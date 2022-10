Jedna zemlja neće nastupiti na Eurosongu iduće godine, presudili su visoki troškovi u Velikoj Britaniji

Crna Gora neće sudjelovati na Eurosongu iduće godine. Naime, čelnici crnogorske televizije priznali su kako nemaju novaca da svog predstavnika pošalju na natjecanje u Liverpool u svibnju 2023. godine.

-Pored značajnih troškova kotizacije, kao i cijene boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu suočili smo se i s nedostatkom interesa sponzora, tako da smo odlučili da postojeće resurse usmjerimo financiranju tekućih i planiranih nacionalnih projekata i organizacijskih i programskih reformi, koje za sobom povlače i značajne investicijske zahvate u opremu i prostor- stoji u objavi na portalu crnogorske televizije.

Osim visokih troškova, ovoj odluci sigurno je kumovao i loš plasman Crne Gore lani kada je njihova predstavnica Vladana Vučinić s pjesmom ''Breathe'' završila na sedamnaestom mjestu u drugoj večeri eurovizijskog polufinala.

Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION (left to right) Claire McColgan, director of Culture Liverpool, Bill Addy, chief executive at the Liverpool Bid Company and Faye Dyer, managing director of the ACC Group, celebrating outside Liverpool M&S Arena after the city was announced as host of 2023 Eurovision Song Contest. Photo: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Podsjetimo, domaćin natjecanja iduće je godine trebala biti Ukrajina nakon što je ukrajinska folk-rap grupa Kalush Orchestra u svibnju pobijedila na natjecanju u Torinu, a drugo je mjesto osvojio britanski predstavnik Sam Ryder s neobičnom pjesmom "Space Man".

Unatoč negodovanju vlade predsjednika Volodimira Zelenskija, Europska radiodifuzna unija (EBU), koja upravlja Eurovizijom, zaključila je da Ukrajina ne može jamčiti sigurnost za više od 10.000 ljudi uključenih u produkciju i još 30.000 obožavatelja. Ukrajinska vlada pristala je na to da se događaj realizira u organizaciji Velike Britanije, ali mora odisati ukrajinskim duhom i obilježjima.

