Iznenađenje na samom početku 'Zadruge': Sestra nestale Marijane Kovačević pobjegla je iz karantene

Maja Kovačević, sestra bivše stanarke Big Brother kuće, Marijane Seifert, koja je nestala prije četiri mjeseca ulazi u show 'Zadruga 6'. Zbog Maje je, pišu srpski mediji već izbio skandal.

Naime, kako je prije ulaska u kuću trebala biti u karanteni,da bi joj olakšao boravak njen prijatelj Lav Geršman htio joj je donijeti poklon. No, potpuno ga je šokiralo kada je vidio da se ona tamo više ne nalazi.

Srpski mediji pišu kako se Maja predomislila i pobjegla iz karantene, no nije jasno znači li to da se više neće pojaviti u realityju.

Ranije je Kovačević izjavila kako u Zadrugu ulazi jer smatra da je to lak način da dođe do zarade, a novac joj treba jer otvara svoj biznis. Progovorila je i o sestri Marijani.

- Nije mi dan da pričam o njoj. Došla sam ovdje. Osjećam da je više nema, ali ne mogu o tome sada - zaključila je Kovačević koja je već ranije bila u jednom srpskom realityju pod nazivom 'Bar'.

Maja je nedavno ovako komentirala nestanak svoje sestre za Slobodnu Dalmaciju.

"U noći dok je Marijana vjerojatno umirala sanjala sam kako se nas dvije pozdravljamo. Sutradan, kad sam se probudila, odmah sam posegnula za mobitelom i nazvala sestru s kojom se nisam čula mjesec dana. Nije se javljala, a ja sam već tad imala čudan osjećaj" tvrdi Kovačević. Maja je dodala i da je bilo čudno što se Marijana nije oglašavala u WhatsApp grupi ''Sestre'', gdje su bile njih četiri – Anet, Marijana, Sendi i Maja. Samo nekoliko sati kasnije doznala je da je Seifert nestala. Maja više ne misli da je njena sestra živa. "Nažalost, više ne mislim da je živa. Osjećam da je nema. Samo želimo konačno doznati pravu istinu i da se možemo od nje dostojno oprostiti", priznala je i dodala da njihova potraga za istinom traje svakodnevno.

"Naša potraga za istinom traje svakodnevno, a što više otkrivamo, više smo u šoku. Jednostavno mnogo je toga čudno oko te večeri kad je nestala. Njen suprug Karlo nekoliko je puta promijenio iskaz na policiji. Ne želim kazati da joj je nešto napravio, ali neka samo kaže što se događalo u stanu, jer sam uvjerena da je došlo do svađe među njima. Meni je sve to jako čudno i dok ne doznam istinu, s njim ne mogu imati kontakt, teško mi je jer znam da neću moći viđati nećaka, ali ostajem pri svome." Podijelila je i detalj koji mnogi nisu znali, naime, obitelj je dobila informaciju da bi se Marijana mogla nalaziti na Sljemenu, no prema njenim saznanjima, policija je ondje nije tražila.

