Kolinda Grabar-Kitarović pokazala zavidnu figuru i pohvalila se novim uspjehom: 'Uvijek divna, naša kraljica'

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović bila je gošća na Međunarodnom sigurnosnom forumu u Halifaxu. Sudjelovala je na panelu "Hladno vrijeme, visoke cijene, dugi rat: Pronalaženje naše otpornosti''.

Za ovu prigodu bivša predsjednica odabrala je elegantno crno odijelo koje je kombinirala s bijelom košuljom i bordo salonkama. Kosu je podignula u jednostavnu pundžu, a izdanje je zaokružila decentnom šminkom i nakitom.

Kolinda je pokazala zavidnu liniju, a fotografije su skupile brojne lajkove i pozitivne komentare.

''Najljepša predsjednica ikad'', ''Predivna žena'', ''Najljepša'', ''Zgodna'', ''Divna'', ''Naša kraljica'', ''Savršena'', ''Sjajno'', ''Uvijek divna'' pisali su pratitelji.

Također, pozirala je i s američkim ministrom obrane Lloydom J. Austinom III., a za tu prigodu odjenula je tamnu usku haljinu na preklop.

-Ministar obrane Lloyd J. Austin III. temi o "Zašto je Ukrajina važna": Slobodni ljudi uvijek odbijaju zamijeniti otvoreni poredak pravila i prava s onim diktiranim silom i strahom. I zato je Ukrajina važna. Jer pravila su važna. Suverenitet je bitan. A sloboda je bitna- napisala je u opisu objave.

Podsjetimo, Grabar–Kitarović bodrit će naše Vatrene u Kataru, a prije nekoliko dana otkrila je koju je modnu kombinaciju odabrala za tu prigodu. Na Instagramu je objavljena fotografija na kojoj bivša predsjednica pozira u zagrebačkoj Posudionici i radionici nošnji u narodnoj nošnji iz Posavine na kojoj prevladavaju bijela i crvena boja, baš kao i na našoj šahovnici. Grabar-Kitarović sada je objasnila kako to da će nositi nošnju.

- Dress code na svečanoj platformi dopušta svečano odijelo ili traditional attire, odnosno narodnu nošnju. Inače, takvo je pravilo i u diplomaciji. Narodna nošnja je jako prihvaćen način odijevanja u svečanim prigodama. Tako da ćete me vidjeti u tipičnim hrvatskim i crveno-bijelim kombinacijama odijela i nošnji ili njenim kombinacijama, što je i izvrsna promocija Hrvatske. Uostalom, why blend in when you can stand out? Ovo ide i za države i za pojedince – rekla je za Dnevnik.hr te objasnila kako će se istaknuti.

