Janja iz 'Večere za 5' progovorila o karcinomu: 'Mislila sam da je kraj'; njezinu večeru gledatelji dočekali na nož

Janja Slijepčević (55) iz Petrinje gledateljima je zapala za oko zbog svojih oštrih komentara i niskih ocjena u ovotjednoj Večeri za 5 na selu, a iako je vrlo pričljiva i vesela osoba, proživjela je mnoge teške dane, no ističe kako ni u najcrnijim trenucima nije posustala već je izašla kao pobjednik. Naime, Janja je preboljela karcinom, a za bolest je saznala točno na svoj rođendan.

"Izliječila sam se od karcinoma i prvi put kad sam ga dobila to je za mene bio šok, mislila sam da je to kraj. No brzo sam shvatila da se može živjeti i boriti. Držala sam se maslačka i lanenih sjemenki i bila sam hrabra. Rekla sam doktorima - vidite li vi ovu ženu, ovako lijepa žena da ide dva metra pod zemlju, ma nema šanse!", kazala je Janja u emisiji.

"Morate se boriti, ne smijete kleknuti nikad u životu, morate uvijek ustati! Ja imam osjećaj kao da imam 18 godina, tako sam puna snage, elana… I nema šanse da nešto ne postignem ako to želim!", dodala je.

Inače, upravo je Janja kuhala u sinoćnjoj emisiji, a kao što su mnogi očekivali, drugi natjecatelji nisu bili oduševljeni njezinom vrečerom pa su joj davali niske ocjene, kakve je i ona njima.

Mario joj je dao ocjenu 6 zbog glavnog jela, Dragana ocjenu 4 jer joj jelo nije bilo uredno i lijepo servirano, a ni stol joj nije bio lijepo posložen. Najnižu ocjenu joj je dala Ana-Marija kojoj je večera bila za trojku: „Janja je bila super, ali nije ispunila moja očekivanja.“ Janjinom večerom oduševila se samo Rada, a ostali su se prilično razočarali pa je tako domaćica zaradila samo 23 boda te se trenutačno nalazi na posljednjem mjestu.

Ni gledatelji nisu bili posebno oduševljeni njezinom večerom, što su odmah po završetku emisije pisali na društvenim mrežama.

"Gdje su ti stupnjevi i škole kuharstva. Ne treba se hvaliti i uzdizati a drugoga pljuvati. Stari recepti sa šlagom i čokoladom. Svatko treba kuhati kako zna bez hvalisanja a isto ne treba pljuvati druge", "Na stranu njen karakter i kuhanje ..ali meni je sve to dosta neuredno i nehigijenski to izgledalo..", "Više nije ni zaslužila...ali prokužili su ju pa joj sad vraćaju...neće ni ova sutra bolje proći", "Super, vratili su njoj kako je i ona davala. Koliko daš, toliko dobiješ većinom", "Ja ne znam šta si je ta žena umislila, od kuda joj pravo da podcijenjuje druge na prvi dojam i zbog toga jer je netko mlađi, ja osobno znam hrpu žena koje sa 50 g ne znaju ni skuhati juhu i prave se pametne a ja sam mlađa pa znam sve napraviti. Previše ona glumata, naporna je jako, neka joj sad", "Tko visoko leti, nisko pada....sama sebe obrukala pred nacijom", nizali su se negativni komentari.

Inače, Janja je za ovu prigodu pripremila zaboravljene i tradicionalne recepte, no njezina jela nisu sve oduševila. Janja je svojim gostima željela prirediti gastro putovanje u prošlost pa se za svoju večeru odlučila pripremiti starinska jela prema receptu njezine mame ili bake. Tako je za predjelo ponudila pogačice od čvaraka sa sirom i vrhnjem.

„Predjelo mi je izgledalo prejednostavno“, komentirala je Dragana, dok su Radi pogačice bile savršene pa je tražila još jednu porciju. Za glavno jelo Janja je poslužila domaću tjesteninu i seljački gulaš koji je kuhala u starom ćupu.

„Nije mi se svidio izgled jer je bio natrpan tanjur“, opet je komentirala Dragana, a Mario je imao zamjerku poput Ivana Pažanina: „Meso je bilo nejednako narezano i nije izvadila žilice iz mesa.“

No Radi je sve odgovaralo: „Jako fino, kao od bake!“ Janja je za desert ispekla neobičnu tortu od graha koja je okusom bila dobra, no Dragani nije izgledala lijepo. Nakon pjesme i harmonikaša stigao je red na ocjenjivanje, a oduševljena Radmila ju je nagradila desetkom: „Podsjetila me na mladost jer me je podsjetila na moju baku i mamu. Sigurno 50 godina nisam tako nešto pojela, baš me razveselila".

