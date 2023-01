Keti je u vodstvu iako komentari nisu bili dobri: Glavno jelo je bilo 'radničko', a desert katastrofa

'Večera za 5 na selu' nastavlja dubrovačku rapsodiju, a nakon Dubravka, goste je dočekala Keti Ćorvila. Svojim vedrim i pozitivnim stavom osvojila je goste - spomenutog glazbenika Dubravka, ali i poduzetnicu Semru, frizerku Katiju te medicinskog tehničara Marka. Keti je svojim gostima za predjelo poslužila Školjku i brodice, glavno jelo Morski đir te Čokoladni užitak za desert. Predjelo se svidjelo svim gostima, a nešto više kritika išlo je na račun glavnog jela.

Najviše su kandidati kritizirali desert, no to nije spriječilo Keti da prijeđe u ovotjedno vodstvo. Ekipa se već na putu do Keti raspričala, a o nekadašnjoj kandidatkinji treće sezone 'Života na vagi' imali su samo najbolje riječi. Marko je komentirao da će ih Keti sigurno dočekati srdačno i toplo jer je i sama takva osoba, a Katija je bila jasna o svojim očekivanjima: "Ljudi, ja sam probala njezine žrnovske makarule, ja ne znam što se nama večeras sprema za večeru, no moram vam reći da je u tome fantastična", otkrila je Katija. Kandidati nisu pogriješili, dočekala ih je Katija s tri aperitiva, a usto je poslužila arancine, mendule i suhe smokve. "Nije mi izgledala umorna i mislim da se pokazala u pravom svijetlu", komentirala je Katija. Uslijedilo je predjelo - Školjka i brodice sastojalo se od mariniranih kozica te tri vrste namaza na kruhu.

Marko je komentirao da je predjelo bilo jednostavno dekorirano, no upravo u tome vidio je ljepotu istog. - Kozice su top - komentirao je Dubravko, a namaz je komplimentirala Katija. Semra je, imala malu zamjerku, zasmetalo joj je što Keti nije ponudila domaći kruh u predjelu. "Svakodnevno se susrećem s tim", komentirala je Semra. Pohvale su na račun predjela imali Marko i Dubravko. "Najviše mi se svidjela riblja pašteta, predivno, ja koja sam gurmanica, baš mi se jako svidjela. Sir je bio jako ukusan, s notom bijelog luka, bilo je sasvim solidno", zaključila je komentiranje predjela Katija.

Glavno jelo stiglo je nakon predjela, Keti je u svoj 'Morski đir' uvrstila žrnovske makarule s morskim plodovima. "Bilo je lijepo, boja je bila prekrasna, na tanjuru je to krasno izgledalo", komentirala je Semra glavno jelo. "Potajno sam se nadala da ćeš izvaljati svoju tjesteninu", dodala je Katija i otkrila da su žrnovski makaruli domaćice već nadaleko poznati. "Ovo ti je bilo izvrsno, umak ti je bio top topova", rekao je Dubravko Keti nakon što je pojeo glavno jelo. Oduševio je umak i Katiju te Marka. "Keti odlično kuha, sve pohvale", poručio je.

Iako je Dubravko pohvalio Keti i njezin umak, kasnije je komentirao da mu je glavno jelo bilo 'radničko'. "Glavno jelo je bilo radničko, kao kada odeš u lokalnu birtiju pa ti daju umak s tjesteninom. Nije tjesteninu dokuhala, glavno jelo je bilo: 'Bože sačuvaj'. Ja sam pojeo jer sam bio gladan", zaključio je. Čokoladni užitak posljednji je stigao na stol, a prije samog deserta Keti je svojim gostima podijelila poklone. U njima su bili likeri, bademi, arancini - bogatstva dubrovačkog kraja oduševila su uzvanike.

"Desert je bio katastrofa, ali budući da je slatko, kojeg ja volim, nažalost, pojeo sam to slatko. Bilo je katastrofa, ali dobro, moglo se pojesti", komentirao je Dubravko nakon što je za stolom konstatirao da je desert ukusan. Semra i Marko pohvalili su desert, iako je mladom medicinskom tehničaru bio presladak. Nakon deserta i poklona, Keti je goste iznenadila glazbom. Trio Estam zasvirao je ekipi, a vrlo brzo su se kandidati ovotjedne 'Večere za 5 na selu' i rasplesali. Za svoju večeru u konačnici je Keti dobila 35 bodova te je prešla u ovotjedno vodstvo. Katija je Keti dala devet bodova, Dubravko sedam, dok je Marko dao domaćici deset bodova. Semra je bodovanje zaključila s devet bodova.

