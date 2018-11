Johnny Štulić: 'Tito je bio velik čovjek. Ono što je napravio s kvalitetom ljudi ovi neće nikada'

Branimir Johnny Štulić rijetko daje intervjue, stoga je zanimljivo bilo čuti što je rekao u ekskluzivnom intervjuu za portal Balkan.info. Frontmen Azre kazao je novinaru Aleksandru Pavkoviću kako se ne može pobjeći od politike jer se ona bavi s tobom.

– U jednoj se stvari sve knjige na ovom svijetu slažu – kad čovjek ima ime, on onda gubi dom. Prema tome, ja sam morao otići jer imam ime. Kad imaš ime, ništa od toga lijepoga nemaš. Svi liječe svoje komplekse na tebi. Dok se čovjek ne razboli, on ne zna što to znači, dok čovjek nije gladan, on ne zna što to znači – kazao je Štulić i dodao da danas nema tako dobre glazbe kao prije. Na novinarovu opasku da nema više ni ljudi kao što je on, Štulić je kazao kako je uz njega prije jedino valjao Arsen Dedić. Zatim se prisjetio i Josipa Broza Tita.

[video: 28002 / ]

– Tito je bio stvarno veliki čovjek. Nisam nikad bio mali pionir. Ali sada sam potpuno svjestan da je on bio fantastičan čovjek. Naravno, nitko nije savršen, ali on je u onim okolnostima... Znaš, ništa se nije promijenilo u ljudima, a on je napravio da Juga igra u prvoj ligi, a sad igramo u petoj ligi. To što je on napravio s kvalitetom ljudi, ovi to neće moći nikada – iskreno je rekao Štulić.

O pričama da je Jugoslavija u vrijeme Tita bila zadužena, Štulić kaže:

– Juga nije uopće bila zadužena. Kad se raspala, imala je 20 milijuna dugova. A sad svi zajedno imaju više od 100 milijuna – rekao je Štulić.

