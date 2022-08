Kći Harisa Džinovića prava je zvijezda na društvenim mrežama, a sad je pokazala i mlađeg brata koji se skriva od javnosti

Kći legendarnog pjevača Harisa Džinovića (70) i dizajnerice Meline Džinović (41), Đina Džinović (18) postala je prava zvijezda na društvenim mrežama gdje ju prati više od 150 tisuća ljudi.

Đina redovito pratitelje razveselili svojim atraktivnim fotografijama na kojima pozira u skupocjenim odvjevnim komadima. Na TikToku Đinu prati preko 100 tisuća ljudi dok je na Instagramu ta brojka više od 50 tisuća pa je tako sada pozirala na plaži u crnoj uskoj haljini s visokim prorezom, koja je posebno istaknula njezine duge i vitke noge, a gornji prorezi naglasili su poprsje i struk.

"Malo tamnija", napisala je ispod objave.

"Zgodnica", "Nema ljepše", "Omiljene slike do sada definitivno", "Najljepša si", pisali su joj oduševljeni pratitelji. I dok se Đina rado fotka za društvene mreže, njezin brat Kan (17) skriva od javnosti.

No, sestra ga je nedavno ipak uspjela uhvatiti za fotografiju koju je ponosno pokazala pratiteljima.

"Lolo moj", napisala je uz nju.

Inače, Đina dugo vremena nije smjela imati profile na društvenim mrežama jer joj je to zabranila majka, no na kraju je popustila njezinim molbama.

- To je svakodnevno moljakanje da im se to dopusti, pošto su oni jedini u društvu koji to nemaju, ali ja sam im rekla svoje obrazloženje. Na Instagramu svi imaju trbušnjake, svi su na Maldivima, svi imaju Rolex i Hermes torbu i nitko nije tamo na fakultetu. Ja nisam vidjela nijednu sliku na Instagramu da je netko u biblioteci ili da netko uči. Ja se držim stava da je to u njihovim godinama veliko zlo i da im ne treba biti dostupno- otkrila je svojedobno Melina.

O društvenim mrežama svoje kćeri u intervjuu za Avaz progovorio je i njezin otac Haris te priznao kako nema ništa protiv objava koje dijeli na društvenim mrežama.

- Ona je lijepa djevojka, ne treba se fotografirati kao starlete, niti to radi. Bitno je da je sve što radi, radi u granicama pristojnosti i ja to podržavam. Nikada nije imala provokativne fotografije, brine se o sebi, obitelji i kakav dojam ostavlja na druge - rekao je glazbenik.

