J.R.August: 'Zbog Baby Lasagne pomislio sam da bih i ja mogao na Doru'

J. R. August, jedan od najistaknutijih regionalnih glazbenika nove generacije, stiže u Peti kupe u četvrtak 14. ožujka. J. R. će u ovom zagrebačkom klubu snimiti live album u povodu 10 godina od prvog EP-ja "Change of Seasons", nakon fenomenalnog koncerta koji je sa svojim osmeročlanim bendom održao na istome mjestu u listopadu prošle godine. Ovog puta na pozornici će mu se pridružiti i njegovi kolege glazbenici koji će starim pjesmama udahnuti svježinu. Pravim imenom Nikola Vranić jedan je od vodećih glazbenih talenata u regiji. Nakon niza zapaženih EP izdanja, godine 2019. potpisao je ekskluzivni ugovor s izdavačkom kućom Croatia Records, pod kojom je objavio svoj debitantski album "Dangerous Waters". Album je naišao na nepodijeljeno oduševljenje i kritike, koja je J. R.-a proglasila glazbenikom svjetskog kalibra, i publike, koja je album prihvatila do te mjere da je u tjednu nakon objave bio najprodavaniji u državi. Priznanja su dosegnula vrhunac na dodjeli glazbene nagrade Porin 2020. godine: J. R. August i njegov debitantski album osvojili su ovu prestižnu nagradu u čak tri kategorije; za alternativni album, za najboljeg novog izvođača i za album godine – prvi put u povijesti da je album na engleskom jeziku osvojio tu nagradu. Iste godine August je slavio i na dodjeli Rock&Off nagrada. Tamo je osvojio nagradu za "veliki prasak" godine, Rock&Off izvođača godine i album godine. Bez obzira na hvalospjeve, Nikola je i dalje vjeran svom poslu, profesor je engleskog jezika u Osnovnoj školi u Klanjcu.

Idućeg četvrtka u Petom kupeu proslavit ćete 10 godina od izdavanja EP-ja "Change of Seasons". Što nas očekuje na tom koncertu, najavili ste i snimanje novog live albuma?

Očekuje nas vjerojatno najbolji koncert koji smo do sada održali. Bend broji devet članova, bit će puno gostiju, muzičara i pjevača, tako da će zvuk s pozornice biti jako bogat i kvalitetan. Upravo zbog toga, a i zbog odličnog razglasa u klubu odlučio sam i snimiti ovaj koncert i objaviti ga kao novi live album. Mislim da će biti za pamćenje!

Najavili ste i goste koji će starim pjesmama dati novo ruho. Možete li nam otkriti o kojim se gostima radi, kako će to izgledati?

Na pozornici će nam se pridružiti Krešo Oremuš na usnoj harmonici, Leo Beslać na flauti, Pavle Miljenović na gitari, Marko Gudelj na saksofonu, Vedran Vojnović na trombonu, Jura Herceg na kontrabasu, Mahkey kao gost pjevač na jednoj pjesmi i moj dvanaesteročlani zbor s kojim rijetko nastupam posljednjih nekoliko godina. Svi oni pjesmama će udahnuti svježinu i originalnost i baš zbog toga taj koncert želim zauvijek zabilježiti kao album.

Kako sad s odmakom gledate na početak solo karijere prije 10 godina. Biste li nešto drukčije napravili?

Rijetko gledam unatrag, osim kad prepričavam neke anegdote, a što se tiče ovoga bih li nešto drukčije napravio – ne bih! Sve što sam htio do sada sam i napravio onako kako sam to htio, tako da sam time zadovoljan.

Nije lako u Hrvatskoj uspjeti s glazbom koju svirate i s pjesmama na engleskom jeziku. Jeste li odmah imali vjeru u sebe i svoje pjesme ili ste razmišljali što će se dogoditi ako ne uspijete?

Ne bih rekao da sam uspio. Uspjeh za mene podrazumijeva da mogu živjeti isključivo od svoje muzike, a to još uvijek ne mogu. Oduvijek vjerujem u ono što radim, što mislim, govorim i predstavljam publici. Biti kantautor koji pjeva na engleskom u Hrvatskoj je jedna od većih gluposti koje čovjek može napraviti, ali ja ne razmišljam, nego radim ono što mi je prirodno. Mislim da je mali broj ljudi koji je prepoznao ono što radim to zbilja i zavolio.

Kako ste se osjećali kada vas je bend Coldplay podijelio na društvenim mrežama? Koliko to znači jednom glazbeniku u usponu?

Tada mi je to bilo bezveze i neka vrsta tereta jer sam tek objavio svoju prvu pjesmu. Danas bi mi dobro došao jedan takav PR moment, a općenito se lijepo prisjetiti te anegdote s Coldplayem.

Album "Dangerous Waters" dobio je i Porin i Rock & Off. Koliko su vam značile te nagrade struke?

Lijepo je dobiti priznanje i nagradu, godi egu. Ali, isto tako, egu ne godi kada se stalno mora boriti za pozornost, što je današnje bavljenje glazbom gotovo isključivo postalo. To je oduvijek bio "zariban" poziv, ali danas je to dosegnulo neviđene razmjere. Danas nije dovoljno samo dobiti nagradu, treba ih dobiti najviše, uvijek treba biti prvi, najbolji. A glazba nije sport, to nije natjecanje. Eh, kad bi samo čovjek mogao skromno živjeti od svog rada, pisati pjesme i svirati ljudima okolo, sreći ne bi bilo kraja.

Još prije dvije godine najavili ste nove albume, među ostalim i album na hrvatskom. Što je s tim, jesu li pjesme gotove, hoće li se stilski mijenjati?

Sve još uvijek vrijedi, ali želim da to bude na razini i zato toliko traje. Mislim da su i engleski i hrvatski album jako kvalitetni i da će i ljudi koji nisu moja publika uživati u njima. Postoji određeni stilski zaokret, to je normalno, ali na kraju dana to sam još uvijek ja, kao i do sada.

Što je s duetom s Dinom Merlinom? Ako se na varam, snimili ste vokale za zajedničku pjesmu?

Ne znam, to morate pitati njega. Ja sam otpjevao neki refren prije nekoliko godina, ali ta pjesma nije izašla.

Jeste li duhovna osoba? Koliko vam je vjera važna u životu?

Mislim da smo to svi, priznali to ili ne. Volio bih biti potpuno duhovan, tada ne bih imao probleme koje si konstantno stvaram u svom racionalnom umu. Vjera mi je postala jako bitna, dio svakodnevice.

Idete li još uvijek u ribolov? Je li vam to najbolji ispušni ventil? Kako se inače opuštate?

Da! Ali, to je trenutačno isključivo mušičarenje, ribolov pastrve i lipljana u hladnim bistrim rijekama. Sezona je upravo počela, a završava u listopadu, tako da ću sada biti aktivniji i puno više u prirodi nego tijekom ovih hladnih mjeseci. Inače se najbolje opuštam radeći na pjesmama u svom studiju i sviranju, odnosno učenju sviranja, novih instrumenata.

Pratite li aktualna zbivanja na domaćoj glazbenoj sceni? Koga biste izdvojili?

Pratim! Uf, ima ih jako puno! Volim Porto Morto, Hiljsona Mandelu, Miach…

Što mislite o Baby Lasagni i njegovoj pjesmi za Euroviziju? Imate li vi možda želju da se prijavite na Doru?

Skidam kapu i držim mu fige! Tko zna, možda pobijedi! Ja sam ove godine prvi put pomislio kako bih se mogao prijaviti. Napisao sam pjesmu, vidjet ću uskoro!

