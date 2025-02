Naša glumica slavi 69. rođendan: 'I danas, kao i onda, me zovu da sam primitivna i konzervativna'

Glumica Mirela Brekalo Popović danas slavi 69. rođendan, a gledatelji je pamte po ulogama u brojnim uspješnim domaćim serijama poput "Naši i vaši", "Stipe u gostima", "Ruža vjetrova", "Oblak u službi zakona", "Kumovi". Glumom se počela baviti u osmom razredu osnovne škole, u nekadašnjem Pionirskom kazalištu, i nakon II. gimnazije u Križanićevoj, 1975. godine, upisala je Akademiju dramskih umjetnosti. Prošle godine je Mirela bila gošća u podcastu Ive Kraljević gdje je glumica razgovarala o brojnim temama te se osvrnula na činjenicu da je često odbijala određene uloge zbog svojih uvjerenja. Naglasila je da nikada nije pristajala na scene u kojima se skida, psuje ili pokazuje svoje tijelo jer je to protiv njezina odgoja.

"Za mene je bilo potpuno normalno da to ne mogu prihvatiti. Zamislila sam svog oca ili svoje dijete da me vide u takvoj situaciji", objasnila je. Dodala je kako su je zbog takvog stava često kritizirali, ali ona nije odustajala od svojih uvjerenja. "Zovu me primitivnom i konzervativnom, ali mislim, zašto bih to radila? Ako ima cura koje to žele, neka to rade. Sigurno to rade puno bolje nego što bih ja prihvatila nešto što mi ne odgovara", rekla je glumica u ovom podcastu.

Mirela je u braku s dramskim umjetnikom Sinišom Popovićem (66), kojeg je upoznala dok mu je predavala scenski govor na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. Vjenčali su se 1985. godine i imaju sina Luku, a tijekom cijele karijere izbjegavali su raditi zajedno. "Privatno smo u redu, poslovno bismo isto bili okej. Sada snimamo zajedno u nekim serijama, ali nikad nismo na setu zajedno. U početku, kad bi on radio predstavu, a mene zvali, rekla bih: 'Hvala, ne', i obrnuto. Nismo to voljeli, jer je izgledalo kao da jedno šlepa drugo. Cijenimo mišljenja jedno drugoga, a sada kad radimo u predstavama, svašta se može dogoditi.", objasnila je glumica razloge zbog kojih je izbjegavala raditi sa suprugom. Serija "Naši i vaši" i "Ruža vjetrova" donijeli su joj možda najveću popularnost zbog koje je i danas ljudi prepoznaju na cesti, a upamćene su i njezine uloge u kazalištu Komedija u predstavi ‘Sastanak u Senlisu’ u režiji Vladimira Habuneka, ‘Sve je dobro što se dobro svrši’ s Georgijom Parom i brojne druge.