Kći Mustafe Nadarevića emotivnom objavom ga se prisjetila: Tri godine od smrti

Prošle su tri godine od smrti legendarnog glumca Mustafa Nadarevića. Njegova kći Nana godišnjicu je obilježila na društvenoj mreži Instagram, gdje je objavila staru fotografiju voljena oca i dodala emotikon crvenog srca. Ako se prisjetimo, bosansko-hercegovački glumac koji je karijeru gradio u bivšoj Jugoslaviji preminuo je 22. studenog 2020. nakon borbe s teškom bolešću.

Osim Nane, glumac je iza sebe ostavio i stariju kćer Nađu i sina Ašu, a jednom je prilikom otkrio i kako su djeca dobila ime.

- Budući da je moja najstarija kći Nađa moju mamu, a svoju baku, zvala nana, moja je druga kći dobila to ime. A pomalo neobično ime Aša dao sam sinu po jednom svom prijatelju iz Bosanskog Novog, veoma plemenitom dječaku. Kada sam nekako došao do njegova telefona i javio mu da sam sinu dao njegovo ime, nasmijao se i veselo mi uzvratio da me pozdravlja Plamenko, da je to njegovo pravo ime, a Aša je nadimak - kazao je pokojni Nadarević.

Ako se prisjetimo, pokojni glumac Mustafa Nadarević rođen je 1943. u Banjoj Luci, a živio je i gradio impozantnu karijeru u mnogim dijelovima bivše države, a najveći je dio života proveo u Zagrebu. Svoju karijeru započeo je u Zagrebačkom kazalištu mladih, a član Drame Hrvatskog narodnog kazališta postao je 1969. u Zagrebu. Svoja prva kazališna ostvarenja igrao je u komadima kao što su Bogdana u Hvarkinji, Miletića u Ostavci, Pometa u Dundi Maroju, Leonea u Gospodi Glembajevima i mnoge druge.



Filmsku karijeru je pak započeo osamdesetih godina, na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu je predavao dvije godine, a na sarajevskoj samo jedan semestar. Godine 2006. proglašen je nacionalnim prvakom odlukom Ministarstva Republike Hrvatske.

