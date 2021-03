Kanye West još nije predao papire za razvod, a ni ne namjerava: 'Ne misli da je Kim ozbiljna oko toga'

Reality zvijezda i vlasnica brojnih modnih brendova Kim Kardashian (40) prošlog je mjeseca zatražila razvod braka od repera i dizajnera Kanye Westa (43). No on, čini se, ne namjerava na to odgovoriti. Kanye je nekoliko dana prije nego li je Kim zatražila razvod iselio stvari iz njihove zajedničke kuće u Calabasasu. A nedavno je i promijenio broj mobitela i rekao Kim kako do njega može samo preko njegovog osiguranja.

Međutim, ne misli da je njegova supruiga ozbiljna oko razvoda te zbog toga još ništa ne namjerava poduzeti.

"On nije podnio nikakve svoje dokumente oko razvoda jer i dalje ne misli da će ona to provesti do kraja", rekao je izvor za američke medije. "On zna kakva je Kim i da ona to zapravo ne želi. Inače je dobro, unatoč svemu. Ne misli da će Kim zaista okončati njihov brak. Kanye to vidi kao potez u partiji šaha pa zbog toga nije reagirao ni poduzeo ništa, a zasad ni ne planira", dodao je.

Podsjetimo, poznati par u braku je već gotovo sedam godina i imaju zajedno četvero djece. Već mjesecima kruže glasine o narušenim odnosima između para, čemu navodno nije pomogla reperova kandidatura za predsjednika SAD-a. Prema pisanju medija, Kim Kardashian zatražila je zajedničko skrbništvo nad djecom. Oni su potpisali predbračni ugovor što bi trebalo olakšati njihov razvod. Naime, njezino bogatstvo se procjenjuje na više od 780 milijuna dolara, a njegovo pak na 1.26 milijardi dolara.

Pogledajte video najboljih trenutaka s dodjele Večernjakove ruže 2021.