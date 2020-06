Ivana Paradžiković: Evo me doma! Nemam ni kvake ni tople vode

Urednica Provjerenog, Ivana Paradžiković konačno je uselila u stan. Adaptaciju je započela još prošle godine no s pojavom koronavirusa i nakon potresa u Zagrebu u ožujku, sve je postalo puno teže.

"Evo me doma! Nemam ni kvake ni tople vode ni...ma...nebitno. Nakon sedam mjeseci agonije adaptacije, zadnjih mjesec života u gepeku i na tri adrese... Mi smo napokon doma. Mislim da je vrijeme da pustim korijene", napisala je na društvenim mrežama.

Ivana nam je već ranije prokomentirala situaciju s preseljenjem i adaptacijom.

- Nažalost, situacija se jako zakomplicirala, tako da još uvijek iščekujem preseljenje... Oduvijek sam maštala o građanskom stanu u centru, visoki stropovi, dvokrilna vrata... Iako su mi svi govorili da je bolja novogradnja, nisam ih slušala, kao uostalom što to ne činim gotovo nikad u životu, slijedila sam svoj osjećaj. Ono nedjeljno jutro kada je Zagreb pogodio potres sve do poslijepodneva nisam uopće zvala susjede da čujem u kakvom je stanju zgrada. No imala sam sreće. Više-manje prošlo je sve dobro - kazala je.