Gledatelji kritiziraju novog voditelja HRT-a: 'Nije na lokalnoj TV, tuga me hvata. Trebao bi poraditi na tome'

HRT-ova emisija "Dobro jutro, Hrvatska" od jučer je dobila novo pojačanje. Naime, ekipi voditelja koju čine Maja Ciglenečki, Zlata Mück, Doris Pinčić, Davor Meštrović, Mirko Fodor i Ognjen Golubić, pridružio se i dubrovački član redakcije Vicko Dragojević.

Novo pojačanje osvježilo je emisiju koja ima dugu tradiciju na našoj televiziji, a brojni gledatelji odmah nakon prve emisije koju je odradio u četvrtak 30. kolovoza ostavljali su mu pozitivne komentare i pune podrške. Međutim, nije se svima dopao pa su neki zapazili poneke sitnice koje ih ometaju u gledanju, a takve su komentare ostavljali i na društvenim mrežama.

Primjerice, mnogima se nije svidjelo što Dragojević u emisiji ne skriva dobro svoj dubrovački naglasak.

"Podrška novom voditelju, ali ne i lokalnom dijalektu, ali to će možda s vremenom ispraviti", "U redu je imati svoj naglasak, ali ipak treba govoriti standardnim jezikom, a ne dijalektom. Ovo nije regionalna televizija. Reportera iz Splita neću više ni komentirati, odustala sam, očito ima neku vezu, je zanimljiv je, poseban, ali morao bi govoriti barem gramatički točno..", "Hrvatski standardni (iz)govor na nacionalnoj TV odavno je doživio krah, otprilike u trenutku kad su ga zagrebački voditelji novije generacije poistovjetili sa zagrebačkim (iz)govorom. "Tko ne zna, a ne zna da ne zna, opasan je..." , za hrvatski standardni (iz)govor, naravno. Kad ih slušam na dnevnicima, crtićima, udarnim terminima, tuga me hvata. 'Dobro jutro' kombinira različitosti pa barem djeluje da to rade hotimice", "Dobro došao a dijalekta zaboravi, tu je mjesto hrvatskom jeziku književnom..", "Podrška novom voditelju ali trebao bi poraditi na dijalektu govora, nismo na lokalnoj TV. Inače lijepo osvježenje..", "Pa za promjenu mogao bi naučiti pričati pravilno ipak nije na lokalnoj TV", pisali su oni kojima je zasmetalo što ne čuju književan izgovor.

Foto: Screenshot Foto: Screenshot Foto: Screenshot Osim izgovora, prigovorili su mu i što za prvu emisiju nije sredio bradu, ali i što tu i tamo ne gleda direktno u kameru. Također, primijetili su i u jutrošnjoj emisiji kako je za jučerašnju pobjedu Dinama nad Genkom rekao kako da su dobili utakmicu s 2-0, umjesto s 3-0, koliki je bio pravi rezultat.

Foto: Screenshot Foto: Screenshot

No, unatoč takvim komentarima bilo je mnoštvo onih koji su ga pohvalili.

"Moramo se priviknuti, mladi voditelj se trudi da govori književno, ali teško je izbjeći dubrovački govor", "Vicko je bio super... A što se dijalekta tiče, već sam ostavila komentar da su dijalekti naše narodno blago. Svi smo mi Hrvatska", "Bravo! Njeguj svoj lijepi dubrovački naglasak. Gušt nam je slušati te. Dosta je monopola. Neka vide kako je nama, koji nismo iz Zg, na državnoj televiziji slušati svakodnevno zagrebački naglasak, nestandardni govor i pogrešan izgovor. A spikeri nisu ni svjesni da ne govore kako treba i kako očekujemo od HRT-a. Jezičari na TV-u, pomozite im", pisali su brojni kojima se malo dijalekta nimalo ne smeta. Dapače.

Foto: Screenshot

Inače, Vicko Dragojević član je HRT-a od 2015. godine, a radi kao dopisnik iz Dubrovnika. Nakon novog angažmana u kojem je voditelj, radit će u smjenama, tjedan u Zagrebu, tri tjedna opet u Dubrovniku s dopisništvom.

Prije HRT-a radio je na Novoj TV sedam godina, a osim novinarske karijere, Dragojević je i glazbenik. Jedan je od osnivača klape Kaše, a uz to piše pjesme i sklada glazbu.

