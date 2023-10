Jelena Perčin pokazala najstariju kći koju je dobila u prvom braku, svi su primijetili sličnost

Dubrovačka glumica Jelena Perčin (42) oraspoložila je svoje pratitelje na društvenim mrežama obiteljskom fotografijom na kojoj je pozirala sa 14-godišnjom kćeri Lotom koju je dobila u braku sa zagrebačkim poduzetnikom Kristijanom Babićem. Majka i kći bile su na putovanju u Italiji gdje su i pozirale.

Na novim fotografijama vidi se njihova velika sličnost, a fotografiju možete pogledati OVDJE. Glumica se rijetko pohvalim obiteljskim fotografijama, stoga je ova nova objava oduševila njezine pratitelje.

Inače, Babić je prvi suprug naše glumice, a u braku su bili tri godine. Pred oltar su stali u prosincu 2008. nakon što su bili u vezi jednu godinu. Vjenčanje je održano u zagrebačkoj bazilici Srca Isusovog, a obred je predvodio pokojni pater Zvjezdan Linić. Na vjenčanju je bilo 60-ak uzvanika, među kojima je bilo i poznatih lica. Vjenčanju su prisustvovali i glumac Mislav Čavajda te manekenka i tadašnja djevojka, a danas supruga nogometaša Darija Srne, Mirela Forić.

Sve je bilo isplanirano do posljednjeg detalja, a kako bi neometano uživali u svom velikom danu, mladenci su unajmili zaštitare koji su brinuli da predstavnici medija ne uđu u crkvu. Svadba je prvotno odgođena zbog tragičnog ubojstva Jelenine prijateljice Ivane Hodak, koja je trebala biti kuma.

Nakon tri godine bračnog života Jelena je medijima potvrdila da se razvodi.

– To se ne može lako odrediti jer to nije odluka koja se donosi preko noći. Riječ je o sukusu situacija, dana, mjeseci koji su doveli do razvoda. Ni ja ni moj suprug nismo nepromišljeni ljudi i ne donosimo takve odluke preko noći. O svemu smo dobro razmislili – rekla je tada glumica za Story.

Nakon njega, na snimanju serije “Zora dubrovačka” zbližila se s kolegom Momčilom Otaševićem, a prijateljstvo je preraslo u ljubav, kada su zajedno snimali još jednu popularnu seriju “Kud puklo da puklo”.

Vjenčali su se u tajnosti u Crnoj Gori 2018. godine, no početkom ove godine objavili su da se rastaju. U braku su dobili dvoje djece, sina Jakšu i kćer Mašu.

