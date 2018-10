Glazbeni menadžer ponovno opleo po Nini: ona nema publiku!

Splitski menadžer Ivan Bubalo na svom Facebook profilu redovito bez dlake na jeziku komentira estradu. Ispada da mu je najčešće na meti upravo Nina Badrić koja uglavnom ignorira njegove komentare na društvenim mrežama.

Danas je uz vijest o Nini koja je obožavateljici pjevala u dnevnom boravku, u sklopu nagradne igre poznatog radija koji dovodi hrvatske zvijezde u domove njihovih obožavatelja, objavio ovaj status:

- Evo došla Nina u Split i napunila dnevni boravak., napisao je menadžer. Iako je iz postova jasno da mu Nina nikad nije „sjela“, Bubalo odlučno demantira da ima loše mišljenje o pjevačici. U telefonskom razgovoru nam je rekao kako sluša novu Nininu pjesmu „Rekao si“ već tjedan dana, da je to trenutačno najjača pjesma u Hrvatskoj, ali da joj je to prvi hit. Kaže da ne ulazi u to kako tko pjeva, da je jedino mjerilo publika.

-Ja takve pjevače koji pjevaju po eventima i dnevnim boravcima zovem „medijski pjevači“. To su pjevači koji nemaju publiku i koji ne mogu napuniti nijednu dvoranu. Ako nemaš publike onda se ne računaš. Svi mediji pišu kako je Badrić nastupila u dnevnom boravku, ali ja zaista nemam ništa protiv nje. Isto kao Vanna- prekrasna, prekrasan glas, a ne može prodati više od dvadeset karata., zaključuje Bubalo.

