Nives Celzijus ponovno provocira izazovnom fotografijom!

200k!!! Volim vas i hvala vam sto ste moji ❤ A sad idem malo odgovarat na vase porukice. Ima ih na tisuce i predivne su... Da vidimo sad, na koliko poruka mogu odgovorit u jednom danu 😂💪 #200k #instagramfamily #proud #love #happiness #kukulele #nivescelzijus

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius) on Mar 9, 2018 at 9:32am PST