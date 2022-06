Simona Mijoković je proslavila 38. rođendan uz emotivnu objavu: 'Bez toga bila bih ništa. Sve bi bilo ništa'

Bivša manekenka i reality zvijezda Simona Mijoković jučer je proslavila 38. rođendan. Simona je na Facebooku podijelila kako se osjeća i napisala poseban status.

"Samo Isus može učiniti da sve procvjeta

Iako slaba u Njemu jaka, On moj Bog nježno me čuva i brine za me, a moje malo srce daruje Mu najveću hvalu , slavu i klanjanje bez kraja , jer jedino On toga je dostojan.

Hvala Ti Oče što si me prvi želio i stvorio ,

Hvala Ti Oče za moje roditelje ,

Hvala Ti Oče za život ,

Hvala Ti Oče na utrobi moje majke koja me nosila na njenim grudima na kojim sam počivala.

Hvala Ti Oče na mome tati koji me iako nisam znala često uvijek štitio ,

Hvala Ti Oče što si poslao Svog Sina Isusa da me spasi , ozdravi , oslobodi i daruje sve novo .

Hvala Ti Isuse moj za silnu Ljubav , radost i mir kojima prožimaš sve moje dubine i srce .

Jer sve moje Tvoje je .

Hvala Ti Isuse za Tvoju Majku Mariju koja me najnježnije opominje i nadahnjuje kakva da budem supruga i majka .

Hvala Ti Bože na svetim sakramentima , Svetoj Pričesti i Svetoj Ispovjedi . Bez toga bila bih ništa . Sve bi bilo ništa , sve bi bilo isprazno i bez Radosti , istinskog mira kojeg samo Ti daruješ , i snage jer kad sam i slaba jaka sam jer imam Tebe .

Jedino ozdravljena ,oslobođena i ispunjena Tobom mogu sve .

Za Tebe, U Tebi , s Tobom .

Hvala Ti Ljubljeni Isuse što unatoč mojih lutanjima i grijesima učinio si me majkom predivne djece , koja su uz Tebe moj Život .

Hvala Ti za moju braću i sestru koji su moji osmjesi , hvala Ti za moju šogoricu i moje kume i najbliže i najbolje prijatelje .

Svi su oni moji najveći biseri koje nježno čuvam u svom srcu .

Hvala Ti na svemu što mi daruješ , svakom križu, svakoj radosti . Sve zahvalno nosim i s tobom znam da mogu sve , jer Ti si Onaj koji me jača . Ti si Onaj u kojemu je Izvor moj .

Neka ti svaki dan mog života bude Hvala

Blagoslovljene i dobrodošla mi 38. " napisala je Simona.

Podsjetimo, Mijoković je ranije napisala status o svojim rizičnim trudnoćama.

- Iako su prognoze bile teške, nisu obećavale nego su davale suze na lice - opet, rekla sam 'da, živote. Neka mi bude po volji Božjoj'. Carski rez je zarastao čudesno u 26. tjednu, a Amalia Josipa je došla u 36+1, ušle smo u deveti mjesec. Opet su rekli doktori: 'sterilizacija, molim vas, da li želite sačuvati svoj život!?' Moje malo srce tada i uvijek odgovara: moj život je u Bogu. Neka mi bude uvijek i zauvijek po Njegovoj svetoj volji. Ne sterilizaciji! I onda nakon Amalije dođe Zvjezdana - napisala je. - Znate, svaku trudnoću u 17. tjednu čujem savjet doktora i molbu: 'idite na jedan pregled, dodatni pregled da vidimo je li dijete zdravo'. Uvijek, svaki put, odbijam taj pregled govoreći jasno, zahvalno i radosno: Moj Bog je začetnik, darivatelj, Stvoritelj i Gospodar života. I moje djetešce je već sada savršeno u Njemu upravo onakvo kakvo je On zamislio, želio, savršeno od začeća do kraja! Ne pristajem, i nikad neću pristati, na pretrage o djetetu u mojoj utrobi, da bi doktori ustanovili da li je ono zdravo? Moje dijete je savršeno u Bogu, željeno i darovano od Darivatelja i Stvoritelja i to je više od zdravlja! Svijet kaže, u zdravom tijelu zdrav duh, a moje malo srce će svjedočiti u zdravom i snažnom duhu u Gospodinu tijelo će dobiti sve ono što mu je potrebno i kada su borbe tjelesne... - napisala je te dodala da biti mama znači veliku žrtvu. Inače, Simona je rodila četvero djece: kćer Gabrielu koju ima iz prijašnjim suprugom Antom Gotovcem te sina Joshuu i kćeri Amaliju i Zvjezdanu koje je dobila sa Stanislavom Mijokovićem s kojim je u braku od 2016. godine.

VIDEO Željko Kerum zapjevao je Cocin hit i osramotio se