je velik trenutak za sve građane Bosne i Hercegovine, a i za sve nas koji znamo da se za susjede navija svim srcem, osim možda kada igraju protiv nas", napisala je bivša predsjednica uz emotikon koji namiguje, a poruku je zaključila rečenicom: "Zato večeras: sretno Zmajevi! Igrajte hrabro, ponosno i borbeno", poručila je.

Foto: Instagram screenshot

Uz podršku reprezentativcima Bosne i Hercegovine, Grabar-Kitarović nije zaboravila ni Kanadu, u kojoj je kao mlada diplomatkinja provela tri godine. "A i meni dragoj Kanadi želim dobru utakmicu, ali, iskreno, neka večeras malo manje podsjećaju na sportsku silu, a malo više na zemlju koja tek uči kako je igrati protiv Zmajeva", našalila se Kolinda.

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Inače, Grabar-Kitarović je velika podrška našim vatrenima, a sada je otkrila da će biti i na tribinama u Americi. Naime, Kolinda planira prisustvovati utakmici između Hrvatske i Gane, koja se igra 27. lipnja u Philadelphiji, prenosi Nova TV. Naša bivša predsjednica poznata je i po upečatljivim navijačkim izdanjima, pa je otkrila i što će nositi ove godine te komentirala i naše nove dresove, za koje je priznala da je nisu oduševili. "Uzela sam dva naša nacionalna dresa. Nisu mi nešto ovaj put", rekla je uz smijeh.

Ipak, dodala je kako ostaje vjerna nacionalnim simbolima. "Svi se slažu da dizajn nije neki, ali dobro, naše su boje, kvadratići su meni uvijek dragi. Nađe se uvijek načina da se iskombinira crveno i bijelo", objasnila je.

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Podsjetimo, bivša predsjednica Republike Hrvatske nedavno je iznenadila pratitelje na Instagramu objavom u kojoj je upozorila na štetnost šećera, priloživši fotografiju svoje natečene ruke. Njezina reakcija uslijedila je nakon posta poznatog travel blogera Kristijana Iličića, koji je podijelio iskustvo promjene prehrambenih navika. Iličić je otkrio da već gotovo dva i pol mjeseca pazi na prehranu i vodi zdraviji život. "Ovo je današnja fotografija, u realnom vremenu. Mnogi su mi se javili misleći da objavljujem stare fotografije s putovanja. Već gotovo dva i pol mjeseca pazim na prehranu – izbacio sam nezdravu hranu, kruh, slatko i gazirana pića, te se trudim jesti kvalitetnije. Naravno, povremeno si dam malo oduška, ali puno rjeđe nego prije. Nije baš strogo. Uz to, s Tokijem (op. a. pas) svaki dan napravim barem 15.000 koraka, a ponekad odem i u teretanu“, napisao je Iličić.

Kolinda je njegovu objavu podijelila i pritom se osvrnula na opasnosti šećera, priloživši i fotografiju vlastite otečene ruke. "Bravo, Kiki! Sad možeš i u ekonomsku... No, šalu na stranu, u potpunosti podržavam i smatram da je on živući primjer onoga čega se trebamo odreći. Život je lijep i bez hrane koja nam dokazano šteti. Prilažem i fotografiju svoje ruke nekoliko sati nakon što sam popustila i pojela jednu mliječnu čokoladu. Šećer je okidač upalnih procesa, a neki od nas na to dobiju i fizički podsjetnik. Mislite na sebe i jedite zdravo, barem većinu vremena", poručila je Grabar-Kitarović.

Početkom godine Grabar-Kitarović i Iličić zajedno su putovali na Antarktiku. Bivša predsjednica tada je na društvenim mrežama dijelila fotografije s ekspedicije, na kojima se vidi kako u ekspedicijskoj opremi uživa u ledenim krajolicima, ledenjacima i obali najjužnijeg kontinenta.