Nina Badrić: 'Vjera me učinila boljom osobom'

Malo je glazbenika koji i nakon više od dvadeset godina na glazbenoj sceni iza sebe nemaju skandala i mrlja u karijeri te uspijevaju nizati hitove i biti na vrhu glazbenih ljestvica.

Toj maloj skupini sasvim sigurno pripada Nina Badrić, čiji novi hit “Rekao si” ruši sve rekorde i u samo tjedan dana skupio je na YouTubeu više od milijun pregleda. Nina se upravo vratila s odmora u Jelsi gdje je u svojoj oazi mira punila baterije za dva koncerta koja je u listopadu očekuju u Lisinskom, ali i za novu sezonu showa “Zvijezda”, čije emitiranje počinje 13. listopada na RTL-u. Povoda za razgovor s Ninom Badrić nikada ne nedostaje, baš kao ni i tema pa smo s pjevačicom pretresli sve – od glazbe, ljubavi, izgleda...

Očekuju vas dva koncerta u Lisinskom 24. i 25. listopada. Nakon duljeg vremena nastupate u rodnom gradu, kakve vas emocije obuzimaju prije ova dva nastupa?

Samo osjećaj velike radosti jer znam da me u dvorani čekaju ljudi koji vole ono što radim i dolaze ciljano.

Puno glazbenika kaže da je poseban užitak i iznimna čast nastupati u Lisinskom, zašto je vama drag ovaj koncertni prostor?

Lisinski je ipak koncertna dvorana, nije sportska, tako da je tamo sve podređeno dobrom zvuku, a to je najvažnije. Lisinski je hram glazbe, a drago mi je da radimo dva koncerta od kojih će jedan biti humanitaran.

Vaš novi singl “Rekao si” u tjedan dana prikupio je milijun pregleda na YouTubeu, kakve reakcije obožavatelja stižu, vidjela sam negdje da su vas neke i dobro nasmijale?

Mislila sam da ne može bolje od pjesme “Dani i godine”, no “Rekao si” ruši sve rekorde. Ovo je zaista i mene iznenadilo, da je u samo pet dana srušila sve rekorde, to je po trendingu najslušanija pjesma na Balkanu, a reakcije su fantastične! Komentari su sjajni, a najviše me oduševio dotični Ado iz Bosne koji je napisao: “Prvi put sam plako kad je Esmeralda progledala, drugi kad se Totti opraštao od karijere i sada” (smijeh).

Kad predstavljate novu pjesmu, bojite li se da je publika neće prihvatiti i čega se općenito najviše bojite kao glazbenica?

Nemam straha. Ako neka pjesma ne prođe, snima se nova i to je jedini put. Ljudi će sami izabrati pjesmu koja im se sviđa i to je amen. Nema od forsiranja ništa.

Privatno, čega se najviše bojite?

Što je čovjek stariji, rađa se sve više nekakvih i iracionalnih i realnih strahova. Blaženo je bilo doba mladosti koja je bahata i koja se ničega ne boji. Sad već u sebi prepoznajem neke strahove od bolesti, nemoći, gubitka voljenih osoba. Na takve stvari čovjek nikad nije spreman.

Aktivni ste na društvenim mrežama, što vam najčešće pišu obožavatelji i s kakvim vam molbama dolaze?

Ima tu zaista svega. Od žicanja novca i odjeće, bračnih ponuda, nemoralnih ponuda do ispovijesti života. No ne doživljavam takve stvari ozbiljno. Jednostavno, to je tako kod svih javnih osoba. Ljudi ponekad imaju osjećaj da vas znaju jer ste im bliski preko svojih pjesama.

Napunili ste 46 godina, trend je da žene što dulje žele zadržati mladolik izgled. Kako ga vi održavate i je li vam i koliko strana pomisao o odlasku estetskom kirurgu?

Nemam ništa protiv estetskih korekcija ni najmanje ako je u službi ljepote. Trčanje za mladošću je nemoguće, no osoba načinom života može dugo ostati mladolika ako zdravo živi i ako ima dobre gene. Prekrasno mi je vidjeti stariju ženu koja drži do sebe kao sto je Monica Bellucci. Ona sjajno nosi svoje godine i bez estetskih korekcija i nimalo ne skriva svoje bore.

Kako vam je pošlo za rukom da tijekom više od 20 godina na sceni iza sebe nemate skandala i mrlja u karijeri?

Poprilično teško. Kad sam počinjala karijeru, govorili su mi da su skandali odlični za stjecanje popularnosti i da su u našem poslu dobrodošli, no ja se baš i nisam slagala s time. Išla sam tvrdoglavo svojim putem i, evo, nekako mi je uspjelo ostati po strani. I inače sam osoba koja ne voli svađe, drame ili nemir. Klonila sam se uvijek takvih situacija jer ne mislim da bi mi išta dobro donijele u konačnici. A i odgoj je tu bio bitan. Roditelji su mi uvijek govorili da radim što smatram da je ispravno, no i da ne bi voljeli da moraju pognuti glavu od srama zbog mojih postupaka.

Tko vam je najveći oslonac u teškim životnim situacijama, kome se tada možete povjeriti?

Obitelj i prijatelji. Puno je dobrih ljudi oko mene koji me bude istinom. Laž prezirem i ne družim se s ljudima koji lažu. Prijatelji su osobe koje nas čuvaju u istini, a obitelj je uvijek mirna luka za sve. Ona me bezuvjetno voli i prašta mi.

Koliko vam je vjera bitna?

Najbitnija mi je. Okrenula mi je u mnogočemu pogled na sve. Vjera mi daje mir i zaista mislim da nema toga što čovjek ne može izmoliti. Čovjek mora vjerovati u nešto jer mi smo ljudi duhovna bića koja tragaju za određenim spoznajama. Vjera me je učinila boljom osobom.

Možete li se opet zamisliti u braku i što je potrebno da bračna zajednica opstane, bude uspješna?

Brak je sjajna zajednica ako se ljudi nađu. Ako imaš pored sebe nekoga tko ti je sličan, tada je brak pjesma. Nije dovoljna samo ljubav, nego svakodnevni trud, davanje i prihvaćanje osobe kakva je. Poštovanje i razumijevanje su osnova, ali i dugi nježni razgovori.

Jeste li zaljubljeni i je li istina da ste u vezi s Tinom Bralom?

Privatni život samo je moja stvar i zaista mislim da to nikoga ne zanima.

Jelsa je postala vaše utočište i oaza, kako ste se zaljubili u Jelsu, čime vas je očarala?

Jelsa je moj mir. Dolje imam sve što mi treba, prijatelje, neke divne ljude za koje sam se vezala i s kojima provodim puno vremena. Najljepša je izvan sezone kada nema turista i tada se trudim odlaziti dolje.