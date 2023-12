Kakva razlika! Pogledajte kako se bivši kandidat 'Života na vagi' promijenio, skinuo je više od 80 kg

Kandidatima 'Života na vagi' pobjednik šeste sezone, Josip Čapo, održao je motivacijski govor. Rekao je kako je prije treninga znao hodati sedam kilometara, te da su mu u showu trebala tri para tenisica. Hodao je i navečer, bez obzira na to što su mu drugi govorili da stane.

- Ja sam znao već prije treninga napraviti sedam kilometara, a pred kraj da ne pričam, 10, 11. U pola pet sam se digao, izmasirao noge. Svi su bili: 'Daj više stani'. Nisam ja slušao. Ne razmišljaš o ničemu nego o sebi jer došao si tu mijenjati zapravo sebe - prisjetio se Josip.

- Vani, kad završi finale i sve, lijepo, a mutno. Ne znaš jesi li došao ili si pošao - rekao je Čapo komentirajući što se dogodi kad izađeš iz 'Života na vagi'. Izjavio je da su mogli učiti od Gorana koji je već prošao taj težak put.

Josip je u show ušao sa 169 kilograma, a u emisiji je napravio golemu fizičku transformaciju i izgubio 45,5 posto tjelesne mase. Čapo je nedavno dao intervju za RTL gdje je otkrio kako je danas te kako održava težinu. Josip je otkrio da je nastavio s treninzima nakon showa, ali da mu se nije bilo lagano naviknuti da nema trenera.

- Nije bilo jednostavno biti bez trenera. Igrom slučaja sam imao uz sebe svog trenera Stjepana - rekao je. Osvrnuo se i na to što je postao uzor mnogima. - Drago mi je da sam bio uzor mnogima i eto, neka u meni vide motivaciju - rekao je te opisao kako izgledaju njegovi treninzi danas.

- Pa moji treninzi izgledaju kod kuće, ako je vrijeme kišovito, onda se to događa u kući. Ako nije, odem trčati, odem u brdo, treniram - rekao je te dodao da najviše voli sam trenirati. Josip je tijekom showa jako puno šetao zbog čega je skinuo dodatne kilograme, a sada je otkrio da nema više ovu praksu svaki dan. - Ne hodam baš svaki dan jer ne stignem zbog obveza, ali kada hodam, to bude do 20, 30 kilometara - rekao je i opisao što jede tijekom dana.

- Najčešće doručkujem jaja, nosim si na posao međuobroke, ručam na poslu u 12 sati, dolazim kući, imamo međuobrok nekakvo voće - opisao je. Podsjetimo, Čapo je u showu izgubio 78,3 kilograma te osvojio glavnu nagradu od 150.000 kuna.

